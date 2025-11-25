A kocsiban értesült róla Orbán Viktor, hogy mit művelne a Tisza – azonnal reagált: „két lehetőség maradt"
„Ez valami új hír? Eddig is tudtam” – így reagált Orbán Viktor miniszterelnök az Index kedd reggel megjelent cikkére. Ahogy beszámoltunk róla, a portál megszerezte a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági programját. A „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezetből az derül ki, hogy a kormányzásra készülő ellenzéki párt 1300 milliárd forintos megszorításra készülhet.
Tisza Párt programja: Orbán szerint megint az emberektől veszik el a lóvét
Többek között megadóztatnák a tőkejövedelmeket, vagyonadót vetnének ki az 500 millió forint fölötti vagyonokra, az új autókra 32 százalékra emelnék az áfakulcsot, de ebadót is bevezetnének. Egyszóval ízig-vérig baloldali gazdaságpolitikát alkalmaznának, ha hatalomra kerülnének. Orbán szerint ha a balosok jönnek, mindig megszorítás van, csak az a kérdés, kitől veszik el.
A végén mindenkitől, nem kell meglepődni: megemelik az áfát, lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét
– fogalmaz a Facebookra feltöltött videójában útban Zalaegerszeg felé a kormányfő, aki hozzáteszi, hogy két lehetőség van, vagy baloldal és adóemelés, vagy jobboldal és adócsökkentés.
Ezt lehet tudni a Tisza terveiről
A cikkben az olvasható, hogy a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő anyag egyes fejezeteit rendre több aláírás hitelesíti. A Tisza „szakpolitikai tanulmánygyűjteményként hivatkozik rá”. Két, egymástól független forrás szerint a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport vezetőjének felelősségi körébe tartozott.
A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené. A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, de ezt nem növekedésből, hanem
- kőkemény megszorításokból,
- adó- és járulékemelésekből szedné össze,
- ehhez pedig az adóterhek széles körű, rendszerszintű átrendezését írja elő.
A konkrétumok szintjén ez azt jeleni – megerősítve a korábban már megjelent, a Tisza által tendenciózusan tagadott elképzeléseket –, hogy alapjaiban írnák át a magyar adórendszert. Tervben van
- a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal,
- valamint új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.
A családi adókedvezménynél a középső jövedelmi sávban 30, a felsőben pedig már 50 százalékos vágást hajtanának végre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar család minden gyermek után harmadával kevesebb adókedvezményt tudna érvényesíteni.
A dohány- és alkoholtermékek ennél is keményebb bánásmódban részesülnének. A 32 százalékos áfa mellé célzott különadókat is bevezetnének, kifejezetten a fogyasztás – főként a fiatalok körében – visszaszorítására. A hatás messze túlmutatna prevenciós szándékon: a sör átlagára a jelenlegihez képest 50-60 százalékkal nőhetne, egy liter egyszerű asztali bor 3000 forintba kerülne, egy doboz cigaretta pedig elérné a 4500 forintos árszintet.
Az említett áfaemelés az autókra és az autóalkatrészekre is érvényes, egységesen 32 százalékra ugrana a kulcs. Mindez a 1600 köbcenti feletti járműveket érintené.
A Tisza abban is radikális útra lépne, hogy teljesen eltörölnék az ekhót, ezzel elvenné a kedvezményes adózást több tízezer kreatív ipari szereplő, újságíró, művész és sportszakembertől. A kata pedig csak egy szűk körnek maradna meg, diákoknak és nyugdíjasoknak.
Ugyancsak rendkívüli elképzelés, hogy a Tisza felhatalmazásával a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyakorlatilag teljesen átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól, és mindenkire kiterjesztenék a kötelező, valós idejű ellenőrzést.
Ez a rendszer a leírás alapján úgy működne, mint egy digitális kapuőr: folyamatosan figyelné a munkavégzés és a jövedelmek minden részletét. Ez azért is lényeges, mert a dokumentum szerint az elkülönülten adózó jövedelmek kulcsai 20, 30 és 40 százalékra nőnének. Ebből például az következne, hogy egy átlagos lakás kiadása után 20 százalékos adót kellene fizetni, míg egy ingatlan eladásából származó bevételre már a legmagasabb, 40 százalékos kulcsot vetnék ki.
A Tisza tagad, pedig vannak árulkodó jelek
Bár a dokumentum létezését a Tisza Párt tagadja, vannak árulkodó jelek, amelyek arra utalnak, hogy valóban megszorításokra készül. Emlékezetes Tarr Zoltán, a párt második számú embere az etyeki fórumon azt mondta,
nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk.
A párt nemcsak a mostani, hanem a korábban kiszivárgott adóemelési háttéranyag létezését is letagadta, amiről még a HVG is megírta, hogy valódi dokumentum. Ráadásul a Tisza Párt szakértői hónapok óta megszorítások bevezetése mellett érvelnek.