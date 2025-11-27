Deviza
BUX109,566.21 -0.24% MTELEKOM1,770 +0.9% MOL2,914 +0.48% OTP34,140 -0.91% RICHTER9,795 -0.05% OPUS536 +1.12% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,428.64 +0.06% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,338.98 -0.38%
A Tisza Párt álcája mögött rejtőzhet a gazdasági armageddon

Valami sötét, pénzügyi viharfelhő gyülekezik a magyar politika fölött, és nem érdemes félvállról venni. A Tisza Párt titokban faragott kormányprogramja olyan megszorításokat tartalmaz, hogy a vállalkozók és a családok egyaránt megkapaszkodnak majd a székükben. A részletek napvilágra kerülése után már senki sem lesz biztos abban, mi vár ránk a választás után.
Ballagó Dániel
2025.11.27, 15:30
Frissítve: 2025.11.27, 15:54

Az elmúlt napokban a Tisza Párt gazdasági kormányprogramja vált a magyar közélet egyik legvitatottabb témájává. A párt több száz oldalas, részletes dokumentumot készített, amely komoly baloldali megszorításokat tartalmazna, és jelentős terheket róna a társadalomra, különösen a vállalkozói szektorra. A tervezet hitelességét a készítők aláírásai is megerősítik – írja a Magyar Nemzet.

Tisza Párt
A Tisza Párt álcája mögött rejtőzhet a gazdasági armageddon / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A Tisza Párt titkos programja?

A program nyilvánosságra kerülése új fényt vet a párt vezetőinek korábbi nyilatkozataira. Ruszin-Szendi Romulusz, a politikába belépett volt katona, májusban, Komáromban adott interjújában elmondta, hogy

Nem beszélünk ilyenről, mert először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. A kollégákkal most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.

Hasonló kijelentéseket tett Tarr Zoltán, a párt alelnöke is. Szerinte

választást kell nyerni, utána mindent lehet – hozzátéve – nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Kockázatos adóemelések és privatizációk

A dokumentum szerint a Tisza Párt tervei között szerepelne

  • a személyi jövedelemadó emelése,
  • kedvezmények csökkentése,
  • adóztatás háziállatok után,
  • 32 százalékos áfa bevezetése,
  • a társadalombiztosítás magánosítása,
  • kisebb vállalkozások terheinek jelentős növelése
  • és brutális vagyonadó bevezetése, amivel ezermilliárdokat venne el.

Ezek az intézkedések önmagukban is politikai kockázatot hordoznának, mivel nagymértékben terhelnék a gazdaságot és a társadalmat. A részletek napvilágra kerülése újra felveti a kérdést, vajon miért akarta a Tisza Párt a programot titokban tartani a választók elől, és milyen hatással lehet ez a politikai versenyre?

