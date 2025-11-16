Vibrálást tapasztaltak a Top 100 Magyar Bor 2025 nyertes italában

A Top 100 Magyar Bor 2025 a legjobb tételeket mutatja be a pezsgőtől a rozén át egészen az édes borokig – írja a Mindmegette. A borakadémikusok közel ötszáz tételből választották ki a legjobbakat. A megmérettetésre bármely borászat vagy kereskedés nevezhetett olyan borral, amely a 2025. novemberi megjelenéskor is forgalmi tétel a piacon.

Riczu Tamás borászatának bora lett a Top 100 Magyar Bor 2025 legjobbja / Fotó: Mindmegette

Megjelent a Top 100 Magyar Bor 2025 kiadvány

A nemzetközi borakadémikusokból álló szakértő zsűri több napon át kóstolta a borokat, majd a legjobbaknak ítélteket újrakóstolták. Így alakult ki a végső sorrend, és derült ki, hogy melyik bor lett az idén a legjobb.

Íme a legjobb magyar bor

Az idén egy olyan borászat nyert, amely 2023-ban már az élen végzett, akkor a pincészet egy másik borával érdemelte ki a legjobb helyezést.

A győztes borászat a villányi Riczu Tamás Pincészet lett, amely ezúttal a 2021-es villányi franc-jával nyerte meg a versenyt.

Ami miatt rajongani lehet ezért a borért a Mindmegette szerint, az a rendkívül komplex gyümölcsösség,

ami a pirostól a sötétkékekig a kedvenc bogyósaink ízét mind-mind felidézi,

de kápráztatóan egyensúlyoz a szörpös kedvesség és a sötét, érett mélységek között

anélkül, hogy egy pillanatra is elnehezülne vagy vesztene az eleganciájából.

A fajta savtartalma magasabb sok más kék szőlőénél – ez pedig Riczu Tamás keze között külön, új minőséget kap. A borászt ugyanis a savak virtuózának is hívhatnánk, hiszen a boraiban bevallottan szeret rájátszani ezek szerepére.

Vibrálást tapasztalt a Mindmegette a nyertes borban

Borai ennek köszönhetően vibrálók, élénkek és hosszan érlelhetők. Kóstolva megakasztják a beszélgetéseket, és kikövetelik maguknak a figyelmet. A teljes mértékben bio módon gazdálkodó siklósi családi borászat képviselői rendkívül boldogok, hogy egy olyan fajtával – a villányi franc-nal – sikerült nyerniük, amely kiemelt figyelmet kap a borvidéki borászkodásban és bormarketingben.

„Nem sok borász életében adatik meg, hogy két év különbséggel kétszer is nyerjen, ráadásul nem is ugyanazzal a borral! Óriási eredmény, hogy a franc nyerte meg, hiszen ez a borvidék státusszimbóluma, erre irányul a legtöbb figyelem” – idézi a kiadványból a lap Riczu Tamást, aki 2023-ban egyébként a Symbol 2018 borral lett első.