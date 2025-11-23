Ez a márka tarol a hazai újautó-piacon – közöttük is egyre több az elektromos meghajtású

A Toyota mintegy 14 ezer autót adott el az idén október végéig a magyarországi újautó-piacon, az év végéig eladásai elérhetik a 17 ezret is, ezzel várhatóan megtartja első helyét a márkák között. A jövő évben elektromos és hibrid modellek sorával támogatja meg az új energiával hajtott járművek térnyerését az európai utakon.

A Toyota a legnépszerűbb márka az új autót vásárlók körében / Fotó: Maradon 333 / Shutterstock

A Toyota Central Europe tájékoztatása szerint a magyarországi új személyautók és kishaszongépjárművek kategóriájában a világelső autómárka január és október között 13 933 új autót értékesített, a Magyarországon is mintegy 75 százalékban részben vagy teljesen elektrifikált autókat értékesítő japán autómárka piaci részesedése így 11,1 százalékos.

A teljes magyarországi személyautó- és kishaszongépjármű-piacon az idén október végéig 125 819 új autó talált gazdára.

Az importőr cég közlése szerint a személyautók szegmensében a márka 11 590 új autó eladásával 10,9 százalékos piaci részesedést ért el, míg a kishaszonjárművek között 2333 új autó értékesítésével, 12,2 százalékos részesedéssel áll jelenleg a második helyen.

A flottapiacon a Toyota a második 9250 darabbal, ez 0,49 százalékos csökkenés az előző évhez képest, részesedése 10,2 százalék.

Folytatódik az elektromos autók térnyerése itthon is

Magyarországon az idén folytatódott a hajtásmix átalakulása: a személygépkocsik és kishaszonjárművek értékesítésében

a benzinmeghajtású autók aránya 30-ról 24 százalékra esett,

a dízel üzemanyagot használóké 12 százalék maradt.

Közben a mild hibrid járművek (MHEV) aránya 31-ről 36 százalékra nőtt,

a hibrid elektromosaké (HEV) 15 százalék maradt,

a plug-in hibridek (PHEV) 5 százaléka szintén nem változott,

míg a teljesen elektromos járműveké (BEV) 7-ről 8 százalékra emelkedett.

Adataik szerint Magyarországon ma már több mint 82 ezer elektrifikált jármű fut az utakon.

Az importőr emlékeztetett arra: piacvezető pozíciójának megtartása mellett célkitűzése volt, hogy növeli a BEV- és PHEV-értékesítést. Az idén ezt elsősorban modellfrissítések szolgálták, de a 2026-os évben a modellpaletta drasztikusan megújul, nyolc új Toyota modell érkezik, öntöltő hibridek és elektromos modellek.