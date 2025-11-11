Deviza
EUR/HUF385.06 +0.39% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF437.06 -0.04% CHF/HUF415.11 +0.71% PLN/HUF90.94 +0.41% RON/HUF75.73 +0.37% CZK/HUF15.88 +0.51% EUR/HUF385.06 +0.39% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF437.06 -0.04% CHF/HUF415.11 +0.71% PLN/HUF90.94 +0.41% RON/HUF75.73 +0.37% CZK/HUF15.88 +0.51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rossmann
Sinsay
nyitás
bevásárlóközpont
nemzeti dohánybolt
Miskolc
lottózó
cirkusz

Egy plakát buktatta le a cirkusz helyén épülő új plázát, kiderült, hogy mikor lesz a nyitás a Pesti úton

A komplexum hónapok óta formálódik a város déli bejáratánál, mostanra pedig minden jel szerint készen áll a nyitásra. Egy Rossmann-plakát lőtte le a poént: november 24-én, hétfőn nyithat meg Miskolc új bevásárlóközpontja a Pesti úton.
VG
2025.11.11, 22:24

Egy akciós hirdetés árulta el, amit eddig titokban tartottak: néhány héten belül megnyitja kapuit Miskolc új bevásárlóközpontja. A Pesti úti fejlesztés helyén egykor cirkusz és poros placc volt – most modern üzletsor várja a vásárlókat – írta a boon.hu.

új bevásárlóközpont Miskolcon
November 24-én, hétfőn nyithat meg Miskolc új bevásárlóközpontja a Pesti úton / Fotó: Varga János / Boon.hu

Miskolc déli bejárata az elmúlt egy évben teljesen megváltozott. A Pesti úton, az EcoFamily (korábbi TTL) mellett felépült az új bevásárlóközpont, amely hónapok óta vonzza a figyelmet. 

A poros, üres terület helyén most modern, üveghomlokzatos épület áll, parkolóval, új járdákkal és már szinte teljesen elkészült belső terekkel.

A beruházás 2024 őszén kapott zöld utat a miskolci közgyűléstől, amikor a Mi-Shop névre keresztelt projektet kiemelt fejlesztési övezetté minősítették.

A munkálatok régészeti feltárásokkal indultak – a Herman Ottó Múzeum szakemberei akkor tréfásan úgy fogalmaztak: „Felfestették az új játékterünket, a cirkusznak vége.”

Nyílt titok: mindjárt nyit az új bevásárlóközpont

Az egyik kirakatban – a Rossmann drogériában – megjelent egy plakát, amely november 24-i, hétfőtől induló 15 százalékos akciót hirdet. Mivel a drogérialánc új üzletei szinte mindig ezzel a kampánnyal nyitnak, ez gyakorlatilag megerősíti a nyitás időpontját.

Az új bevásárlóközpontban több ismert márka kap helyet: a Rossmann mellett lesz Sinsay, Háda, gyógyszertár, nemzeti dohánybolt, lottózó, valamint a Top Dog állateledelbolt is.

A helyszíni állapotok és a plakát tanúsága szerint tehát minden készen áll – a Pesti úti bevásárlóközpont november 24-én várhatóan megnyitja kapuit a vásárlók előtt.

Hivatalos: Magyarországra költözik át Németországból az egyik legnagyobb német multi, ebbe a nagyvárosba hozza a termelését – óriási meglepetés

Igazak voltak a pletykák, a bezárt német üzemek termelése tényleg Magyarországra költözik. A Bosch Miskolcon bővíti a termelését.

 

 

Országszerte

Országszerte
1033 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu