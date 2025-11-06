Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
nyaralás olcsón
utazási trend
foglalási adat
utazási tippek

Ezek a városok, tengerpartok lehetnek a jövő nyár slágerei

Alig csengett le az idei utazási főszezon, sokan már most a jövő évi nyaralásukat tervezik. Beindultak a foglalások, ennek alapján látszik: a döntésben egyre komolyabb szerepet játszanak az árak. Lassan körvonalazódnak a jövő évi utazási trendek, azaz hogy mely városokat, tengerpartokat veszik majd célba az utazók. Íme a lista.
VG
2025.11.06, 20:06

Sokan már most a jövő évi nyaralásról álmodoznak, de van, akinek rögtön elveszi a kedvét az utazási költségek emelkedése. Egy utazási szakértő alaposan átnézte a turisztikai kínálatot, hogy megtalálja azokat a nyaralási célpontokat, amelyek olcsó szállásokat kínálnak, és szerinte igazi slágerré válhatnak 2026-ban – írja az új utazási trendekről az Origo.

Utazási trendek
Jövőre új utazási trendek jöhetnek / Fotó: Mirror

Az új utazási trendeket az árérzékenység alakítja

A TikTokon is ismert szakértő videója már több százezer megtekintésnél jár, és öt olyan úti célt sorol fel, amelyek már 2025-ben is gyors növekedést mutattak a foglalásokban. Rob Brooks a videóban így fogalmaz: 

Sok időt töltöttem az idei foglalási adatok elemzésével, és úgy látom, ezek a helyek 2026-ban robbanni fognak. Már most is gyorsan nő az érdeklődés irántuk, és mindegyik más-más élményt kínál.

Az Origóról megtudhatjuk: az utazási szakértő szerint melyek lehetnek ár-érték arányban a legjobb választások jövőre

