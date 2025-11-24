Kihirdették, mi történik az üzemanyag árával Magyarországon: már keddtől életbe lép – nem erre lehetett számítani

Hétfőn bejelentették az üzemanyagárak változását, azonban váratlan hírt kaptak a magyar autósok. Kedden a benzin nagykereskedelmi ára ugyan csökkenni fog bruttó 2 forinttal, azonban a gázolaj kiskereskedelmi ára változatlan marad – írta a Holtankoljak.hu árfigyelő portál.

Csak az egyik üzemanyagtípus ára csökken keddtől / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az átlagárak a követőképpen alakulnak november 24-én, hétfőn a magyarországi benzinkutakon:

95-ös benzin: 579 forint/liter

Gázolaj: 603 forint/liter

Ehhez jön hozzá keddtől a most bejelentett változás. Vagyis a hét második napjától a benzin literje 577 forintra mérséklődik, a dízel literje pedig változatlanul, 603 forintért tankolható.

Üzemanyagár-csökkentést várt a piac

Az elemzők arra számítottak, hogy jelentősebb, és mindkét üzemanyagtípus érintő árcsökkenés jöhet, miután a világpiaci árak erre engedtek következtetni. Az olajárak hétfő reggel alig változtak a múlt heti meredek esések után. A januári Brent határidős jegyzése a reggeli órákban 1 centtel emelkedve, hordónként 62,57 dollárra drágult, azt követően, hogy pénteken 0,82 dollárral, vagyis 1,3 százalékkal esett.

A januári WTI határidős ára a hét első napját 2 centes csökkenéssel, 58,04 dolláron nyitotta. Az előző kereskedési napon a kontraktus 0,94 dollárral, vagyis 1,6 százalékkal esett hordónként. Az elmúlt hét folyamán mindkét jegyzéstípus nagyjából 3 százalékot esett, ami mindkét esetben a legalacsonyabb árat eredményezte október 21 óta.

„Az olajárak csökkenését elsősorban az okozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elkezdte erőteljesen támogatni az Oroszország és Ukrajna közötti békeszerződést. A befektetők ebben a jelentős orosz olajkészletek világpiacra való gyors visszatérésének lehetőségét látják” – idézte az Interfax orosz hírügynökség Tony Sycamore, az IG szakértőjének elemzését.