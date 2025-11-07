Csak a francia-orosz után érkezhet az amerikai üzemanyag Paksra

Amerikai nukleáris üzemanyag vásárlásáról, a Pakson termelődő kiégett üzemanyag új technológiájú tárolásáról és kis moduláris reaktorokról állapodott meg tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter amerikai tárgyalópartnereivel. Ugyanezekről ma (pénteken) kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást kíván aláírni amerikai kollégájával, Marco Rubióval. Szijjártó Péter az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar kormányküldöttség tagjaként érkezett csütörtökön az Egyesült Államokba.

Az orosz üzemanyagot idővel amerikai válthatja / Fotó: MVM Paksi Atomerőmű

Magyar piacra tart az amerikai nukleáris üzemanyag

Magyarország növekvő energiaigénye kapcsán a miniszer úgy fogalmazott a tárcája által kiadott közleményben: „Ahhoz, hogy növelni tudjuk a nukleáris kapacitásokat, több nukleáris fűtőelemre van szükség. A meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartása mellett a magyar energiatörténetben valaha először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni.” Az amerikai nukleáris üzemanyag eladásának gondolatát már márciusban felvetette magyar újságírók előtt Justin Friedman, az amerikai külügyminisztérium nukleárisenergia-kereskedelmi versenyképességért felelős vezető tanácsadója. Beszélt Westinghouse-gyártámányú amerikai SMR-ek esetleges magyarországi eladásáról is. Július végén pedig megszületett egy magyar–amerikai megállapodás az SMR-ek magyarországi telepítésének előkészítéséről, de ebben az amerikai fél már a GE Vernova volt.

A lendület tehát nagy, azonban számolni kell a már kialakult adottságokkal is. Nem véletlenül hangsúlyozta Szijjártó Péter a meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartását.

A Paksi Atomerőmű egyelőre a francia szállítást várja

A Paksi Atomerőműbe jelenleg a Roszatom-leány orosz TVEL szállít nukleáris üzemanyagot, egy 2024-ben született megállapodás szerint 2027-től pedig a francia Framatome. A gyártás francia-orosz együttműködésben történik majd, de az eladó egyedül a francia társaság lesz. Az amerikai eladónak tehát ki kell várnia a magyar–francia szerződés lejártát. Ennek határidejéről annyi hangzott el az aláírás alkalmából tartott sajtótájékoztatón, hogy a megállapodás hosszú távra, a létesítmény üzemidő-hosszabbításának éveire is szól.