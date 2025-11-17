Deviza
Üzemanyagárak: a miniszterelnök bejelentést tett, kijött, hogy mennyire fáj majd a tankolás

Továbbra sem drágul az üzemanyag Magyarországon, a nagykereskedelmi árakat változatlanul hagyták november 18-ától is. Orbán Viktor hétfőn bejelentette, hogy fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adó emelését, ami január elsejétől lenne érvényes.
Németh Tamás
2025.11.17., 11:58
Fotó: Reuters

A héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak, a Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint. 

Egyelőre továbbra nincs változás az üzemanyagárakban, úgy sem, hogy uniós szinten drágulás tapasztalható
Egyelőre továbbra nincs változás az üzemanyagárakban, úgy sem, hogy uniós szinten drágulás tapasztalható Fotó: Székelyhidi Balázs

November 17-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 597 Ft/liter 

Utoljára november 13-án emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Akkor a benzin esetében ez bruttó 2 forintos változást jelentett, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 5 forinttal változott. 

Uniós szinten drágulás látható

Extrán jó hír, hogy nincs változás a kereskedelmi árakat illetően, hiszen az Európai Unióban folyamatosan nőtt az üzemanyagok – ezen belül is főként a dízel ára – az elmúlt időszakban, még úgy is, hogy a nyersolaj ára alig mozdult el a nemzetközi árupiacokon, az irányadó Brent hordónkénti ára 65 dollár körül mozgott. Az Origo cikke szerint az EU újabb döntése szerint kiszorítják a közösség piacairól az orosz energiahordózókat. Elvileg csak a jövő év január 21-től tiltják be az orosz nyersolajból előállított termékek importját, de a bejelentés hatása máris érzékelhetővé vált az árakban. A kereskedők ugyanis sietnek, az európai termékeknél olcsóbb orosz üzemanyagot betárolják maguknak. Ez pedig jelentősen növelte a keresletet a piacon, ami így áremelkedést okozott. Ráadásul a kínálat is csökkent, mivel szankció alá került az orosz tulajdonban lévő NIS Pancevo finomító. Bizonytalanságot okoz emellett a Lukoil román és bulgáriai finomítójával kapcsolatos amerikai szankció is. 

Orbán Viktor bejelentése tarthatja lent az árakat

11 pontos adócsökkentést javasol a kormány , derült ki a miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének hétfői sajtótájékoztatóján. Az intézkedéscsomag része, hogy fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adó emelését, január elsejétől lenne érvényes, a kamara kérte az elhalasztását. a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatón a programpontok felsorolásakor a kormányfő már úgy fogalmazott: fájó szívvel, de elfogadta, hogy 

 a kormány félévvel eltolja az üzemanyagok jövedéki adójának az emelését.

A miniszterelnök kifejtette: a Magyarországon az adórendszer egy érzékeny téma, ezért az a jó, ha van egy rendszerező elv. 

„Nem kell mindig és újra megvívni ugyanazokat a csatákat, hanem lehet tudni, hogy van egy elv, amely be fog következni, mint például a jövedékiadó emelkedik az infláció mértékével. Ennek január 1-től be kellene következnie, jamara azt kéri, hogy ez ne következzen be” – mondta el Orbán Viktor. Hozzátette: attól nem tud eltekinteni, hogy ez az elv fennmaradjon, de az megtudja tenni, hogy félévvel az emelést elhalasztják, majd ismét leülnek erről tárgyalni. „És ha mindig indokolt lesz a kamara kérése, akkor lehet folytatni” – jelentette ki. 

Nagy Elek közölte, hogy a szakértői csapataik közösen dolgoznak a magyar gazdaság érdekében. Arról is beszélt, hogy a magyar vállalkozások 80-90 százaléka az adókra és a bonyolult bürokráciára panaszkodtak. Erre adott válasz a bejelentett adócsomag, ami később 100 milliárdot is elérheti, azaz ennyivel több maradhat a vállalkozásoknál.

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy a hatályos szabályok szerint 2026 januárjától a 2025. júliusi infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal nőne a jövedékiadó

  • Ez a benzin esetében 9, 
  • a gázolajnál 8 forinttal emelné a literenkénti árat. 

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptember azonban arról beszélt, hogy a kormány változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalaszthatja a jövedékiadó-emelést. Csak ez az intézkedés 10-15 milliárd forintba kerülhet az államnak.

