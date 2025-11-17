Üzemanyagárak: a miniszterelnök bejelentést tett, kijött, hogy mennyire fáj majd a tankolás

A héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak, a Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint.

Egyelőre továbbra nincs változás az üzemanyagárakban, úgy sem, hogy uniós szinten drágulás tapasztalható Fotó: Székelyhidi Balázs

November 17-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 597 Ft/liter

Utoljára november 13-án emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Akkor a benzin esetében ez bruttó 2 forintos változást jelentett, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 5 forinttal változott.

Uniós szinten drágulás látható

Extrán jó hír, hogy nincs változás a kereskedelmi árakat illetően, hiszen az Európai Unióban folyamatosan nőtt az üzemanyagok – ezen belül is főként a dízel ára – az elmúlt időszakban, még úgy is, hogy a nyersolaj ára alig mozdult el a nemzetközi árupiacokon, az irányadó Brent hordónkénti ára 65 dollár körül mozgott. Az Origo cikke szerint az EU újabb döntése szerint kiszorítják a közösség piacairól az orosz energiahordózókat. Elvileg csak a jövő év január 21-től tiltják be az orosz nyersolajból előállított termékek importját, de a bejelentés hatása máris érzékelhetővé vált az árakban. A kereskedők ugyanis sietnek, az európai termékeknél olcsóbb orosz üzemanyagot betárolják maguknak. Ez pedig jelentősen növelte a keresletet a piacon, ami így áremelkedést okozott. Ráadásul a kínálat is csökkent, mivel szankció alá került az orosz tulajdonban lévő NIS Pancevo finomító. Bizonytalanságot okoz emellett a Lukoil román és bulgáriai finomítójával kapcsolatos amerikai szankció is.

Orbán Viktor bejelentése tarthatja lent az árakat

11 pontos adócsökkentést javasol a kormány , derült ki a miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének hétfői sajtótájékoztatóján. Az intézkedéscsomag része, hogy fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adó emelését, január elsejétől lenne érvényes, a kamara kérte az elhalasztását. a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatón a programpontok felsorolásakor a kormányfő már úgy fogalmazott: fájó szívvel, de elfogadta, hogy

a kormány félévvel eltolja az üzemanyagok jövedéki adójának az emelését.

A miniszterelnök kifejtette: a Magyarországon az adórendszer egy érzékeny téma, ezért az a jó, ha van egy rendszerező elv.