Kijöttek az új üzemanyagárak, mindent vártak az autósok, csak ezt nem

A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 2 forinttal. A gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan – tudta meg a Holtankoljak.

A nemzetközi folyamatok alapján az üzemanyagárak csökkenése volt várható / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Kedden a

95-ös benzin ára: 579 Ft/liter,

a gázolaj ára: 603 Ft/liter a magyarországi benzinkutakon.

A nemzetközi folyamatok alapján az üzemanyagárak csökkenése volt várható. Mint a Világgazdaság megírta, az elemzők arra számítottak, hogy jelentősebb és mindkét üzemanyagtípust érintő árcsökkenés jöhet, miután a világpiaci árak erre engedtek következtetni.

Az olajárak múlt héten csökkenésnek indultak az Egyesült Államok és Oroszország ukrajnai háborút lezárására irányuló béketervének hírére.

A Brent ára hétfőn kissé emelkedett, de kedden újból csökkenésnek indult. Délelőtt hordóját 62,56 dolláron jegyezték.

Az Interfax orosz hírportál elemzése szerint a mérséklődés mögött az áll, hogy a piac figyelemmel kíséri az orosz–ukrán háború rendezésére irányuló, különböző tervekkel kapcsolatos fejleményeket. A konfliktus lezárása ugyanis az Oroszország elleni szankciók feloldásához és a világpiaci olajellátás növekedéséhez is vezethet.

„Az olajárak csökkenését elsősorban az okozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elkezdte erőteljesen támogatni az Oroszország és Ukrajna közötti békeszerződést. A befektetők ebben a jelentős orosz olajkészletek világpiacra való gyors visszatérésének lehetőségét látják” – fejtette ki Tony Sycamore, az IG elemzője.

Szintén fontos olajpiaci történés volt, hogy a Baker Hughes olajmező-szolgáltató vállalat szerint az elmúlt héten az aktív olajfúrótornyok száma az Egyesült Államokban kettővel emelkedett, és elérte a 419 darabot. A gázfúrótornyok száma szintén kettővel bővül, ebből 127 működik jelenleg.

A hazai kutakon legutóbb október 31-én történt áresés, ami a benzint és a dízelt is érintette. Az azóta eltelt több mint három hétben az áremelkedés és a stagnálás volt a jellemző, vagy drágult vagy stagnált.

A kedvező világpiaci fejlemények miatt a magyarországi autósok is reménykedhetnek, hogy hazánkban is bekövetkezik az üzemanyagárak mérséklődése. Ennek előszele már múlt héten érezhető volt, hosszú idő után ugyanis szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó két forinttal csökkent. A gázolaj beszerzési ára ugyanakkor változatlan maradt.