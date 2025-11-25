Deviza
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kijöttek az új üzemanyagárak, mindent vártak az autósok, csak ezt nem

Újabb árcsökkenés jön a hazai benzinkutakon, miután a nemzetközi olajpiac reagált az ukrajnai háború lezárásáról szóló diplomáciai kezdeményezésekre. A benzin nagykereskedelmi ára 2 forinttal csökken, a gázolajé viszont változatlan marad szerdától.
VG
2025.11.25, 11:11
Frissítve: 2025.11.25, 11:40

A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 2 forinttal. A gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan – tudta meg a Holtankoljak.

A nemzetközi folyamatok alapján az üzemanyagárak csökkenése volt várható  / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Kedden a

  • 95-ös benzin ára: 579 Ft/liter,
  • a gázolaj ára: 603 Ft/liter a magyarországi benzinkutakon.

A nemzetközi folyamatok alapján az üzemanyagárak csökkenése volt várható. Mint a Világgazdaság megírta, az elemzők arra számítottak, hogy jelentősebb és mindkét üzemanyagtípust érintő árcsökkenés jöhet, miután a világpiaci árak erre engedtek következtetni.

Az olajárak múlt héten csökkenésnek indultak az Egyesült Államok és Oroszország ukrajnai háborút lezárására irányuló béketervének hírére. 

A Brent ára hétfőn kissé emelkedett, de kedden újból csökkenésnek indult. Délelőtt hordóját 62,56 dolláron jegyezték.

Az Interfax orosz hírportál elemzése szerint a mérséklődés mögött az áll, hogy a piac figyelemmel kíséri az orosz–ukrán háború rendezésére irányuló, különböző tervekkel kapcsolatos fejleményeket. A konfliktus lezárása ugyanis az Oroszország elleni szankciók feloldásához és a világpiaci olajellátás növekedéséhez is vezethet. 

„Az olajárak csökkenését elsősorban az okozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elkezdte erőteljesen támogatni az Oroszország és Ukrajna közötti békeszerződést. A befektetők ebben a jelentős orosz olajkészletek világpiacra való gyors visszatérésének lehetőségét látják” – fejtette ki Tony Sycamore, az IG elemzője.

Szintén fontos olajpiaci történés volt, hogy a Baker Hughes olajmező-szolgáltató vállalat szerint az elmúlt héten az aktív olajfúrótornyok száma az Egyesült Államokban kettővel emelkedett, és elérte a 419 darabot. A gázfúrótornyok száma szintén kettővel bővül, ebből 127 működik jelenleg.

A hazai kutakon legutóbb október 31-én történt áresés, ami a benzint és a dízelt is érintette. Az azóta eltelt több mint három hétben az áremelkedés és a stagnálás volt a jellemző, vagy drágult vagy stagnált.

A kedvező világpiaci fejlemények miatt a magyarországi autósok is reménykedhetnek, hogy hazánkban is bekövetkezik az üzemanyagárak mérséklődése. Ennek előszele már múlt héten érezhető volt, hosszú idő után ugyanis szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó két forinttal csökkent. A gázolaj beszerzési ára ugyanakkor változatlan maradt.

