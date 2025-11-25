Világgazdaság exkluzív: Nagyon félhet a középosztály a Tisza vagyonadójától

Kőkemény megszorítások, adó- és járulékemelés, az adóterhek széleskörű, rendszerszintű átrendezése – így foglaltuk össze kedd reggeli cikkünkben a Tisza gazdasági programját, amelyet az Index mutatott be főbb vonalaiban.

A térség legkeményebb vagyonadóját vezetné be a Tisza Párt / Fotó: AFP

A párt több száz oldalas szakmai anyagát aprólékosan kidolgozták, az egyes új köztehertípusok és a régiek tervezett új szabályai hézagmentesen illeszkednek egymáshoz, a készítők nem egy helyen több verzióval is számoltak, némely intézkedésnél pedig megjelölték a gazdasági és a társadalmi veszélyeket is. Mindezt onnan tudjuk, hogy a

Világgazdaság is megszerezte a Tisza Párt gazdasági tervezetét, amelyet leginkább baloldali megszorító csomagnak lehet nevezni.

A terv egyes pontjait a követező napokban részletekben is olvasóink elé tárjuk. Elsőként a vagyonadó papírra vetett tervét mutatjuk be, amelyről elöljáróban annyit mondhatunk: az új adóval

Magyar Péterék lényegében levetkőztetnék a társadalom meglehetősen széles rétegét.

A közepes méretű magyar vállalkozások közül sokakat biztosan, de akár a középosztály számottevő részét is.

Akar a Tisza vagyonadót? Mi az hogy, nagyon is!

Magyar Péter egyik kezdeti ígérete, hogy megadóztatja az úgynevezett gazdagokat, a nagy vagyonokat. Augusztus végén rukkolt elő a Tisza egy vagyonadó-koncepcióval, persze csak címszavakban. Ennek legfontosabb pontja az volt, hogy az ötmilliárd forintnál nagyobb vagyonokra vetnék ki az új közterhet, amelynek mértéke egy százalék lenne. Nem kellett sokat várni és az összeghatár jelentősen csökkent. A Nemzet hangja nevű szavazás október elsején elindított második körében a Tisza már arról (is) megkérdezte szimpatizánsait: akarják-e, hogy már az egymilliárd forintos vagyonra is kivessék majd a vagyonadót. A szavazók 96 százaléka akarta.

A papíron más van

A Tiszánál tehát messze nincs kőbe vésve, mekkora összegtől számít náluk valaki annyira gazdagnak, hogy vagyona egy részét az állam adó formájában elvegye. Ez azért lényeges mozzanat, mert

a szerkesztőségünk birtokában lévő papírra vetett gazdasági program szerint a párt 500 millió forinttól vezetné be a vagyonadót. A mérték pedig nem egy százalék lenne, hanem sokkal több, 6,5 százalék.

A tervezethez csatolt példaszámításokból ugyan arra lehet következtetni, hogy érvényesülne valamiféle lépcsőzetesség, de a teher ezzel együtt is óriási lenne.