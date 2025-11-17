Deviza
EUR/HUF383.88 -0.12% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF436.11 +0.13% CHF/HUF415.97 -0.17% PLN/HUF90.9 -0.06% RON/HUF75.49 -0.21% CZK/HUF15.88 -0.06% EUR/HUF383.88 -0.12% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF436.11 +0.13% CHF/HUF415.97 -0.17% PLN/HUF90.9 -0.06% RON/HUF75.49 -0.21% CZK/HUF15.88 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,343.93 +0.04% MTELEKOM1,748 +0.46% MOL3,050 +0.13% OTP32,200 +0.09% RICHTER9,725 0% OPUS526 -0.19% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,439.03 -0.56% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,332.26 -0.21% BUX107,343.93 +0.04% MTELEKOM1,748 +0.46% MOL3,050 +0.13% OTP32,200 +0.09% RICHTER9,725 0% OPUS526 -0.19% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,439.03 -0.56% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,332.26 -0.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vásárlás
elektronikai cikk
hitel
önerő

Nagybevásárlást tervez a lakosság: a magyarok csaknem fele tervez nagyobb értékű elektronikai terméket venni az utolsó negyedévben

A listát továbbra is az okostelefon és a laptop vezeti, a vásárlásra szánt összegek pedig sok esetben meghaladják a 100 ezer forintot.
Andor Attila
2025.11.17, 12:50

A vásárlást tervezők körében a legnépszerűbb az okostelefon és a laptop vagy asztali számítógép, ezeket szorosan követi a televízió és a kisebb háztartási gépek, mint a kávéfőzők vagy a robotporszívók - közölte friss kutatási eredményei alapján a MediaMarkt.

vásárlás
Vásárlás: a lakosság csaknem fele tervez elektronikai cikket vásárolni az év végén /  Fotó: Vémi Zoltán

Az egyes korosztályokat tekintve rámutattak, hogy okosórákat és aktivitásmérőket a 30 és 50 év közötti aktív korosztály 15 százaléka tervez venni. A 30-39 éveseknél a praktikum dominál: körükben a válaszadók 32 százaléka kis háztartási gépet tervez vásárolni.

 A legfiatalabb, 16-29 éveseknél pedig előtérbe kerül a szórakozás: 18 százalékuk tervez játékkonzolt vagy gaming kiegészítőt vásárolni.

Hozzátették, hogy különbségeket tapasztaltak a vásárlások finanszírozásában is a korosztályok között. Bár a magyarok 60 százaléka a meglévő megtakarításaihoz nyúl karácsonykor, a részletfizetési megoldásoknál eltérőek a preferenciák. 

Míg a 60 év felettiek szinte teljesen elzárkóznak a hiteltől, a 16-29 évesek 24 százaléka már a rugalmas, "Vedd meg most, fizess később!" (BNPL) típusú konstrukciókat részesíti előnyben.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a vásárlást tervezők 26 százaléka 100 ezer forintnál többet szán egy-egy új műszaki termékre. Minden tizedik vásárló pedig akár a 250 ezer forintos lélektani határt is átlépné. A vásárlói döntéseket az év végén a hűségprogramok is erősen befolyásolják: a válaszadók több mint harmada már tagja valamelyik műszaki áruház klubjának.

A közlemény idézte Karczub-Lehoczky Fannit, a MediaMarkt marketing igazgatóját, aki az adatok alapján elmondta, a vásárlók egyre tudatosabbak, de a generációk teljesen másképp értelmezik a tudatosságot. Míg az idősebbek a jól bevált, önerőből történő vásárlást preferálják, addig a Z generáció számára egy rugalmas, digitális fizetési megoldás jelenti az okos döntést.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu