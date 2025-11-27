Deviza
EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.27 -0.03% GBP/HUF435.73 -0.13% CHF/HUF408.66 -0.29% PLN/HUF90.23 -0.05% RON/HUF74.95 -0.15% CZK/HUF15.79 -0.13% EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.27 -0.03% GBP/HUF435.73 -0.13% CHF/HUF408.66 -0.29% PLN/HUF90.23 -0.05% RON/HUF74.95 -0.15% CZK/HUF15.79 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,505.98 -0.29% MTELEKOM1,772 +1.02% MOL2,910 +0.34% OTP34,110 -1% RICHTER9,780 -0.2% OPUS536 +1.12% ANY7,200 0% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,380 0% BUMIX10,441.56 +0.18% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,342.29 -0.24% BUX109,505.98 -0.29% MTELEKOM1,772 +1.02% MOL2,910 +0.34% OTP34,110 -1% RICHTER9,780 -0.2% OPUS536 +1.12% ANY7,200 0% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,380 0% BUMIX10,441.56 +0.18% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,342.29 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tömegközlekedés
vasút
Lázár János

Ezek a vonalak újulnak meg Lázár János váratlan bejelentése után – sok száz milliárd forintból fejlődik a magyar vasút

Lázár János tegnap hatalmas bejelentést tett: ezer kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet meg, miután az Európai Beruházási Bank befogadta a magyar hitelkérelmet. Megnéztük, mely vasútvonalak újulhatnak meg.
VG
2025.11.27, 13:07

Az Európai Beruházási Bank jóváhagyta Magyarország egymilliárd eurós hitelkérelmét, így megnyílt az út a több százmilliárd forintos vasútfejlesztési program elindításához – közölte tegnap közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter. Ennek apropóján utánanéztünk, hogy milyen felújításokat tervez az állami vasúttársaság a következő időszakban.

vonat vasút
Győzött a józan ész, 800 milliárd forintból újul meg a magyar vasút / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Azért is kiemelten fontos a hiteldöntés, mert ezzel lehet, hogy még ebben az évben megkezdődhet több fontos vasútvonal fejlesztése, például a

miskolci vagy a szegedi fővonal egy-egy szakaszának felújítása.

Magyarországon körülbelül 6500 kilométer vasútvonal van használatban, amelyből 1200 kilométernyit felújítottak ugyan az elmúlt 15 évben, azonban 50 százalékuk még mindig sebességkorlátozott a pályák állapota miatt. A minisztérium számításai szerint csak a szinten tartáshoz évente 90 kilométernyit kellene átépíteni, tehát nem elegendők az EU-s források.

Ezek a vasútfejlesztések valósulnak meg

Hogy milyen konkrét fejlesztések valósulhatnának meg, arról részben már korábbi cikkünkben is írtunk. Pósalaki László, a MÁV pályaműködtetési és beruházási vezérigazgató-helyettese tette közzé a Közlekedéstudományi Egyesület április 10-i bükfürdői konferenciáján, ahol a felújítások pontos listáját is ismertették. Az EIB-projektek prioritási sorrendben vannak feltüntetve:

  1. Központi forgalomirányítás fejlesztése 4 vonalon. Ezek 70-es (Budapest–Vác–Szob, 80-as (Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely), 100a (Budapest–Cegléd Szolnok) és 140-es (Cegléd–Kecskemét–Szeged),
  2. 140-es vonalon Kiskunfélegyháza–Szeged Rendező vasútvonal korszerűsítése,
  3. a 30-ason a Székesfehérvár–Lepsény pályafelújítás,
  4. a 20-as vonalon Veszprém–Boba pályafelújítás,
  5. Gubacsi híd rekonstrukciója,
  6. Városligeti elágazás–Kőbánya-Kispest–Vecsés, Monor–Albertirsa pálya-korszerűsítése, illetve ETCS2 kiépítése Városligeti elágazás–Kőbánya-Kispest között,
  7. az 1-es vonalon Almásfüzitő–Komárom szakasz fejlesztése,
  8. 7 + 1 transzformátor-alállomás fejlesztése az 1-es, 40-es és 80-as vonalakon,
  9. a 142-esen Dabas–Lajosmizse–Kecskemét vonal villamosítása és elővárosi fejlesztése,
  10. Székesfehérvár–Poprác távközlés, erősáram és biztosítóberendezés fejlesztése,
  11. Hatvan–Füzesabony egyszerűsített korszerűsítése,
  12. eszközbeszerzés, munkagépek,
  13. szolnoki állomás pályafelújítása.

A vasútvonalakkal párhuzamosan a MÁV 36 állomás felújítását tervezi, ebből 14-et a Magyar Falu Programon keresztül újítanának meg. Többek között renoválnák Esztergom Kertváros, Martonvásár, Balmazújváros, Villány, Tokaj és Várpalota állomásokat.

Győzött a józan ész: 800 milliárd forintból újul meg a magyar vasút

Lázár János tájékoztatása teljes fordulatot takar. Éppen egy hónapja számoltunk be arról, hogy továbbra sem tud dönteni a Magyar Államvasutak (MÁV) hitelkérelméről az Európai Beruházási Bank (EIB), amelynek igénylése akkor már egy éve húzódott. Így aztán úgy tűnt, a magyar vasút fejlesztése továbbra sem tud érdemben elindulni.

Az EIB-nek benyújtott hitelkérelem alapvetően egymilliárd euróról szól, ez átszámítva nagyjából 400 milliárd forint. A 800 milliárd forint, amelyről a miniszter írt, úgy jön ki, hogy az EIB-hitelt a kormány ugyanennyivel kiegészíti.

Még tavaly augusztusban jelentette be Lázár János, hogy egymilliárd eurós hitelkérelmet nyújt be az Európai Beruházási Banknak a MÁV.

Ehhez az összeghez a kormány hozzáad további egymilliárd eurót, így nagyságrendileg közel 800 milliárd forintból kezdene nagyszabású vasútfejlesztésbe.

A januári Közlekedési Infón a miniszter még bizakodó volt az Európai Beruházási Bankkal folytatott tárgyalások kapcsán, akkor azt mondta, hogy ezek új szakaszba léptek. Ám hiába a nagy tervek, egészen mostanáig elmaradt a döntés az EIB részéről. A miniszter megtalálta erre a magyarázatot: szerinte

egyértelműen a Tisza Párt miatt késlekedett a hitelbírálat.

„Nem lepett meg. Naiv kollégáim közül volt, aki elhitte, hogy döntés fog születni. De ahogy az várható volt, Magyar Péter közbelépett, és Ursula von der Leyenhez fordult, akinek a kabinetfőnöke nagy spanja. Azt kérte, hogy Magyarországról a beruházási bank ne hozzon támogató döntést a választások előtt” – nyilatkozta korábban Lázár János.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu