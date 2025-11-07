Deviza
Több évtizedes álom válik valóra, erre várt mindenki: 1960 óta nem nyúltak hozzá, most elkezdődik a 110-es vasútvonal felújítása

Korszerűsítenék a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka közötti, 110-es számú vasútvonalat. A projekt tervezésére 8 milliárd forint áll rendelkezésre, a kivitelezés a remények szerint 2029-ben elkezdődhet. A cél, hogy a 70 kilométeres vasútvonalon 100–120 kilométer per órás sebességgel haladhassanak a vonatok.
VG
2025.11.07, 16:13

Több mint 70 kilométer hosszan újul meg az Alföld egyik vasútvonala. A fejlesztés az elmúlt évek egyik legnagyobb beruházása lesz – írja a Szon.

TASÓ László vasútvonal
Korszerűsítenék a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka közötti, 110-es számú vasútvonalat / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Megkezdődik a 110-es számú, azaz a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonal fejlesztése és villamosítása. Erről beszélt Tasó László, az Északkelet-Magyarország vasúti közlekedéséért felelős miniszteri biztos és Simon Miklós országgyűlési képviselő pénteken a Nyírbátorban tartott sajtótájékoztatójukon.

Simon Miklós elmondta, hogy „egy több évtizedes probléma megoldása kezdődik meg a következő években a 110-es vonal felújításával, korszerűsítésével. Az elmúlt évtizedekben a vasútpálya nagyon elhasználódott, s ez jelentősen megnehezíti, lelassítja a bejutást az érintett városokba. A vonalon 1960-ban volt egy nagyobb felújítás, majd 2020 tájékán is voltak kisebbek, de az igazán nagy korszerűsítés most következik.”

Tasó László pedig arról tájékoztatott, hogy habár a vonal felújítása már régóta tervben volt, forrás eddig nem volt rá.

„Az egyik legfontosabb, hogy 22,5 tonnára emeljük a tengelyterhelést a 110-es vonalon, és a teljes szakaszt villamosítják. Valamennyi állomás megújul, ahol pedig nem voltak eddig épületek, ott újak épülnek. Az állomások környékén parkolók is készülnek, ahol ezt az adottságok lehetővé teszik” – tájékoztatott a miniszteri biztos.

„Az utasvárók vizesblokkjai és az utastájékoztató rendszer is megújul. A villamosítás után olyan biztosítóberendezéseket építenek, amelyekkel eddig csak a fővonalakon lehetett találkozni” – tette hozzá.

Jelenleg a tervezés szakaszában járunk, a tervek kivitelezőit 2026 első negyedévében választják ki. A projekt tervezésére mintegy 8 milliárd forintot áll rendelkezésre.

Simon Miklós azt is elárulta, az a cél, hogy a 110-es vasútvonalon 100–120 kilométer per órás sebességgel haladhassanak a vonatok.

A beruházás keretében az alábbi megállók újulnak meg:

  • Nyírmihálydiban felújítják a megállót, parkolót és kamerarendszert is telepítenek
  • Nyírgelse állomásán peronszigetek épülnek
  • Nyírbogáton új megállóhely épül, a munkaterületet már átadták a kivitelezőnek
  • Nyírbátorban az állomást többek között tehervonatok fogadására is alkalmassá teszik
  • Nyírcsászáriban szintén épül parkoló, de járdát is építenek, s a világítás is megújul
  • Hodász, Nyírmeggyes és Mátészalka állomásain is lesznek fejlesztések

Tasó László a megyei lapnak azt is elmondta, hogy 

reményei szerint 2029-ben már a kivitelezési munkálatok is elkezdődnek.

Több ezermilliárd forintos lendületben a vasútfejlesztés – új bejelentések is várhatók

Lépésről lépésre fejlődik a magyarországi vasúti infrastruktúra. Eredményképpen csökkenhetnek az utasokat sokkoló késések, és kevesebb lehet az árufuvarozókat bosszantó lassújelből is, összességében javulhat a vasúti szolgáltatás minősége. Azt, hogy pontosan hol és milyen előrelépés várható, Pántya József helyettes államtitkár ismertette egy közelmúltban tartott rendezvényen.

