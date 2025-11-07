Több évtizedes álom válik valóra, erre várt mindenki: 1960 óta nem nyúltak hozzá, most elkezdődik a 110-es vasútvonal felújítása

Több mint 70 kilométer hosszan újul meg az Alföld egyik vasútvonala. A fejlesztés az elmúlt évek egyik legnagyobb beruházása lesz – írja a Szon.

Korszerűsítenék a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka közötti, 110-es számú vasútvonalat / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Megkezdődik a 110-es számú, azaz a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonal fejlesztése és villamosítása. Erről beszélt Tasó László, az Északkelet-Magyarország vasúti közlekedéséért felelős miniszteri biztos és Simon Miklós országgyűlési képviselő pénteken a Nyírbátorban tartott sajtótájékoztatójukon.

Simon Miklós elmondta, hogy „egy több évtizedes probléma megoldása kezdődik meg a következő években a 110-es vonal felújításával, korszerűsítésével. Az elmúlt évtizedekben a vasútpálya nagyon elhasználódott, s ez jelentősen megnehezíti, lelassítja a bejutást az érintett városokba. A vonalon 1960-ban volt egy nagyobb felújítás, majd 2020 tájékán is voltak kisebbek, de az igazán nagy korszerűsítés most következik.”

Tasó László pedig arról tájékoztatott, hogy habár a vonal felújítása már régóta tervben volt, forrás eddig nem volt rá.

„Az egyik legfontosabb, hogy 22,5 tonnára emeljük a tengelyterhelést a 110-es vonalon, és a teljes szakaszt villamosítják. Valamennyi állomás megújul, ahol pedig nem voltak eddig épületek, ott újak épülnek. Az állomások környékén parkolók is készülnek, ahol ezt az adottságok lehetővé teszik” – tájékoztatott a miniszteri biztos.

„Az utasvárók vizesblokkjai és az utastájékoztató rendszer is megújul. A villamosítás után olyan biztosítóberendezéseket építenek, amelyekkel eddig csak a fővonalakon lehetett találkozni” – tette hozzá.

Jelenleg a tervezés szakaszában járunk, a tervek kivitelezőit 2026 első negyedévében választják ki. A projekt tervezésére mintegy 8 milliárd forintot áll rendelkezésre.

Simon Miklós azt is elárulta, az a cél, hogy a 110-es vasútvonalon 100–120 kilométer per órás sebességgel haladhassanak a vonatok.

A beruházás keretében az alábbi megállók újulnak meg:

Nyírmihálydiban felújítják a megállót, parkolót és kamerarendszert is telepítenek

Nyírgelse állomásán peronszigetek épülnek

Nyírbogáton új megállóhely épül, a munkaterületet már átadták a kivitelezőnek

Nyírbátorban az állomást többek között tehervonatok fogadására is alkalmassá teszik

Nyírcsászáriban szintén épül parkoló, de járdát is építenek, s a világítás is megújul

Hodász, Nyírmeggyes és Mátészalka állomásain is lesznek fejlesztések

Tasó László a megyei lapnak azt is elmondta, hogy

reményei szerint 2029-ben már a kivitelezési munkálatok is elkezdődnek.