digitalizáció
digitális térkép
villanyóra
mesterséges intelligencia
MVM

Erre nem készülhettek fel az áramtolvajok Magyarországon: a mesterséges intelligencia mindent észrevesz

Nagyon fontos területen, az áramtermelés és -felhasználás egyensúlyának megsegítésére kívánja bevetni a mesterséges intelligenciát az MVM csoport. Ennek egyik elemével minden felhasználó kapcsolatba kerülhet: szigorú digitális ellenőrzés alá kerül a villanyóra, de annak még a plombája is.
B. H. L.
2025.11.15., 20:09

Az MVM csoport két hálózati társaságánál olyan informatikai fejlesztés folyik, amelynek egyik eleme az áramtolvajok leleplezése, kevésbé szókimondóan: a szabálytalan vételezések felderítése, mégpedig a mesterséges intelligencia (MI) bevetésével. Az ellenőrzések egyik tárgya a villanyóra. A Világgazdaság kérésére a társaság kifejtette, mi lesz e téren az MI szerepe a fejlesztés lezárultával.  

villanyóra
Az MI elemzi majd, hogy reális adatot mutat-e a villanyóra / Fotó: Csomor Ádám

A kapott válasz szerint a Dimop Plusz-2.2.2-24 számú projekt egyik fontos céljaként olyan informatikai rendszert kívánnak fejleszteni az MVM áramhálózati társaságainak, amely támogatja a szabálytalan vételezések és a fogyasztásmérők plombáinak ellenőrzését. Az egyik fő elem az MI-alapú fényképelemzés, amely a mesterséges intelligencia segítségével

  • elemzi a terepen készített fényképeket,
  • összehasonlítva azokat a központi adatbázisban tárolt referenciaképekkel,
  • így csökkenthető a szubjektív személyi tényező az ellenőrzéseknél.

A fejlesztés magában foglalja egy mobilalkalmazás és egy webes alkalmazás létrehozását is, amelyek támogatják a terepi munkát és az irodában végzett ellenőrzést.

Szól az MI, ha furcsa adatot mutat a villanyóra

Az alkalmazások offline módban is működnek, és interaktív térképes megjelenítést is lehetővé tesznek. Az MI-alapú rendszer minden esetben elemzi azt a képet, amelyet egy általános hálózati ellenőrzésnél készít az ellenőr. Ha a rendszer az ellenőrzéskor gyanús elemeket talál, akkor az MVM munkatársai megismétlik az ellenőrzést.

A projekt azonban ennél sokkal többről szól: az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. összesen 11,960 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatással fejleszti digitális hálózatát – erről a Világgazdaság a napokban már írt az MVM közlését idézve.

Az MVM 2028 végére végezne a projekttel, amely az időjárásfüggő, megújuló alapú villamosenergia-termelés – elsősorban a naperőművek – dinamikus felfutásából adódó kihívásokra ad választ. A munka során szükség lesz fizikai hálózatfejlesztésre is. 

A decentralizáltan termelő egységek, valamint a hőszivattyúk és az elektromobilitás térnyerése az elosztói hálózatok nagyobb rugalmasságát, monitorozását, okosítását és biztonságos digitális irányítását is igényli – magyarázta a hátteret a társaság. A fejlesztések célja, hogy a hálózat képes legyen a termelés és fogyasztás egyensúlyát fenntartani, garantálva a megbízható, biztonságos és fenntartható energiaellátást.

 

2 perc
digitális térkép

Erre nem készülhettek fel az áramtolvajok Magyarországon: a mesterséges intelligencia mindent észrevesz

Szól az MI, ha újból le kell olvasni a villanyórát.
3 perc
Donald Trump

Ennyit követel Trump a BBC-től, Magyarországon nagyvállalatot lehetne venni érte

Ha százmilliós dolláros nagyságrendet tippeltünk, ez alálövés.
6 perc
Szerbia

Szerbia borzasztó választás elé került, már csak napok, és elfogy az olaj – a Mol erősen figyel

„A napokban történelmünk egyik legnehezebb döntését kell meghoznunk.”

