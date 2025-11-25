Kiderül, hogy hittek-e a magyarok a figyelmeztetésnek, vagy nem tudjuk elkerülni a legrosszabbat

A tél beálltával egyre kényelmetlenebb körülmények között kell a Fővárosi Vízművek szakembereinek elvégezniük a javításokat és fejlesztéseket a szabadban. Márpedig munka van bőven: a társaság szinte naponta bejelent egy olyan, csokorra való teendőt - például csőtörést -, amely miatt adott ideig és adott épületekben körzetekben ellátási zavar várható.

Évente mintegy ezer helyen végez kültéri munkát a Fővárosi Vízművek!/Fotó: Fővárosi Vízművek / Facebook

Legutóbb hétfőn közölte, hogy vízhiányra készüljenek a lakosok egy XXII. kerületi épületben, nagyjából éjfélig. Viszont másik négy kerület egy-egy épületénél végzett a javítással, az ottani lakosoknak most érdemes levenniük és átöblíteniük a csaptelepek szűrőit, hogy akadálytalanul folyhasson át rajtuk a víz.

Mindig történik valami a vízművek területén

Az utóbbi egy hónapban a társaság - tehát már a hidegben – is folyamatosan korszerűsített. Nyilvánosságra hozott, hosszú listáján szerepel egy 100 milliméter átmérőjű (gerincvezetékekhez használt) kemény polietilén vezeték lefektetése két kerületben, együtt összesen mintegy 500 méter hosszon, míg máshol gravitációs aknák, hálózati létesítmények, vezetékek felújítása, pótlása volt soron. Vízművesei jelenleg is számos helyszínen dolgoznak.

Általában a csőfektetéssel együtt építik ki a bekötéseket. Amikor ezzel végeznek, akkor már megvannak a munka mintegy 80 százalékával is.

Ezt követi a nyomáspróba, vagy üzemképességi próba, ekkor 90 százaléknál tartanak.

Ha pedig a vízmintavételnél is mindent rendben találnak, akkor rákötik az új vezetéket a hálózatra, ez 95 százalékos készültséget takar.

Végül helyreállítják az útburkolatot. Az utolsó lépés a műszaki átadás, amellyel a munka 100 százaléka kész.

A társaság tizenhét olyan, a fővárosban és az agglomerációban éppen folyó munkát ismertetett a Facebookon, amelynek a nagyjával még végzett, legfeljebb a műszaki átadás, vagy az útburkolat helyreállítása van hátra. Illetve, mint hozzátette: „és még sorolhatnánk”.

Már októberben sorra törtek a csövek

Már októberben száz fölé (101-re) nőtt a közműcsőtörések száma a társaság ellátási területén. Közlései szerint a kollégái két budai kerületben is kimagaslóan sokszor fordultak meg: a II. kerületben 14 alkalommal, a XI. kerületben pedig 17-szer. A XI. kerülethez köthető a Fővárosi Vízművek egyik legnagyobb horderejű javítása, ott egy munkagép megrongálta az Angyalka utca alatti, 500 milliméter átmérőjű vezetékét. Ez a cső kulcsfontosságú Budaörs vízellátása szempontjából. A vezetéket 36 méteren ki kellett cserélni.Tökölön a vízművel ottani gépházát tápláló, 700 milliméteres cső sérült meg, emiatt Tököl mellett Szigetszentmiklós lakosainak s nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra kellett számítania.