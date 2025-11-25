Kiderül, hogy hittek-e a magyarok a figyelmeztetésnek, vagy nem tudjuk elkerülni a legrosszabbat
A tél beálltával egyre kényelmetlenebb körülmények között kell a Fővárosi Vízművek szakembereinek elvégezniük a javításokat és fejlesztéseket a szabadban. Márpedig munka van bőven: a társaság szinte naponta bejelent egy olyan, csokorra való teendőt - például csőtörést -, amely miatt adott ideig és adott épületekben körzetekben ellátási zavar várható.
Legutóbb hétfőn közölte, hogy vízhiányra készüljenek a lakosok egy XXII. kerületi épületben, nagyjából éjfélig. Viszont másik négy kerület egy-egy épületénél végzett a javítással, az ottani lakosoknak most érdemes levenniük és átöblíteniük a csaptelepek szűrőit, hogy akadálytalanul folyhasson át rajtuk a víz.
Mindig történik valami a vízművek területén
Az utóbbi egy hónapban a társaság - tehát már a hidegben – is folyamatosan korszerűsített. Nyilvánosságra hozott, hosszú listáján szerepel egy 100 milliméter átmérőjű (gerincvezetékekhez használt) kemény polietilén vezeték lefektetése két kerületben, együtt összesen mintegy 500 méter hosszon, míg máshol gravitációs aknák, hálózati létesítmények, vezetékek felújítása, pótlása volt soron. Vízművesei jelenleg is számos helyszínen dolgoznak.
- Általában a csőfektetéssel együtt építik ki a bekötéseket. Amikor ezzel végeznek, akkor már megvannak a munka mintegy 80 százalékával is.
- Ezt követi a nyomáspróba, vagy üzemképességi próba, ekkor 90 százaléknál tartanak.
- Ha pedig a vízmintavételnél is mindent rendben találnak, akkor rákötik az új vezetéket a hálózatra, ez 95 százalékos készültséget takar.
- Végül helyreállítják az útburkolatot. Az utolsó lépés a műszaki átadás, amellyel a munka 100 százaléka kész.
A társaság tizenhét olyan, a fővárosban és az agglomerációban éppen folyó munkát ismertetett a Facebookon, amelynek a nagyjával még végzett, legfeljebb a műszaki átadás, vagy az útburkolat helyreállítása van hátra. Illetve, mint hozzátette: „és még sorolhatnánk”.
Már októberben sorra törtek a csövek
Már októberben száz fölé (101-re) nőtt a közműcsőtörések száma a társaság ellátási területén. Közlései szerint a kollégái két budai kerületben is kimagaslóan sokszor fordultak meg: a II. kerületben 14 alkalommal, a XI. kerületben pedig 17-szer. A XI. kerülethez köthető a Fővárosi Vízművek egyik legnagyobb horderejű javítása, ott egy munkagép megrongálta az Angyalka utca alatti, 500 milliméter átmérőjű vezetékét. Ez a cső kulcsfontosságú Budaörs vízellátása szempontjából. A vezetéket 36 méteren ki kellett cserélni.Tökölön a vízművel ottani gépházát tápláló, 700 milliméteres cső sérült meg, emiatt Tököl mellett Szigetszentmiklós lakosainak s nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra kellett számítania.
Az aggastyán már nem bírta
Nemcsak a mérete, hanem a kora alapján is volt olyan közcső az októberben megsérültek között, amely kiemelendő. A XI. kerületben, a Citadella sétány és a Szirtes út találkozásánál fekvő 129 éves öntöttvas vezeték a hónap első és második hetében is meghibásodott. Először kereszttörést, másodszor csőlyukadást kellett orvosolni.
Honlapja szerint a társaság kollégái átlagosan
- napi 3,
- évi 1000
- csőtörést hárítanak el
- a nap 24 órájában.
Amikor elkerülhetnénk a bajt
A fagyok beálltával megsokasodhat a vízműves szakemberek dolga, vele a fagy miatti károkat elszenvedők bosszúsága, de a kiadása is. A vezetékek fagyása, törése azokban a télen nem, vagy alig használt épületekben fenyeget, amelyeket nem víztelenítettek időben. A téliesítés lényege, hogy a fagynak kitett vezetékekből le kell engedni a vizet, a ház felé vezető csapokat el kell zárni, a vizet kiengedőket pedig nyitva hagyni a fagyok elmúltáig. A vízórának és vizet tartalmazó csőnek fagyhatár alatt kell lennie, de ez nem tél előtti munka, mert az épület vízellátását már az építéskor kellett megfelelően kialakítani.