Bejelentést tett az ázsiai óriáscég igazgatója, indul a toborzás Magyarországon: előre megmondta, melyik vidéki városban keresi a dolgozókat – kínaiak fogják betanítani őket
Jövő év elején már vesznek fel dolgozókat a Vulcan Shield Global (VSG) békéscsabai gyárához – mondta a szingapúri székhelyű vállalat igazgatója kedden az MTI-nek a békési vármegyeszékhelyen.
David Kneale a VSG és a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) együttműködési megállapodásának aláírása után úgy nyilatkozott, az év végéig szeretnék lezárni a magyar cég alapítását, amely valószínűleg kft. formájában működik majd.
Januárban vagy februárban indul el egy munkaerő-toborzási kampány, először egy, a jövőbeli gyár melletti, már meglévő csarnokot fognak bérelni, ide keresnek körülbelül 20 embert, akik elsősorban a Kínából beérkező árut raktározzák, és innen értékesítik. Ide érkeznek majd az első gépek is, és várhatóan a jövő nyáron elindul a gyártás, a tervek szerint még ezzel a kis létszámmal.
Amikor már saját gyárban tudnak termelni, akkor első körben 100-200 emberre lesz szükségük, akiket képzésekre is elküldenek külföldre, illetve Békéscsabára is érkeznek majd Kínából szakemberek betanítani a magyar dolgozókat – ismertette. David Kneale elmondta, a gyárak tervezését és építését is az állami tulajdonú Inpark végzi.
Reményeik szerint az építkezés jövőre elindulhat, és 16-20 hónap alatt fejeződhet be. A cég diplomásokra és a BSZC-ben frissen végzett fiatalokra is számít munkaerőként, és az igazgató hangsúlyozta: ez hosszú távú projekt a számunkra, és valóban helyi projektként szeretnék kezelni, helyi munkaerőre, a helyi tudásra és helyi beszállítókra, alvállalkozókra támaszkodni.
Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója az MTI-nek elmondta, a VSG-nek első lépcsőben szükséges munkaerőt a felnőttképzés keretében, a már meglévő képzési környezettel tudják biztosítani. A cégnek a francia Airbus gyulai letelepedésekor, korábban létrehozott Légi- és Gépipari Képző Központban tudnak főként megfelelő képzéseket nyújtani, de a jövőben partnerségben a szingapúri székhelyű céggel fejleszteni is fognak.
Takács Árpád, Békés vármegye főispánja az együttműködési megállapodás aláírása előtt elmondta, a kormányhivatalnál kiemelt beruházásként tekintenek a VSG beruházására, és megjegyezte: reméli, hogy ez jogszabályban is megjelenik majd. Az engedélyeztetési eljárások hét szakhatóságot érintenek, saját, önálló team-et hoznak létre a környezet- és tűzvédelmi, iparbiztonsági, vízjogi, vízvédelmi, valamint népegészségügyi engedélyeztetésekre, így egyablakos, hatékonyabb és gyorsabb lesz az ügyintézés – húzta alá.
A Vulcan Shield Global szeptember közepén jelentette be, hogy 2500 új munkahelyet teremtő ipari fejlesztést indít a Békés vármegyei megyeszékhelyen. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 700 millió eurót. Békéscsabán a legfejlettebb kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítanak majd elő az autóipar, a repülőgépgyártás, az elektronika és más kulcsfontosságú ágazatok számára.
Az első beruházásban épülő üzemben olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1600 Celsius fokos hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenállóképességgel rendelkezik szélsőséges üzemi körülmények között.
A VSG egy különálló, harmadik beruházással új generációs autóipari anyag gyártásának elindítását is tervezi, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 000 tonnás kapacitását várhatóan 2033-ra.