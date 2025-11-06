Deviza
Most történik: megérkeztek Amerikába a magyarok, landolt Washingtonban Orbán Viktorék Wizz Air-repülőgépe – ezek a leszállás pillanatai

Orbán Viktor gépe landolt Washingtonban. A leszállást majdnem tízezer néző követte élőben, így ez jelenleg a világon a legtöbbek által élőben követett repülőgép. A miniszterelnök tárgyalni érkezett Washingtonba Donald Trumppal az energetikai kapcsolatokról, befektetésekről, védelmi együttműködésről és az orosz–ukrán háború utáni világról.
VG
2025.11.06, 19:57
Frissítve: 2025.11.06, 21:09

Orbán Viktor magyar idő szerint még csütörtök reggel 8 óra körül közöte a Facebook-oldalán, hogy elindult Amerikába. Repülőgépe Washingtonban a Dulles repterén landolt magyar idő szerint 20 órakor és minden bizonnyal a világ legtöbbek által követett repülőgépe volt, ugyanis 9000 fő nézte élőben a landolást a Flightradaron.

ORBÁN Viktor; TRUMP, Donald, Washington
Orbán Viktor Trumppal fog tárgyalni Washingtonban többek között a háború utáni Ukrajnáról / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Az új fejezetért Washingtonba utaztak

A miniszterelnök már a repülőn is a találkozóra készült, amire lehetőséget adott a 4500 kilométeres út és az izlandi megállás utáni 6 óra a levegőben. A teljes utazás csak nem 12 órán át tartott és ezalatt mintegy 8000 kilométert tett meg a magyar delegáció Budapestről.

Orbán Viktor közösségi oldalán elmondta azt is, hogy az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. Hozzátette, a politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatnak a magyarok az Egyesült Államokba.

 

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban

– írta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor szerint a cél egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja 

  • az energetikai kapcsolatokat, 
  • a befektetéseket, 
  • a védelmi együttműködést 
  • és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést. 

 

Már félig tudjuk a végeredményt is

„Még az idei esztendőben hét új amerikai vállalati beruházást fogunk tudni bejelenteni” – mondta Szijjártó Péter a reykjavíki repülőtéren indulás előtt. A külgazdasági és külügyminiszter a repülőtéren elmondta, hogy 

az új beruházások összeértéke százmilliárd forintot képvisel.

„Sok száz új munkahelyet hoznak létre budapesti és vidéki helyszíneken egyaránt. Olyan magas hozzáadott értékű iparágakban, mint 

  • az informatika, 
  • az elektronika
  • vagy az orvostechnika”

– sorolta.

A külügyi tárcavezető hozzátette, hogy ezek a beruházások összességében azt jelentik, hogy az idei esztendőben 190 milliárd forintnyi vállalati beruházás jön. A politikus megfogalmazása szerint az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök barátsága a gazdasági együttműködésre is jó hatással van, és komoly hasznot hoz Magyarország, a magyar gazdaság számára. 

Szijjártó korábban elmondta, hogy az amerikai vállalatok rendkívül lényeges szerepet töltenek be a magyar gazdaság fejlesztésében és dimenzióváltásában, mert többnyire olyan termelési tevékenységet hoznak hazánkba, amely kutatás-fejlesztéssel is kiegészül, és magas hozzáadott értéket képvisel. 

