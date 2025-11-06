Most történik: megérkeztek Amerikába a magyarok, landolt Washingtonban Orbán Viktorék Wizz Air-repülőgépe – ezek a leszállás pillanatai

Orbán Viktor magyar idő szerint még csütörtök reggel 8 óra körül közöte a Facebook-oldalán, hogy elindult Amerikába. Repülőgépe Washingtonban a Dulles repterén landolt magyar idő szerint 20 órakor és minden bizonnyal a világ legtöbbek által követett repülőgépe volt, ugyanis 9000 fő nézte élőben a landolást a Flightradaron.

Orbán Viktor Trumppal fog tárgyalni Washingtonban többek között a háború utáni Ukrajnáról / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Az új fejezetért Washingtonba utaztak

A miniszterelnök már a repülőn is a találkozóra készült, amire lehetőséget adott a 4500 kilométeres út és az izlandi megállás utáni 6 óra a levegőben. A teljes utazás csak nem 12 órán át tartott és ezalatt mintegy 8000 kilométert tett meg a magyar delegáció Budapestről.

Orbán Viktor közösségi oldalán elmondta azt is, hogy az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. Hozzátette, a politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatnak a magyarok az Egyesült Államokba.

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban

– írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a cél egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja

az energetikai kapcsolatokat,

a befektetéseket,

a védelmi együttműködést

és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést.

Már félig tudjuk a végeredményt is

„Még az idei esztendőben hét új amerikai vállalati beruházást fogunk tudni bejelenteni” – mondta Szijjártó Péter a reykjavíki repülőtéren indulás előtt. A külgazdasági és külügyminiszter a repülőtéren elmondta, hogy

az új beruházások összeértéke százmilliárd forintot képvisel.

„Sok száz új munkahelyet hoznak létre budapesti és vidéki helyszíneken egyaránt. Olyan magas hozzáadott értékű iparágakban, mint

az informatika,

az elektronika

vagy az orvostechnika”

– sorolta.

A külügyi tárcavezető hozzátette, hogy ezek a beruházások összességében azt jelentik, hogy az idei esztendőben 190 milliárd forintnyi vállalati beruházás jön. A politikus megfogalmazása szerint az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök barátsága a gazdasági együttműködésre is jó hatással van, és komoly hasznot hoz Magyarország, a magyar gazdaság számára.