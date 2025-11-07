Itt a Wizz Air hivatalos bejelentése: kiderült, hány olyan gépet rendelnek, amivel Orbán Viktorék Washingtonba utaztak – nagy változás történt az eredeti tervekhez képest
A Wizz Air pénteken közölte, hogy megállapodásra jutott az Airbus repülőgépgyártóval rendelésállományának átütemezéséről: a 273 repülőgép rendelése továbbra is érvényben marad, a szállítási ütemet és az egyes típusok arányát azonban jelentősen módosítják. A változtatás legfontosabb eleme, hogy a Wizz Air több gép átvételét későbbre halasztja, és 36 gép megrendelését módosítja, miszerint A321neo típusúak lesznek a tervezett ülőhelykapacitás-növekedés miatt.
Nagy változás a Wizz Air rendelésében
A döntés szerint a Wizz Air a hosszabb távú repülésekre alkalmas A321XLR típusból a társaság már nem 47, hanem mindössze 11 példányt vesz át – ezek közül öt már meg is érkezett a flottába. A fennmaradó 36 gép megrendelését az Airbus és a Wizz Air közösen A321neo típusra módosította, vagyis
a Wizz Air inkább a rövidebb és közepes távú útvonalakra optimalizált repülőgépeket részesíti előnyben.
A cég jelenlegi stratégiája, hogy 2030-ig megvalósítsa a 10-12 százalékos éves ülőhelykapacitás-növekedést a korábbi, gyorsabb bővülés helyett.
A flotta 2029-re teljesen átvált a neogépekre, tehát kizárólag a legújabb generációs Airbus A320 és A321neo repülőgépek maradnak szolgálatban. Ezek üzemanyag-fogyasztása és károsanyag-kibocsátása mintegy 20 százalékkal alacsonyabb, mint a korábbi modelleké, ami egyben a légitársaság környezetvédelmi céljait is szolgálja.
Az, hogy a Wizz Air változtat az A321XLR-gépekre vonatkozó tervein, jóval többről szól, mint egy egyszerű flottaátalakításról. Az XLR-t az Airbus eredetileg arra szánta, hogy áthidalja a rövid és a hosszú távú repülések közötti távolságot: a típus akár 8700 kilométert is képes megtenni, vagyis
megnyithatta volna a Wizz Air előtt az utat a transzatlanti és a közel-keleti járatok – például New York, Dubaj vagy India – felé.
A társaság döntése több tényezővel magyarázható. A hosszabb repülések iránt jelenleg visszafogottabb a kereslet, ráadásul ezek üzemeltetése jóval költségesebb, és sokkal érzékenyebb az üzemanyagárak, az árfolyam-ingadozások és a geopolitikai bizonytalanságok alakulására.
Megkezdődött az Orbán–Trump-csúcs, a magyar delegáció ismerős géppel utazott
Orbán Viktorék delegációja magyar idő szerint csütörtökön 20 óra körül landolt Washingtonban a Dulles repterén, és minden bizonnyal a világ legtöbbek által követett repülőgépe volt, ugyanis 9000 fő nézte élőben a landolást a Flightradaron. A miniszterelnök már a repülőn is a találkozóra készült, amire lehetőséget adott a 4500 kilométeres út, amit egy Wizz Air A321XLR géppel tettek meg. A magyar delegációt kétsoros autókonvoj várta Washingtonban.
A miniszterelnök pénteken reggel azt írta Facebook-oldalán, hogy Trump újraválasztása óta a magyar–amerikai kapcsolatok kilőttek, és Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban.
A magyar–amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült
– írta a washingtoni találkozót beharangozva a kormányfő. Orbán Viktor kiemelte, hogy ma Magyarországon 1400 olyan vállalat működik, amelyek amerikai tulajdonban vannak, ezek 100 ezer embernek biztosítanak munkát. Többségében modern, innovatív technológiát használó cégek. Idén már hét nagy amerikai beruházás érkezett hazánkba, és még 3-4 érkezhet a tervek szerint.
A kormányfő úgy érzi, hogy az amerikai–magyar viszony egy baráti és bajtársias viszony, azzal együtt is, hogy Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok érdekeit képviseli, Orbán pedig Magyarország érdekeit.