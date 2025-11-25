Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Átszervezés a Wizz Airnél, sztárbankárt igazol a Cititől a légitársaság – megszólalt Váradi József, ez áll a háttérben

Kulcsfontosságú pozíciókban hajt végre sorcserét a légitársaság. A változás célja a Wizz AIr kereskedelmi funkcióinak megerősítésével a nyereséges kapacitásbővítés elérése.
T. M.
2025.11.25., 11:31
Fotó: Shutterstock

Jelentős változásokat jelentett be felső vezetésében a Wizz Air. Ian Malin, aki jelenleg a magyar gyökerű légitársaság pénzügyi vezérhelyettese (CFO), a jövőben a cég kereskedelmi vezérhelyetteseként (CCO) folytatja munkáját. A szakember a budapesti központból felel majd a vállalat teljes kereskedelmi tevékenységéért és a bevételekért, közvetlenül a vezérigazgatónak, Váradi Józsefnek jelentve – számolt be róla az Airportal légi közlekedési hírportál.

Vilnius/lithuania,August,23,,2020,(ha-lyj),Wizz,Air,Airbus,A320-200 Wizz Air
Vezetői szintű átszervezéssel  válna még sikeresebbé a Wizz Air légitársaság / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

A légitársaság tájékoztatása szerint az így megüresedő pénzügyi vezérhelyettesi pozícióba Veronika Špaňárová érkezik. A cseh szakember három évtizedes nemzetközi karriert futott be a Citi Banknál, ahol többek között Csehországban, Szlovákiában, Brazíliában és Magyarországon dolgozott vállalati és lakossági banki vezetőként. Magyarországon a Citi országigazgatója volt, és hosszú ideje a Wizz Air banki partnereként is tevékenykedett. Ő szintén közvetlenül a vezérigazgatónak jelent és a budapesti központban dolgozik majd.

Michael Delehant eddigi kereskedelmi és üzemeltetési vezérigazgató-helyettes a csoport ügyvezető igazgatójaként (Group Managing Director) folytatja munkáját, de csak a pozíciója neve módosul, a felelősségi köre változatlan marad.

A változás célja a kereskedelmi funkciók megerősítésével a nyereséges kapacitásbővítés elérése. A most bejelentett kinevezések, átszervezések február elsejével lépnek életbe.

„A változások erősítik a Wizz Air vezetői kapacitását és kereskedelmi működését a cég növekvő méretéhez igazodva, és alapot adnak az ambíció megvalósításához, hogy a vállalat a világ egyik legjobban teljesítő légitársaságává váljon a következő években” – idézte az Airportal a vezérigazgatót.

Jelentősen bővíti magyarországi kapacitásait a Wizz Air: új gép és új járatok érkeznek – erre számíthatunk 2026-ban

A közelmúltban rekordnyárról számolt be a Wizz Air, a magyar gyökerű légitársaság több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A vállalat november 18-án ismét nagy bejelentést tett, ezúttal Váradi József vezérigazgató tartott rendkívüli sajtótájékoztatót.

2026 májusától egy újabb, a 18. Airbus repülőgéppel bővül a Wizz Air magyarországi flottája, ezzel több mint 900 ezer üléssel nő az éves üléskapacitás. Előrejelzéseik szerint idén év végéig 8,17 millió utast szállítanak a Magyarországot érintő járatokon, ez a szám 2026-ban várhatóan eléri majd 9,1 milliót. Ez 44 százalékkal múlja felül a Covid előtti utolsó év, a 2019-es esztendő 6,33 millió utasát.

A bővülő hálózattal új járatokat indítanak Budapestről, a korábban bejelentett Tallinn és Billund (vagyis Legoland) mellett Bergen, Lamezia Terme és Rimini is elérhetővé válik közvetlenül a magyar fővárosból. Ezenkívül számos járatot is sűríteni fognak 2026-ban. Ezzel az eddigi valaha volt legnagyobb kapacitású légitársaságává válnak, 38 százalékos lesz a piaci részesedésük hazánkban.

