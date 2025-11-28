A Wizz Air bemutatta a 250. repülőgépét és már készül az 500-ikra

Átvette 250. repülőgépét a Wizz Air, ám a légitársaság nem áll meg, és célul tűzte ki, hogy 500 repülőgépből álló flottát üzemeltessen – derül ki a vállalat pénteki közleményéből.

Átvette 250. repülőgépét a Wizz Air / Fotó: Wizz Air

Mint írják a 250. repülőgép a légitársaság fegyelmezett növekedési stratégiáját is jelképezi, egyúttal mérföldkő a hosszú távú célként kitűzött 500 repülőgépből álló flotta felénél.

A 250. repülőgép több, mint egyszerűen csak egy újabb gép a flottánkban – ez egy meghatározó pillanat a Wizz Air történetében

– mondta a Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a mérföldkő több mint két évtizednyi merész döntést, kitartó innovációt és több ezer kolléga és partner szenvedélyét tükrözi, miközben azt is bizonyítja, hogy a légitársaság stratégiája működik és lendülete erősebb mint valaha. A cég már következő évtizedben megduplázná flottáját, hogy egyre több kedvező árú járatot kínálhasson.

Az Airbus is gratulált a Wizz Airnek

Airbus európai régiójának elnöke és a kereskedelmi repülőgépek európai kereskedelmi vezetője pedig gratulált a Wizz Airnek a 250. repülőgép alkalmából, egyúttal büszkeségének is hangot adott, hogy a Wizz Air az Airbus repülőgépeinek segítségével üzemelteti Európa egyik legnagyobb és leghatékonyabb flottáját, valamint jelezte azt is, hogy

több mint 260 megrendelt A320 családba tartozó repülőgép leszállítása még hátravan, köztük az A321neo is.

Peter Barrett, az SMBC Aviation Capital vezérigazgatója is méltatta a cége és a Wizz Air közötti hosszú távú kapcsolatot, és jelezte, hogy örömmel folytatják a repülőgépek biztosítását, segítve ezzel a Wizz Airt, hogy folytathassa ambiciózus terjeszkedési stratégiáját.

Az ünnep alkalmából a 250. repülőgép speciális festést kapott, amely egyszerre jelképezi a Wizz Air sikertörténetét és a légitársaság ambiciózus jövőjét. Az egyedi díszítésre nemzetközi pályázatot írt ki a Wizz Air, amely világszerte tervezőket, rajongókat és alkalmazottakat hozott össze, és erősítette a kreativitás és az összetartozás energiáit. A tenderen egy magyar pályázó, Hauser Balázs pályaműve nyert, így az ő elképzelései alapján tervezték meg a végleges festést.