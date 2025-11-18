Deviza
Jelentősen bővíti magyarországi kapacitásait a Wizz Air: új gép és új járatok érkeznek – erre számíthatunk 2026-ban

A rekordév után újabb nagy terveket jelentett be a magyar gyökerű légitársaság. A Wizz Air 2026-ban tovább bővíti magyarországi flottáját, és számos új útvonalat is indít.
T. M.
2025.11.18, 11:36
Frissítve: 2025.11.18, 11:53

A közelmúltban rekordnyárról számolt be a Wizz Air, a magyar gyökerű légitársaság több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A vállalat novemberben ismét nagy bejelentést tett, ezúttal Váradi József vezérigazgató tartott rendkívüli sajtótájékoztatót.

Wizz Air's aircraft is parked on the tarmac at Ferenc Liszt International Airport in Budapest
Tovbb bővíti Magyarországi kapacitásait a Wizz Air / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Váradi elmondta, hogy a Wizz Air jelenleg több mint 40 országban mintegy 200 célállomáson van jelen, ezeken 910 útvonalat üzemeltet. 249 repülőgépből álló flottáját (amely várhatóan heteken belül 250-re bővül majd) közel tízezer munkavállalóval üzemelteti.

A vezérigazgató kiemelte, hogy ők a legnagyobb légitársaság Magyarországon, 2 repülőtéren 17 repülőgéppel vannak jelen, 34 országban összesen 74 úticél érhető el közvetlen járattal hazánkból, ez évente 8 millió üléskapacitást jelent. Ez azonban jövőre tovább emelkedik.

Váradi József ugyanis, bejelentette, hogy

2026. májusától egy újabb, 18. Airbus repülőgéppel bővül a Wizz Air magyarországi flottája, ezzel több mint 900 ezer üléssel nő az éves üléskapacitás.

Előrejelzéseik szerint idén év végéig 8,17 millió utast szállítanak a Magyarországot érintő járatokon, ez a szám 2026-ban várhatóan eléri majd 9,1 milliót. Ez 44 százalékkal múlja felül a Covid előtti utolsó év, a 2019-es esztendő 6,33 millió utasát.

A bővülő hálózattal új járatokat indítanak Budapestről, a korábban bejelentett Tallinn és Billund (vagyis Legoland) mellett Bergen, Lamezia Terme és Rimini is elérhetővé válik közvetlenül a magyar fővárosból. Ezen kívül számos járatot is sűríteni fognak 2026-ban. Ezzel az eddigi valaha volt legnagyobb kapacitású légitársaságává válnak, 38 százalékos lesz a piaci részesedésük hazánkban.

Az alacsony részvényárfolyamra vonatkozó kérdésre Váradi József röviden arról vásárolt, hogy: „Most kell vásárolni.”

A vezérigazgató szót ejtett a vállalat hagyományos légitársaságokon túli tevékenységéről is. Elmondta, hogy nemzeti légitársaságnak érzik magukat, aminek ékes bizonyítéka többek között, hogy Magyarország legnagyobb félmaratoni futóversenyét támogatják, valamint számos sportági együttműködésük van, többek között a Magyar Olimpiai Bizottság és a magyar labdarúgó válogatott logisztikai partnerei is. Kérdésre válaszolva elárulta, hogy valószínűleg a 2026-os, Észak-Amerikában rendezendő labdarúgó világbajnokságra is a Wizz Air vitte volna a csapatot, és indítottak volna szurkolói járatokat, de a válogatott vasárnapi drámai veresége miatt erre nem lesz szükség.

