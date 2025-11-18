Jelentősen bővíti magyarországi kapacitásait a Wizz Air: új gép és új járatok érkeznek – erre számíthatunk 2026-ban

A közelmúltban rekordnyárról számolt be a Wizz Air, a magyar gyökerű légitársaság több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A vállalat novemberben ismét nagy bejelentést tett, ezúttal Váradi József vezérigazgató tartott rendkívüli sajtótájékoztatót.

Tovbb bővíti Magyarországi kapacitásait a Wizz Air / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Váradi elmondta, hogy a Wizz Air jelenleg több mint 40 országban mintegy 200 célállomáson van jelen, ezeken 910 útvonalat üzemeltet. 249 repülőgépből álló flottáját (amely várhatóan heteken belül 250-re bővül majd) közel tízezer munkavállalóval üzemelteti.

A vezérigazgató kiemelte, hogy ők a legnagyobb légitársaság Magyarországon, 2 repülőtéren 17 repülőgéppel vannak jelen, 34 országban összesen 74 úticél érhető el közvetlen járattal hazánkból, ez évente 8 millió üléskapacitást jelent. Ez azonban jövőre tovább emelkedik.

Váradi József ugyanis, bejelentette, hogy

2026. májusától egy újabb, 18. Airbus repülőgéppel bővül a Wizz Air magyarországi flottája, ezzel több mint 900 ezer üléssel nő az éves üléskapacitás.

Előrejelzéseik szerint idén év végéig 8,17 millió utast szállítanak a Magyarországot érintő járatokon, ez a szám 2026-ban várhatóan eléri majd 9,1 milliót. Ez 44 százalékkal múlja felül a Covid előtti utolsó év, a 2019-es esztendő 6,33 millió utasát.

A bővülő hálózattal új járatokat indítanak Budapestről, a korábban bejelentett Tallinn és Billund (vagyis Legoland) mellett Bergen, Lamezia Terme és Rimini is elérhetővé válik közvetlenül a magyar fővárosból. Ezen kívül számos járatot is sűríteni fognak 2026-ban. Ezzel az eddigi valaha volt legnagyobb kapacitású légitársaságává válnak, 38 százalékos lesz a piaci részesedésük hazánkban.

Az alacsony részvényárfolyamra vonatkozó kérdésre Váradi József röviden arról vásárolt, hogy: „Most kell vásárolni.”

A vezérigazgató szót ejtett a vállalat hagyományos légitársaságokon túli tevékenységéről is. Elmondta, hogy nemzeti légitársaságnak érzik magukat, aminek ékes bizonyítéka többek között, hogy Magyarország legnagyobb félmaratoni futóversenyét támogatják, valamint számos sportági együttműködésük van, többek között a Magyar Olimpiai Bizottság és a magyar labdarúgó válogatott logisztikai partnerei is. Kérdésre válaszolva elárulta, hogy valószínűleg a 2026-os, Észak-Amerikában rendezendő labdarúgó világbajnokságra is a Wizz Air vitte volna a csapatot, és indítottak volna szurkolói járatokat, de a válogatott vasárnapi drámai veresége miatt erre nem lesz szükség.