Új ékszerbolt nyílik Magyarországon, fantáziát lát a magyar piacban a lengyel cég

A Köki Terminálban nyitja meg új magyarországi üzletét a lengyel Wkruk, Európában az egyik, Lengyelországban pedig a legrégebbinek számító ékszerkereskedő. Az 1840-ben alapított, többségében saját tulajdonú, kisebb arányban franchise-üzleteket működtető W.kruk a magyar főváros mellett több vidéki nagyvárosban is jelen van. Eddig nem volt ismert, mikor nyílik meg az új üzlet, most viszont az is kiderült: még idén, december elején vásárolhatnak már ott azok, akik ékszert keresnének például karácsonyi ajándékra – írja az Origo.

Várhatóan idén december elején nyitja meg új magyarországi üzletét a Wkruk / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Karácsonyra időzített a Wkruk

A lap azt írja, hogy az üzletnyitás ténye egy ideje már biztosnak tekinthető – erről a Világgazdaság is beszámolt –, mivel a Wkruk új üzlethelyiségének kialakítása már hetek óta zajlik a bevásárlóközpontban. Most egy frissebb, a leendő üzletet takaró falon megjelent plakát szerint az is kiderült, mikor nyílhat meg a bolt: az azon szereplő információk szerint 2025. december elején várható az új Wkruk üzlet megnyitása a Köki Terminálban. A felhívás szerint a vállalat egyúttal munkatársak jelentkezését is várja az üzletbe.

A Wkruk Lengyelország legrégebbi ékszerkereskedője, központja Krakkóban van.

A cég arany és ezüst ékszereket, vezető óramárkák termékeit, valamint kiegészítőket kínál.

A vállalatot Poznanban alapították, az első ékszerkészítő műhelyben felhalmozott tudás eleinte generációról generációra szállt. A cég 1920-ben emelte be kínálatába a svájci óramárkákat is, 2004 óta a Rolex, 2020 óta a Patek Philippe kizárólagos képviselője a lengyel piacon.

A vállalat a VRG Capital Group részeként működik, Lengyelországban és Magyarországon mintegy 180 üzletből álló hálózattal (ebből 26 üzlet franchise-rendszerben). A magyarországi leányvállalat a lengyel anyavállalaton keresztül kapcsolódik az ernyővállalati portfólióba.

