Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.25 -0.5% GBP/HUF435.16 +0.04% CHF/HUF409.17 -0.33% PLN/HUF90.36 +0.1% RON/HUF75.08 -0.08% CZK/HUF15.84 +0.13% EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.25 -0.5% GBP/HUF435.16 +0.04% CHF/HUF409.17 -0.33% PLN/HUF90.36 +0.1% RON/HUF75.08 -0.08% CZK/HUF15.84 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,787.25 +1% MTELEKOM1,768 +0.11% MOL2,930 -1.16% OTP33,790 +2.13% RICHTER9,775 +1.94% OPUS480 -2.29% ANY7,340 -1.63% AUTOWALLIS150.5 -2.33% WABERERS5,400 0% BUMIX10,452.08 +0.58% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,333.96 +1.35% BUX108,787.25 +1% MTELEKOM1,768 +0.11% MOL2,930 -1.16% OTP33,790 +2.13% RICHTER9,775 +1.94% OPUS480 -2.29% ANY7,340 -1.63% AUTOWALLIS150.5 -2.33% WABERERS5,400 0% BUMIX10,452.08 +0.58% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,333.96 +1.35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Zalaegerszeg
m100
autópálya-építés
Lázár János
76-os főút
beruházás

Új autópályát jelentett be Lázár János, jönnek a 4 sávos autóutak is – pont a miniszter dobta kukába ezt korábban, Orbán Viktor most pontot tett az ügyre

A korábban leállított projekt helyett két új gyorsforgalmi fejlesztés indul, amelyek végleg bekötik a várost az országos hálózatba. Lázár János ismételten megerősítette: Zalaegerszeg autópályát kap, és nem is egy irányból.
VG
2025.11.25., 15:23

A kormány újra ígéretet tett Zalaegerszeg bekötésére az országos autópálya-hálózatba – ezúttal két irányból is. Lázár János kedden bejelentette: bár korábban valóban lekerült a listáról a város gyorsforgalmi fejlesztése, a miniszterelnök és Balaicz Zoltán polgármester tárgyalása után most zöld utat kaptak a projektek. A 76-os út helyett új, reálisabb nyomvonalak jönnek.

Lázár János zalaegerszeg
Lázár János megerősítette: Zalaegerszeg autópályát kap, és nem is egy irányból / Fotó: Lázár János / Facebook

A kormány egyik régi vállalása, hogy minden megyei jogú várost autópályával kössön be az ország vérkeringésébe. Zalaegerszeg viszont eddig a kivételek közé tartozott – ráadásul nem véletlenül: korábban maga Lázár János húzta le a gyorsforgalmi fejlesztést a listáról. Most azonban fordulat jött.

A miniszter szerint a mai egyeztetés kulcsfontosságú volt, ahol a miniszterelnök és Balaicz Zoltán polgármester egyértelművé tette: a kormány továbbra is teljesíteni akarja a zalaegerszegieknek tett ígéretet.

Megígértük, hogy Zalaegerszegre autópálya vezet, és ezt meg is fogjuk oldani

– fogalmazott Lázár.

 

Zalaegerszeg két irányból is csatlakozik az autópálya-hálózathoz

A korábban tervezett 76-os út autópályává fejlesztése lekerült a napirendről, mert a Kis-Balaton térségében aránytalan környezetvédelmi károkat okozna. Helyette két új irányból érkezik gyorsforgalmi kapcsolat:

  • egy új autópálya-koncesszió a Szombathely–Körmend–Zalaegerszeg tengelyen;
  • valamint a Zalaegerszeg–Nagykanizsa útvonal négysávosításának folytatása.

Ez azt jelenti, hogy a város észak–déli irányban két oldalról is bekapcsolódik a hálózatba. Emellett a 76-os úton ott folytatódik a három- és négysávosítás, ahol technológiailag olcsón és gyorsan megvalósítható – így Szombathely, Nagykanizsa és a Balaton felől is rövidülhet az eljutási idő.

Lázár szerint Zalaegerszeg továbbra is számíthat a kormányra – és a kormány is a városra.

A zalaegerszegi autópálya-összekötés a legújabb a kormány által bejelentett közúti projektek közül: múlt héten az M100-as megvalósítását is bejelentették, amelynek célja, hogy Esztergomot végre bekössék az M1-es autópályába. A tervek szerint az első szakasz kb. 60 kilométer hosszú lesz, és 2026 tavaszán indulhatnak a kivitelezési munkák.

A beruházás 400 milliárd forintból fog megvalósulni, bár az építési munka komoly kihívásokkal jár: Kesztölc és Esztergom között négy híd és három alagút építése szükséges, ami jócskán megbonyolíthatja a kivitelezést. Lázár János szerint ugyanakkor a beruházást a korábbi becslésekhez képest is alacsonyabb költséggel fogják végrehajtani, miközben az M100 bekapcsolódik a meglévő koncessziós rendszerbe.

Most már biztos, a kormány tényleg megcsinálja: 400 milliárdos autópálya épül Magyarországon, rákötik az M1-re – térképen a nyomvonal

Ez több szempontból is meglepetés, korábban például sokkal nagyobb összeget emlegettek a gigaberuházás kapcsán. Most úgy tűnik, olcsóbb lesz az M100-as autópálya, amely régi vágya sok tízezer embernek.

 

Országszerte

Országszerte
1048 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
gyárbővítés

Amerikai óriásgyár Magyarországon: ez mérföldkő a magyar járműiparban – „Európa több piacát ki fogjuk szolgálni”

A projekt több mint kétszáz új munkahelyet teremt.
2 perc
m100

Új autópályát jelentett be Lázár János, jönnek a 4 sávos autóutak is – pont a miniszter dobta kukába ezt korábban, Orbán Viktor most pontot tett az ügyre

A korábban leállított projekt helyett két új gyorsforgalmi fejlesztés indul, amelyek végleg bekötik a várost az országos hálózatba.
44 perc
MILAB

A nagy AI-sztori: A magyar MI jövője – adat, tudás, szuverenitás

Hogyan lehet egy kis ország a saját adatainak és kutatóinak ura?

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu