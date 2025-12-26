Kiderült, mennyit költenek a magyarok átlagosan karácsonykor - meglepő számok láttak napvilágot

A magyarok háromnegyede vásárolt ajándékot karácsonyra, többségük maximum hat embernek. Akik ajándékoznak, azok átlagosan 46 ezer forintot szántak rá 2025-ben. Az ajándékok között idén is népszerűek voltak a tárgyi meglepetések (szépségápolási cikkek, illatszerek, ruhanemű, játékok, prémium-élelmiszerek és könyvek), de egyre kelendőbbek a különféle élmény típusú ajándékok is – derült ki az Oeconomus elemzéséből.

2025-ben a karácsonyi menüre átlagosan 45 ezer forintot szántunk / Fotó: Kiss Gábor / MTI

A karácsonyi menüre átlagosan 45 ezer forintot szántunk

Magyarországon a nagy közös, ünnepi étkezéshez továbbra is a legtöbben ragaszkodnak. Egy hazai felmérés szerint a karácsonyi étkezésre szánt átlagos költségkeret 45 ezer forint, ez a teljes karácsonyi menüsort tartalmazza. Kedvező fejlemény, hogy a KSH adatai szerint a rövidkaraj és a füstölt csemegeszalonna ára csökkent idén (az utóbbi a töltött káposzta elengedhetetlen alkotóeleme), ahogy a tejé, a rétesliszté, a mézé és kismértékben a tojásé is. Tehát jól látható, hogy

az árrésstop több alapvető karácsonyi élelmiszer árát is visszafogta.

A dió fogyasztói átlagára viszont emelkedett 2025-ben, mivel egy kártevő pusztítása miatt csökkent a kínálat. Ezáltal a karácsonyi bejgli is drágább lett idén, de a csokoládé és szaloncukor is tovább drágult az idei karácsonyi szezonban, elsősorban nemzetközi piaci hatások miatt. A kakaó ára 2024-ben történelmi csúcsra emelkedett, miután Nyugat-Afrika fő termelő országaiban, Elefántcsontparton és Ghánában a szárazság és egy vírus jelentős károkat okozott a termésben.

