Deviza
EUR/HUF384.47 +0.38% USD/HUF327.55 +0.43% GBP/HUF438.21 +0.31% CHF/HUF411.86 +0.33% PLN/HUF91.01 +0.43% RON/HUF75.51 +0.4% CZK/HUF15.86 +0.23% EUR/HUF384.47 +0.38% USD/HUF327.55 +0.43% GBP/HUF438.21 +0.31% CHF/HUF411.86 +0.33% PLN/HUF91.01 +0.43% RON/HUF75.51 +0.4% CZK/HUF15.86 +0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,791.2 +0.53% MTELEKOM1,764 +0.91% MOL2,934 -0.14% OTP34,540 +0.64% RICHTER9,695 +0.67% OPUS560 +0.71% ANY7,020 0% AUTOWALLIS148.5 -2.36% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,071.93 +0.17% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,412.03 +0.15% BUX109,791.2 +0.53% MTELEKOM1,764 +0.91% MOL2,934 -0.14% OTP34,540 +0.64% RICHTER9,695 +0.67% OPUS560 +0.71% ANY7,020 0% AUTOWALLIS148.5 -2.36% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,071.93 +0.17% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,412.03 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
25
2025
kép
galéria

Huszonöt jó kép 2025-ből — válogatás az év legjobb képeiből (GALÉRIA)

Tűzvész, tüntetés, háború és harci fáradtság. A Világgazdaság 2025-ös évi képválogatásában huszonöt kép száz szónál is többet árul el 2025 kiemelkedő társadalmi, gazdasági és politikai pillanatairól.
Csókási Annamária
2025.12.12, 15:15

A 2025-ös képgalériánkban a világ minden pontjáról helyet kapott egy mozzanat. A geopolitikailag turbulens 2025-ben nem csitult az ukrán-orosz háború, a világ vezető hatalmainak képviselői ültek tárgyalóasztalhoz, amelyekről a Világgazdaság is tudósított.

25
25 jó kép 2025-ből, a Világgazdaság válogatásában. / Fotó: EYAD BABA

A 25 tagú AFP képgyűjtést itt lehet megtekinteni: 

év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
év képei
25 jó kép 2025-ből, válogatás az év legjobb képeiből
Fotó: AFP
1/25
Egy motoros megáll, hogy megnézze az égő házat az Eaton tűzvész során az Altadena környéken, Los Angeles megyében, Kaliforniában, 2025. január 8-án. A lángokban álló környéken rekedt, rettegő lakosok, a drónok tilalmát figyelmen kívül hagyó influencerek és a vad tűzvészek ijesztő kiszámíthatatlansága csak néhány példa azok közül, amelyekkel az AFP újságíróinak szembe kellett nézniük, miközben a Los Angelest sújtó tűzvészekről tudósítottak. Az Egyesült Államok második legnagyobb városa még soha nem szembesült ilyen mértékű tűzvésszel, amelyet a szélsőséges őszi szárazság és a 2011 óta legerősebb Santa Ana szél okozott, amely a száraz dombokat gyúlékony anyaggá változtatta, és több mint egy hete tomboló, könyörtelen poklot táplált. JOSH EDELSON / AFP

25 jó képünk 2025-ből: 

  • Los Angeles, 2025 január: százhektáros tűzvész

Los Angeles környékén január elején több ezer hektárnyi terület gyulladt ki a rendkívül száraz, szeles időjárás miatt. A tűzoltók közel heteken át küzdöttek a gyorsan terjedő lángok megfékezéséért.

  • Pacific Palisades, 2025. január 9.: futótűz

A Pacific Palisades térségében január 9-én újabb házsorokat és domboldalakat ért el a bozóttűz. A hatóságok evakuálásokat rendeltek el, miközben a tűzvédelmi egységek a lakóövezetek védelmét helyezték előtérbe.

  • Ukrán katonák légvédelmi gépágyúval
    Az ukrán 59. dandár mobil egységei folyamatos légitámadások közepette próbálják megvédeni a frontvonalat az orosz drónok és rakéták ellen. A párhuzamosított gépágyú használata a mindennapi harci rutin része lett.
  • Pihenő ukrán mentő Szumiban
    Szumiban újabb rakétatámadás mérte súlyos csapást a lakóövezetekre, számos holttestet és sérültet hagyva maga után. A mentőalakulatok tagjai rövid pihenőkkel próbálják tartani a tempót a folyamatos bevetéseken.
  • Trump és Zelenszkij találkozója, 2025. február 28.
    A Fehér Házban tartott megbeszélés középpontjában az ukrajnai háború finanszírozása és az amerikai biztonsági támogatás jövője állt. A találkozó jelentős diplomáciai súllyal bírt a két ország kapcsolataiban.
  • Argentin rendőr megütése tüntetésen
    Buenos Airesben a nyugdíjasok demonstrációja dulakodásba torkollott, amikor egy tüntető arcon ütött egy szövetségi rendőrt. A tiltakozás az infláció és a nyugdíjrendszer reformja miatti elégedetlenségre hívta fel a figyelmet.
  • Elon Musk karlendítése a Capitol Arénában
    Elon Musk energikus mozdulatai nagy visszhangot váltottak ki a Capitol Arénában tartott rendezvényen. A gesztusok további vitákat gerjesztettek a milliárdos közéleti szerepéről.
  • Ziv Berman, szabadon engedett izraeli túsz
    Ziv Bermant több mint egy évvel a 2023. október 7-i gázai túszejtés után engedték el a fegyveresek. Hazatérése jelentős figyelmet irányított az izraeli túszcsaládok sorsára.
  • Könnygáz a rendőrség székháza előtt – helyi tüntetők menekülnek
    A rendőrség székháza előtt tartott demonstráción a hatóságok könnygázt vetettek be a tömeg feloszlatására. A tüntetők fedezékbe rohantak, miközben az összecsapások tovább éleződtek.
  • Könnygáz a francia rendőrség központjánál
    A francia rendőrség épülete előtt zajló tüntetés szintén könnygáz bevetéséhez vezetett, miután a demonstrálók összecsaptak a hatóságokkal. A jelenet a közéleti feszültségek újabb megnyilvánulása volt.
  • Lelőttek egy férfit Odinga-gyász Nairobi stadionjában
    A fűben fekvő férfit lövés érte egy politikai feszültségekhez köthető incidens során. Később a Kasarani Stadionban tömegek gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek Raila Odingától.
  • Ousmane Dembélé Ballon d’Or-ünneplése
    A PSG francia válogatott támadója, Ousmane Dembélé a szurkolók ezrei előtt ünnepelte első Aranylabda-győzelmét. A díj a szezon kiemelkedő teljesítményének elismerése.
  • Operatőr egykerekűn a tokiói világbajnokságon
    A tokiói atlétikai világbajnokságon egy operatőr egykerekű biciklivel követte a versenyszámokat, hogy dinamikus képeket készítsen. A megoldás gyors reakciót és nagyfokú ügyességet igényelt.
  • Kim Dzsongun és családja Wonsanban
    Az észak-koreai vezető a tengerparti Wonsan Kalma üdülőövezetben tett látogatást feleségével és lányával. A program a rezsim turisztikai fejlesztéseinek bemutatását szolgálta.
  • Útbeomlás Bangkokban
    Bangkokban egy kórház közelében omlott be egy forgalmas útszakasz, több áldozatot követelve. A hatóságok vizsgálják, hogy szerkezeti hibák vagy a heves esőzések okozták-e a katasztrófát.
  • Jéggyári munkás Karacsiban
    Karacsiban egy jéggyár dolgozója tisztította a hűtőtorony vezetékeit a hosszan tartó nyári hőhullám idején. A forróság jelentősen megterhelte a város energia- és hűtési rendszereit.
  • Etna-lávafolyam megfigyelése, augusztus 28.
    Szicíliában augusztus végén ismét látványos lávaáramlás indult az Etna lejtőin. A vulkán aktivitása nagy tömegeket vonzott a kijelölt biztonsági zónák közelébe.
  • Kapibarák a Salto Grande-tó zöld iszapjában
    A Salto Grande-tónál elszaporodó cianobaktériumok élénkzöld iszapot képeztek, amely a kapibarákat is belepte. A jelenség a vízminőség romlására és az ökoszisztéma terhelésére figyelmeztet.
  • Lewis-gleccser, Mount Kenya
    A Mount Kenya Nemzeti Parkban található Lewis-gleccser évről évre tovább húzódik vissza a globális felmelegedés hatására. A kutatók szerint a csökkenő jégtömeg hosszú távon a térség vízellátását is befolyásolhatja.
  • Ferenc pápa portréja Mexikóvárosban
    Mexikóváros főszékesegyházában emlékmisét tartottak a néhai Ferenc pápára, amelyen egyházi alkalmazottak vitték be a portréját. A rendezvény nagy tömeget vonzott az ikonikus El Zócalo térre.
  • Apácák a Szent Péter téren a pápaválasztás után
    A vatikáni pápaválasztást követően apácák sétáltak át a Szent Péter téren, miközben a hívek a konklávé részleteire vártak. A tér ismét a világegyház figyelmének középpontjába került.
  • Palesztin fiú könyvvel a romok között
    A gázai éjszakai légicsapások súlyosan megrongáltak több lakóházat, a romok között egy fiú a megtalált könyvét szorította magához. A kép a civil lakosság mindennapi veszélyeztetettségét tükrözi.
  • Palesztinok gyermekeik holttestével
    A Gázában található, iskolából menedékké alakított épületet érő támadás során több gyermek életét vesztette. Hozzátartozóik a helyszínről vitték el a testüket, megrendítő jelenetek közepette.
  • Palesztin gyerekek jótékonysági konyhánál, Hán Júnisz
    Hán Júniszban hosszú sorokban vártak ételre a gyerekek egy humanitárius konyha előtt. A segélyszervezetek szerint a térségben súlyos élelmiszerhiány alakult ki.
  • Rombolt Gázaváros látképe a háború vége előtt
    Gázaváros nagy része romhalmazzá vált a hosszan tartó harcok miatt, alig maradt épségben lakónegyed. A felvétel a háború pusztításának egyik utolsó dokumentuma a fegyvernyugvás előtt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu