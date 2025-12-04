Nincs megállás: fontos helikopteres céget vásárol a 4iG – mostantól belép a katonai flották piacára is

Többségi tulajdonrészt vásárol a 4iG leányvállalata a HeliControl Kft.-ben – tájékoztatott a társaság kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

4iG: fontos helikopteres céget vásárol fel, jöhetnek a katonai flották is / Fotó: Róka László / MTI

Ebből kiderült, hogy a 4iG Nyrt. leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. adásvételi szerződést kötött a HeliControl Kft. jegyzett tőkéjének 63 százalékát megtestesítő üzletrészeinek megszerzésére.

4iG: fontos helikopteres céget vásárolt fel

A közlemény szerint a tranzakció a hatósági jóváhagyások megszerzésével, valamint az adásvételi szerződésben meghatározott egyéb zárási feltételek teljesülésével zárulhat. A helikoptereket szervizelő vállalat többségi tulajdonrészének megvásárlásával

a 4iG belép a forgószárnyas légijárművek karbantartási és modernizációs piacára.

Integrált ipari és szolgáltatási képességeket építhet ki Magyarországon és a térségben.

A HeliControl tudására és infrastruktúrájára építve olyan kompetenciaközpont jöhet létre, amely magas hozzáadott értékű megoldásokat kínál, támogatva a polgári, rendvédelmi és védelmi célú forgószárnyas flották fenntartható üzemeltetését, korszerűsítését és hosszú távú kiszolgálását – olvasható a közleményben.

A 4iG Nyrt. júliusban jelentette be nem kötelező érvényű megállapodás aláírását a HeliControl Kft. 63 százalékának megszerzésére. Az akkori tájékoztatás szerint a cég

helikopterek karbantartására,

javítására

és alkatrész-ellátására specializálódott.

Ügyfelei között magyar, osztrák, svájci, német, skandináv és más európai helikopterüzemeltetők is megtalálhatók.

A 4iG külföldön is aktív, amerikai óriással állapodott meg

A 4iG mögött eseménydús hetek állnak. Nem rég számoltunk be róla, hogy amerikai óriással kötött alkut: a Lockheed Martinnal kötött megállapodás keretet teremt a NATO-kompatibilis, nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerek – köztük a HIMARS rendszer – integrációjához szükséges ipari háttér kialakításához.

A Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmi ipari vállalatcsoportjaként a légvédelmi, rakétaindító és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint hatvan ország stratégiai partnere.