Magyarország számára kritikus adótorony-hálózatot adott el a 4iG – nem véletlen, hogy kinek
A hazai távközlési szektor egyik meghatározó átrendeződése zajlik a napokban: a 4iG Távközlési Holding Zrt. értékesíti a teljes országos műsorszóró infrastruktúrát tulajdonló és üzemeltető 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. 100 százalékos üzletrészét a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt.-nek. A tranzakcióval a földfelszíni rádiós és televíziós műsorszórás biztosítása teljes egészében állami tulajdonba kerül, ami új szakaszt nyit a kritikus hírközlési rendszerek konszolidációjában és üzemeltetésében.
A megállapodás jelentősége túlmutat az üzleti tranzakción: az államhoz kerülő infrastruktúra összesen 137 telephelyből áll, köztük 90 saját tulajdonú adótoronnyal, melyek a mindennapi műsorszórás mellett kulcsszerepet töltenek be a lakossági riasztási és veszélyhelyzeti kommunikációs feladatokban. A hálózat üzemeltetésével együtt az Országos Légiriasztási Rendszer működtetése is a Pro-M-hez kerül, amely egy esetleges vészhelyzetben minden televíziós és rádiós frekvencián keresztül képes elérni a lakosságot az M1 és a Kossuth rádió adásain keresztül.
A tranzakció összhangban áll a 410/2024. (XII. 20.) kormányrendelet célkitűzéseivel, amely előírja, hogy
az állami feladatokhoz kapcsolódó távközlési és műsorszóró-infrastruktúrák egy kézben, összehangolt módon biztosítsák a közszolgálati műsorok továbbítását,
valamint a veszélyhelyzeti kommunikáció magas rendelkezésre állását. A döntéshozók szándéka, hogy a közszolgálati tartalmak sugárzása és a lakosság gyors, hiteles tájékoztatása egyetlen integrált rendszerben, a párhuzamos kapacitások csökkentésével és a rendszerbiztonság növelésével valósuljon meg.
A 4iG csoport számára az értékesítés egy újabb lépés annak érdekében, hogy racionalizálja és fókuszáltabbá tegye portfólióját, és megváljon azoktól a hírközlési infrastruktúráktól, amelyek kevésbé illeszkednek a vállalat fő üzleti tevékenységéhez. A most átadott társaság működése ugyanakkor a jövőben is változatlan marad: továbbra is biztosítja majd az országos analóg rádiós (AM és FM), valamint a digitális földfelszíni televíziós műsorszórást (DVB-T, DVB-T2). Partnerei között megtalálhatók a közszolgálati és kereskedelmi csatornák, illetve a regionális és helyi médiaszolgáltatók is.
A portfólióhoz több meghatározó létesítmény tartozik:
- a Széchenyi-hegyi Országos Mikrohullámú Központ (OMK) a rádiós és televíziós műsorok szórásának és szétosztásának központja,
- míg a solti középhullámú rádióadó állomás továbbra is a magyar műsorszórási rendszer egyik legfontosabb pillére marad.
- A tárnoki mérőállomás is a vállalat része, amely az FM rádióadók minőségi paramétereit elemzi, méri és rögzíti a DVB-T/T2 csatornák jelszintjeit és sávszélességeit, valamint több távvezérelt mérési pont adatainak fogadásáért és feldolgozásáért felel.
A telephely nemzetközi szerepet is betölt, hiszen az AMOS műhold magyarországi monitoringállomásaként működik, többek között a SpaceCom és az IAI számára.
A mostani tulajdonosváltás teljessé teszi a kormányzati hálózatok konszolidációjáról szóló tavalyi döntést, és lezár egy többéves folyamatot, melynek célja a létfontosságú hírközlési rendszerek egységesítése. A döntéshozók szerint ezzel hosszú távon nő a rendszerbiztonság, mérséklődnek a párhuzamos infrastruktúrák fenntartási költségei, és egy átláthatóbb, egységesebb keretrendszer jön létre a közszolgálati és veszélyhelyzeti kommunikáció működtetéséhez.
Teljes gőzzel folytatja a külföldi expanziót a 4iG
A 4iG négy üzletága más-más életszakaszban jár, ám ami közös bennük, hogy most áll össze a vállalatcsoport struktúrája, megszűnt a megvásárolt cégek szigetszerű működése, egyre jobban jelentkeznek a szinergikus hatások. Ugyanez folytatódhat a közeljövőben, például hamarosan aláírhatja a 4iG az Eagle-projekt szerződését, azaz kezdődhet az Albánia és Egyiptom közötti tenger alatti kábel-összeköttetés kiépítése. A projekthez finanszírozóként csatlakozhat a tőkeerős Mubadala alapkezelő az Egyesült Arab Emírségekből, ami javítja a megtérülést.
Ezen a projekten keresztül érné el a 4iG Horvátországot, illetve Nyugat-Európát is. Az űr- és védelmi üzletág (4iG SDT) is jelentősen alakítja már a teljes csoport pénzügyi eredményeit, legutóbb a Rába Holding akvizíciója volt napirenden.