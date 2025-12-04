Jászai Gellért Abu-Dzabiban tárgyalt az Egyesült Arab Emírségek vezető befektetési szereplőivel

A látogatás során a 4iG elnöke, Jászai Gellért találkozott Mohamed Hasszan Alszuvaidival, az Egyesült Arab Emírségek befektetési miniszterével, egyben az ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding Company) ügyvezető-vezérigazgatójával – derült ki a csoport közleményéből.

A 4iG újabb befektetési lehetőségekért ment az Egyesült Arab Emírségekbe / Fotó: Róka László / MTI

Az ADQ az egyik legnagyobb állami befektetési alap, amely stratégiai ágazatokban, többek között iparban és infrastruktúrában aktív. A felek közös befektetési lehetőségeket vitattak meg, különös tekintettel a távközlési és digitális infrastruktúra-fejlesztésekre.

Jászai ezt követően Waleed Al Mokarrab Al Muhairival, a Mubadala Befektetési Csoport vezérigazgató-helyettesével tárgyalt a tervezett együttműködésekben következő lépéseiről, illetve a két fél stratégiai együttműködéséről.

A Mubadala Abu-Dzabi egyik vezető szuverén befektetési csoportja, amely világszerte stratégiai ágazatokban – többek között technológiában, energiában, egészségügyben és iparban – épít jelentős portfóliót.

A társaság célja, hogy hosszú távú, fenntartható értéket teremtsen, és globális partnerségeken keresztül erősítse az Egyesült Arab Emírségek gazdasági pozícióját.

4iG a nemzetközi térképen

A 4iG csoport elnöke emellett megbeszélést folytatott Szajed Basar Suebbal, az IHC (International Holding Company) vezérigazgatójával, ahol a tárgyalások középpontjában a kölcsönös együttműködési és befektetési lehetőségek összehangolása állt.

Az IHC az emírségek egyik legdinamikusabban növekvő, diverzifikált befektetési konglomerátuma, befektetései kiterjednek

a technológiai területekre,

az ingatlanfejlesztésre,

a megújuló energiára,

az egészségügyre

és az élelmiszeriparra is.

Jászai Gellért a látogatás kapcsán elmondta: „A meglévő együttműködési megállapodásokra támaszkodva immár konkrét üzleti lehetőségekről folynak az egyeztetések stratégiai partnereinkkel. Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek előtt jelentős, ígéretes gazdasági perspektívák nyílnak, és bízom abban, hogy a kétoldalú együttműködés a következő időszakban tovább erősödik majd.”