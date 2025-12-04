Deviza
űripar
4iG

Óriási bejelentés: a magyar 4iG megállapodott a világ egyik legnagyobb katonai cégével – új fegyverrendszereket fejleszthetnek

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. valamint a Northrop Grumman együttműködik a következő generációs védelmi rendszerek területén
VG/MTI
2025.12.16, 21:03
Frissítve: 2025.12.16, 21:05

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a Northrop Grumman együttműködik a következő generációs védelmi rendszerek területén – jelentette be kedd esti közleményében a 4iG. A tájékoztatás szerint a felek a fejlett fegyverrendszerek, a drónelhárítás és az űripari technológiák területén vizsgálják az együttműködési lehetőségeket.

220728_VG-4ig_03_VZ 4iG
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A közleményben kiemelték, hogy a 4iG SDT előzetes megállapodást kötött a Northrop Grumman Corporation vállalattal. A világ top 5 védelmi technológiai gyártója közé tartozó vállalatcsoport és a 4iG SDT közötti együttműködés célja a közös projektek és ipari együttműködések feltérképezése a drónelhárítás, a korszerű fegyverrendszerek és fejlett védelmi technológiák, valamint az űripari megoldások területén.

A megállapodás strukturált keretet biztosít a felek számára az üzleti, technológiai és gyártási képességek összehangolt felméréséhez, valamint az együttműködési lehetőségek egyeztetéséhez. Az egyeztetések magukban foglalhatják a magyarországi gyártási és ipari tevékenységek lokalizációjának vizsgálatát, valamint az európai védelmi piacokhoz való hozzáférés lehetőségeit.

Igazi nagyágyúval állapodott meg a 4iG

Ismertették, az Northrop Grumman vezető globális repülési és védelmi technológiai vállalat, amely a világ legkifinomultabb fegyvereinek, repülőgépeinek, rakétavédelmi rendszereinek, missziós megoldásainak és űrrendszereinek tervezésére, fejlesztésére, gyártására, integrálására és karbantartására specializálódott. A vállalat élen jár a precíziós irányítású fegyverrendszerekhez szükséges, a modern okoslőszerek pontosságát, megbízhatóságát és célzott hatékonyságát biztosító, intelligens vezérlési és gyújtótechnológiák fejlesztésében.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, a Northrop Grumman által fejlesztett korszerű fegyverrendszerek – köztük a GPS-alapú irányítórendszerekkel felszerelt okoslőszer-megoldások és a manőverező, nagy pontosságú lövedékek – a modern hadviselés legfejlettebb eszközeit képviselik. Ezek a rendszerek nemcsak a tűzerő alkalmazásának pontosságát és hatékonyságát növelik, hanem új ipari és technológiai lehetőségeket is megnyithatnak. Az előkészítés alatt álló együttműködés lehetőséget teremthet arra, hogy Magyarország a precíziós tűztámogatás és az intelligens fegyverrendszerek területén is meghatározó szereplővé váljon, és a hazai védelmi ipar bekapcsolódjon ezen csúcstechnológiák jövőbeni fejlesztésébe.

A 4iG SDT egyik legfontosabb célja, hogy erősítse Magyarország szerepét a következő generációs, NATO-kompatibilis védelmi képességek fejlesztésében. A most megkötött megállapodás keretet biztosít annak feltérképezésére, hogy a 4iG SDT ipari képességei és a Northrop Grumman szakértelme hogyan járulhatnak hozzá a jövő NATO-kompatibilis védelmi rendszereinek fejlesztéséhez. A felek úgy vélik, hogy az együttműködésnek köszönhetően Magyarország a technológiák ipari előkészítésén és a magyarországi gyártási és ipari tevékenységek lokalizálásán keresztül az európai védelmi piacokon is nagyobb hozzáadott értékkel kapcsolódhat be a modern védelmi technológiák ökoszisztémájába - olvasható a közleményben.

A 4iG kedden a Budapesti Értéktőzsde honlapján tette közzé, hogy az albán, a montenegrói és észak-macedón versenyhatóságok úgy határoztak, hogy engedélyezik a 4iG SDT Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY által a Rába feletti irányítás megszerzésére irányuló tervezett összefonódást. A közleményben ismertetik: a Rába Járműipari Holding Nyrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésen alapuló összefonódás jóváhagyásáról az Albán Versenyhatóság, a montenegrói Versenyvédelmi Ügynökség, valamint az Észak-Macedón Versenyhatóság előtt indult versenyfelügyeleti eljárásokban a versenyhatóságok – legutolsóként az Albán Versenyhatóság meghozta határozatát, ezek a közléssel véglegessé váltak. Így a tranzakció az egyéb zárási feltételek teljesülését követően 2026. év elején zárulhat.

A Rába Nyrt., N7 Defence Zrt., Hirtenberger Defence Systems Kft., valamint a VAB Kft. feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódást a magyar kormány egy korábbi rendeletével nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette.

A 4iG részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. A részvény árfolyama kedden 9,09 százalékkal emelkedett, és 4440 forinton zárt, forgalma meghaladta a 2,3 milliárd forintot. Az elmúlt egy évben a 4iG részvényeivel 856 és 4965 forint között kereskedtek.

