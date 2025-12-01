Bejelentette a NAV: máris elindult a karácsonyi razzia, ők kapnak ellenőrzést – kétmilliós bírságcsekkek röpködhetnek

A közlemény alapján az adventi vásárokon, a piacokon, a fenyőfa-árusítóhelyeken, a nagyobb bevásárlóközpontokban, illetve a vendéglátóknál és az ünnepi szolgáltatások nyújtóinál a revizorok kiemelten vizsgálják az adókötelezettségek teljesítését.

Az adóhatóság elkezdte a karácsonyi ellenőrzés sorozatot / Fotó: Székelyhidi Balázs

Főként a számla- és nyugtaadást, az áruk eredetét, a foglalkoztatás szabályszerűségét ellenőrzik - tették hozzá.

Úgy fogalmaztak, hogy sokat kockáztat az a vállalkozás, amelyik nem tartja be a szabályokat,

ha valaki bevételét eltitkolva nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár kétmillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat.

Lényegesnek nevezték, hogy a bírság mértéke ugyanennyi lehet abban az esetben is, ha egy-egy napra segíti valaki - úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás keretében - a kereskedő vagy a vendéglátó munkáját, ilyenkor fontos, hogy nem valamikor a munkanap folyamán, hanem még a munkavégzés megkezdése előtt kell megtenni a bejelentést.

Arról, hogy szabályszerűen bejelentették-e, a munkavállaló maga is meggyőződhet: a NAV-Mobil applikációban a foglalkoztatási adatok egy-két kattintással ellenőrizhetők - jelezték.

Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak az ellenőrök, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat.

Ennél a típusú jogsértésnél van bírságminimum is: a magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében legalább 200 ezer forint, cégeknél pedig legalább félmillió forint - írták.

A revizorok mellett a hivatal végrehajtási szakemberei is részt vesznek a karácsonyi akcióban: súlyos jogsértés esetén, és ha a várható mulasztási bírság összegének megfizetése a NAV rendelkezésére álló adatok alapján kétséges, ideiglenes biztosítási intézkedés keretében a hivatal - a költségvetést megillető bevétel biztosítása érdekében - akár az árukészletet is lefoglalhatja - közölték.

A közlemény szerint érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben.