Ajándék kis hibával: így járjon el, ha meghibásodik a boltból kapott ajándék

Fontos tisztában lennei azzal, hogy a hibás (rejtett hibás, azaz a kereskedő sem tudta, hogy a hiba fennáll), valamint meghibásodó termékek esetében megjelenő tartós fogyasztási cikkek fogalma alá (lásd alább a jogszabályi hátteret) nem pusztán műszaki termékek tartoznak. Bizonyos ruházati cikkeket ugyanis tartós fogyasztási cikként azonosítanak a szabályok (pl. a szőrméket), de nem az összes (10 000 forintnál drágább eladási áru) holmi tartozik ide, azok java részére a kellékszavatosság vonatkozik – írja az Origo. Érdemes tisztában lennei azzal, fogyasztóként milyen lehetőségeinek vannak akkor, ha ajándékba kapott árucikk hibásodik meg.

Érdemes tisztában lenni azzal, mik a lehetőségeink fogyasztóként akkor, ha a karácsonyi ajándékba kapott árucikk, elektronikis termék meghibásodik (illusztráció)

Fotó: Hans Lucas via AFP

Ajándék kötelező jótállással: ezeket érdemes tudni

A vásárlástól számított három napon túl jelenkező hibáknál (a karácsonyi ajándékra adott árucikkek jelentős része ebbe a körbe esik), mint fogyasztóvédelmi kérdés kapcsán, megjelenik a tartós fogyasztási cikk fogalma. Az ebbe a kategóriába tartozó cikkekre, amennyiben eladási áruk meghaladja a 10 000 forintot, a jogszabály előírja a kötelező jótállást. Egy 2024. július 1-jétől hatályos IM-rendelet alapján a 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási áru termékeknél a kötelező jótállási idő két év (megszűnt a köztes 1 éves kategória 10 és 100 ezer forint között), 250 000 forint fölött már három év – foglalja össze a lap.

Az Origo arra is felhívja a figyelmet, hogy a rendelet melléklete 38 pontba szedve sorolja fel azokat az árucikk kategóriákat (főként műszaki cikkeket), amelyek a kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikkek körét meghatározzák, de mint említettük, akár bizonyos ruházati termékek is tartozhatnak ide.

A kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikkek esetében a jogszabály lehetővé teszi,

ha a termék hibás, és a minőségi kifogását a fogyasztó (magánszemély, a cégekre, intézményekre más szabályok vonatkoznak) 3 munkanapon belül jelezi,

a kereskedő köteles azt cserélni, és nem vállalhatja annak javítását.

Azaz muszáj pontosan ugyanolyan terméket a vásárló rendelkezésére bocsátania, nem ajánlhatja fel, hogy „a terméket átveszi és javításra beküldi”.

