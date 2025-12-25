Deviza
EUR/HUF388,65 0% USD/HUF330,03 0% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF418,59 0% PLN/HUF92,21 0% RON/HUF76,31 0% CZK/HUF16,02 0% EUR/HUF388,65 0% USD/HUF330,03 0% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF418,59 0% PLN/HUF92,21 0% RON/HUF76,31 0% CZK/HUF16,02 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ajándék
termék
fogyasztási cikkek
karácsony
jótállás

Ajándék kis hibával: így járjon el, ha meghibásodik a boltból kapott ajándék

A karácsonyi ünnepi időszak nem csak a meghitt együttlétről szól, előfordulhat, hogy az ajándékozó szándékától függetlenül feladatunk akad az ajándékkal. Korábban nem észlelt termékhibák, működési problémák merülhetnek fel kézhezvétel után az ajándékkal.
VG
2025.12.25, 12:39

Fontos tisztában lennei azzal, hogy a hibás (rejtett hibás, azaz a kereskedő sem tudta, hogy a hiba fennáll), valamint meghibásodó termékek esetében megjelenő tartós fogyasztási cikkek fogalma alá (lásd alább a jogszabályi hátteret) nem pusztán műszaki termékek tartoznak. Bizonyos ruházati cikkeket ugyanis tartós fogyasztási cikként azonosítanak a szabályok (pl. a szőrméket), de nem az összes (10 000 forintnál drágább eladási áru) holmi tartozik ide, azok java részére a kellékszavatosság vonatkozik – írja az Origo. Érdemes tisztában lennei azzal, fogyasztóként milyen lehetőségeinek vannak akkor, ha ajándékba kapott árucikk hibásodik meg.

FRANCE - ILLUSTRATION - CHRISTMAS CELEBRATION-VERSAILLES karácsony ajándék karácsonyfa
Érdemes tisztában lenni azzal, mik a lehetőségeink fogyasztóként akkor, ha a karácsonyi ajándékba kapott árucikk, elektronikis termék meghibásodik (illusztráció)
Fotó: Hans Lucas via AFP

Ajándék kötelező jótállással: ezeket érdemes tudni

A vásárlástól számított három napon túl jelenkező hibáknál (a karácsonyi ajándékra adott árucikkek jelentős része ebbe a körbe esik), mint fogyasztóvédelmi kérdés kapcsán, megjelenik a tartós fogyasztási cikk fogalma. Az ebbe a kategóriába tartozó cikkekre, amennyiben eladási áruk meghaladja a 10 000 forintot, a jogszabály előírja a kötelező jótállást. Egy 2024. július 1-jétől hatályos IM-rendelet alapján a 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási áru termékeknél a kötelező jótállási idő két év (megszűnt a köztes 1 éves kategória 10 és 100 ezer forint között), 250 000 forint fölött már három év – foglalja össze a lap.

Az Origo arra is felhívja a figyelmet, hogy a rendelet melléklete 38 pontba szedve sorolja fel azokat az árucikk kategóriákat (főként műszaki cikkeket), amelyek a kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikkek körét meghatározzák, de mint említettük, akár bizonyos ruházati termékek is tartozhatnak ide.

A kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikkek esetében a jogszabály lehetővé teszi, 

  • ha a termék hibás, és a minőségi kifogását a fogyasztó (magánszemély, a cégekre, intézményekre más szabályok vonatkoznak) 3 munkanapon belül jelezi, 
  • a kereskedő köteles azt cserélni, és nem vállalhatja annak javítását. 

Azaz muszáj pontosan ugyanolyan terméket a vásárló rendelkezésére bocsátania, nem ajánlhatja fel, hogy „a terméket átveszi és javításra beküldi”.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu