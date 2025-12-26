Deviza
Fogós kérdés a bejgli mellé: hogyan kell eljárni, ha egy webáruházból kapott ajándékot kell cserélni?

A karácsonyi ajándékok szempontjából (és tulajdonképpen minden fizikai árucikk vásárlásakor, történjen az bármikor) nagyon lényeges, hogy az egyébként minőségileg kifogástalan termék vásárlása esetén nagy jelentősége van, hogy azt fizikai boltban/üzletben vagy webáruházban vásároltuk. Ha ugyanis az ajándékot webáruházból kaptuk, arra is van lehetőségünk, amire egyébként bolti vásárláskor megvett árucikknél nincs.
2025.12.26, 12:34

Bár egyesekben talán él a vélekedés, hogy ha fizikai boltban vásárolunk, akkor minőség szempontjából nagyobb biztonságban vagyunk (hiszen vásárláskor látjuk, tapintjuk, esetleg ki is próbáljuk az árut), ez azonban csalóka látszat. Feltételezve, hogy a kereskedők döntő többsége tisztességes, és szándékoltan nem adnak el olyan terméket vagy példányt, amelyről tudják, hogy hibás, a helyzet az, hogy bizonyos szempontból vásárlóként vagy épp karácsonyi ajándék címzettjeként nagyobb mozgásterünk van akkor, ha hazai webshopban vásárolunk – írja az Origo.

Webáruházas vásárláskor arra is van lehetőségünk, amire boltban megvett árucikknél nincs – és nem csak a karácsonyi ajándékok esetében / Fotó: Shutterstock

Ajándék webáruházból: ezt jelenti  14 napos elállási időszak

Webáruházas vásárlás esetén megillet minket a termékátvételtől (s nem a vásárlástól számított) 14 napon belüli indokolás nélküli, jogszabályban biztosított úgynevezett elállási jog. 

Az elállási jog kapcsán fontos, hogy ebben az esetben nem kell hibásnak lennie a terméknek – dönthetünk úgy, hogy szavatosság vagy jótállás érvényesítése helyett inkább az elállási jogunkat érvényesítjük. 

Tehát elállási jog esetén még csak indokolnunk sem kell, miért akarunk élni vele – ez lényegében azt jelenti, hogy akár a karácsonyra kapott, webáruházból beszerzett ajándékunknál is gyakorolhatjuk az elállási jogot 14 napon belül (feltéve, hogy rendelkezünk a vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával). Az internetes vásárlásnál tehát az átvételtől számított 14 napon belül a fogyasztó meggondolhatja magát, indokolás nélküli elállási joggal élhet a vevő, és ennek révén végső soron a megajándékozott is. Akár abban az esetben is, ha a termék nem megfelelő számára. 

Ha él ezzel a jogával, akkor a saját költségén kell visszajuttatnia a terméket, a kereskedő pedig köteles visszaadni a teljes kifizetett összeget – természetesen akkor is, ha ajándékba kapta a terméket.

Ugyanakkor karácsonyi ajándék kapcsán előfordulhat, hogy az ajándékba kapott terméket a 14 napos elállási jog időszakánál korábban szerezte be vásárlója; ilyen esetben a jog gyakorlása még ajándék esetén sem lehetséges (ám természetesen a kereskedő ilyen esetben is dönthet úgy, hogy visszaveszi az ajándékot, ám erre nincs kötelezettsége).

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

