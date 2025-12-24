Deviza
EUR/HUF389,11 -0,39% USD/HUF329,82 -0,4% GBP/HUF445,83 -0,36% CHF/HUF419,29 -0,29% PLN/HUF92,4 -0,11% RON/HUF76,47 -0,35% CZK/HUF16,04 -0,21% EUR/HUF389,11 -0,39% USD/HUF329,82 -0,4% GBP/HUF445,83 -0,36% CHF/HUF419,29 -0,29% PLN/HUF92,4 -0,11% RON/HUF76,47 -0,35% CZK/HUF16,04 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
karácsony
méretprobléma
ajándék
ruházat

Bár nem kötelezettek rá, de a kereskedők általában cserélik a karácsonyra kapott, nem megfelelő méretű ruhákat

A karácsonyi ajándékozás ünnepi szokására az ajándékozó szándékától függetlenül némi árnyékot vethet, ha az ajándékbontás után kiderül: valami probléma van az ajándékkal.Ám nem érdemes hagyni, hogy az rányomja bélyegét a meghitt pillanatokra. Az esetek többségégében ugyanis nincs veszve semmi: az ajándék ajándék maradhat akkor is, ha esetleg ruházati cikként mérete nem passzol.
VG
2025.12.24, 11:53

Az ajándékozó legkörültekintőbb felkészülése ellenére is előfordulhat, hogy csak ajándékbontást követően derül ki: a karácsonyi ajándékkal meglepett személynek nem a méretének megfelelő a kiválasztott ruhadarab (esetleg kettőt kapott belőle, mert más is azt választotta számára ajándékul). A legtöbb esetben azonban ilyenkor sem kell aggódni, mert valószínűleg nincs minden veszve – írja az Origo.

A Griff korábban alkalmi, elegáns férfi ruházati termékeiről vált ismertté, most viszont utolsó fizikai boltját is bezárja (illusztráció), ajándék
A kereskedők nem kötelesek méretprobléma esetén a karácsonyra ajándékba kapott ruházati cikket, de a többségük nem utasítja el az ezzel őket megkereső vevőket (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Több félreértés kering a termékvisszavitel körül, ez alól az ajándékozás esete sem kivétel

A magyarországi kiskereskedelemben, ezen belül a fizikai üzletekben vásárolt árucikkek visszavitelével illetve cseréjével kapcsolatban több félreértés kering, talán ennek is köszönhető, hogy számos információ a 3 napos visszavitelről, kötelező cseréről, visszavásárlásról némileg eltorzulva kering a közbebeszédben. Pedig az EU-s jogszabályi környezettel már jó ideje összehangban lévő hazai szabályozás meglehetősen egyértelműen lefed minden szóba jöhet esetet. Érdemes szétválasztani mind okok, mind vásárlási forrás szerint az egyes felmerülő típusügyeket akkor, amikor a karácsonyra kapott termék boltba való visszavitele mellett döntenénk – írja a lap.

Fontos tudni, hogy valamennyi áruvisszavitel alapja az, hogy kezünkben legyen a vásárlást igazoló nyugta, illetőleg be tudjuk mutatni az elektronikus számlát a vásárlásról. 

Lényeges azt is tudni, hogy a méretprobléma miatti termékcsere egyáltalán nem kötelező a kereskedő részéről – még a vásárlástól számított három napon belül sem.

Erre vonatkozóan ugyanis – a gyakori félreértéssel szemben – nincs semmiféle kiskereskedelmi jogszabályi előírás. 

Ilyen a kereskedő az általában meglévő kereskedői jóindulatban, vagyis abban, hogy az eladónak fontos a vásárlói elégedettség, és akkor is hajlandók a hibátlan terméket cserélni, ha erre egyébként nincs kötelezettségük. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu