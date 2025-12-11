Otthoni akkumulátor-pályázat napelemekhez: Orbán Viktor bejelentést tett, új részletek derültek ki, végleges a lakossági energiatároló program – „Egész nap ezen dolgoztunk”

Nagy hírem van. Egész nap az új energiatárolási programon dolgoztunk. Estére alá is írtam a rendeletet. Január 15-én írjuk ki a pályázati feltételeket, február 1-től pedig indul a program! 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, otthoni akkumulátorokra – írta Orbn Viktor a facebookos csetcsatornáján.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, állami támogatás igényelhető a meglévő és az újonnan telepítendő lakossági napelemekhez egy olyan kormánydöntés szerint. A cél, hogy a lakosság jobban gazdálkodhasson a napelemei által megtermelhető villamos energiával. Egyelőre annyi tudható Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint, hogy

a támogatás kerete 100 milliárd forint,

a támogatás intenzitása 80 százalék,

egy háztartás 2,5 millió forintra pályázhat,

a támogatást nem kell visszatéríteni,

egy pályázó a támogatással egy 10 kilowattos energiatárolót vásárolhat irányítórendszerrel,

a teljes beruházási költség a 80 százalékos támogatás alapján 3,125 millió forint,

az elbíráláskor előnyben részesülnének azok, akik már kiestek, vagy 2030-ig majd kiesnek a szaldóelszámolásból,

azt követően a vidéki kistelepülések lakói élveznek elsőbbséget.

A program valójában hiánypótlónak tekinthető. Amiatt ugyanis, hogy szintén állami támogatással egymás után létesültek a tároló nélküli, a hazai fényviszonyok mellett egyébként is legfeljebb 17 százalékig kihasználható lakossági napelemes rendszerek, és döntően éppen akkor (nap közben) termelnek áramot, amikor a háztartások kevésbé tudják felhasználni, és olyankor az áram is olcsó a pillanatnyi túlkínálat miatt, az áramtermelésük rendkívül gazdaságtalan.

A hazai lakossági napelemes kapacitás jelenleg több mint 3,2 megawatt, a teljes országos adat pedig az év végére elérheti a 9 megawattot. Ezeket a számok nagyságát szokás a Paksi Atomerőmű bő 2 megawattjával összevetve kiemelni, de nem szabad elfelejteni, hogy az atomerőmű folyamatosan termel, a naperőművek pedig sokkal kevesebbet, és azt is ingadozva.

A támogatás felhasználásával sokat javulhat a helyzet, hiszen nem vész kárba a nap közben megtermelt háztáji energia. Egy részét a háztartások elraktározhatják néhány órával későbbre, amikor szükségük van rá. Tároló pedig bőven lesz – erről a Manap Iparági Egyesület elnöke tájékoztatta a Világgazdaságot.