Otthoni akkumulátor-pályázat napelemekhez: Orbán Viktor bejelentést tett, új részletek derültek ki, végleges a lakossági energiatároló program – „Egész nap ezen dolgoztunk”

Orbán Viktor bejelentette, hogy január 15-én kiírják a pályázati feltételeket az otthoni akkumulátoros energiatárolási programra, amely február 1-jétől indul, és háztartásonként 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. A program célja a meglévő és új napelemes rendszerek hatékonyságának növelése tárolókkal.
VG
2025.12.11, 21:40
Frissítve: 2025.12.11, 21:45

Nagy hírem van. Egész nap az új energiatárolási programon dolgoztunk. Estére alá is írtam a rendeletet. Január 15-én írjuk ki a pályázati feltételeket, február 1-től pedig indul a program! 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, otthoni akkumulátorokra – írta Orbn Viktor a facebookos csetcsatornáján.

Orbán Viktor Otthoni akkumulátor-pályázat napelemekhez: Orbán Viktor bejelentést tett, új részletek derültek ki, végleges a lakossági energiatároló program
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, állami támogatás igényelhető a meglévő és az újonnan telepítendő lakossági napelemekhez egy olyan kormánydöntés szerint. A cél, hogy a lakosság jobban gazdálkodhasson a napelemei által megtermelhető villamos energiával. Egyelőre annyi tudható Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint, hogy

  • a támogatás kerete 100 milliárd forint,
  • a támogatás intenzitása 80 százalék,
  • egy háztartás 2,5 millió forintra pályázhat,
  • a támogatást nem kell visszatéríteni,
  • egy pályázó a támogatással egy 10 kilowattos energiatárolót vásárolhat irányítórendszerrel,
  • a teljes beruházási költség a 80 százalékos támogatás alapján 3,125 millió forint,
  • az elbíráláskor előnyben részesülnének azok, akik már kiestek, vagy 2030-ig majd kiesnek a szaldóelszámolásból,
  • azt követően a vidéki kistelepülések lakói élveznek elsőbbséget.

A program valójában hiánypótlónak tekinthető. Amiatt ugyanis, hogy szintén állami támogatással egymás után létesültek a tároló nélküli, a hazai fényviszonyok mellett egyébként is legfeljebb 17 százalékig kihasználható lakossági napelemes rendszerek, és döntően éppen akkor (nap közben) termelnek áramot, amikor a háztartások kevésbé tudják felhasználni, és olyankor az áram is olcsó a pillanatnyi túlkínálat miatt, az áramtermelésük rendkívül gazdaságtalan.

A hazai lakossági napelemes kapacitás jelenleg több mint 3,2 megawatt, a teljes országos adat pedig az év végére elérheti a 9 megawattot. Ezeket a számok nagyságát szokás a Paksi Atomerőmű bő 2 megawattjával összevetve kiemelni, de nem szabad elfelejteni, hogy az atomerőmű folyamatosan termel, a naperőművek pedig sokkal kevesebbet, és azt is ingadozva.

A támogatás felhasználásával sokat javulhat a helyzet, hiszen nem vész kárba a nap közben megtermelt háztáji energia. Egy részét a háztartások elraktározhatják néhány órával későbbre, amikor szükségük van rá. Tároló pedig bőven lesz – erről a Manap Iparági Egyesület elnöke tájékoztatta a Világgazdaságot.

Szolnoki Ádám a most bejelentett programot ígéretesnek nevezte, de az értékelésére a további részletek ismerete nélkül egyelőre nem vállalkozott. 

Bejelentés: megvan a pénz, indul a gigantikus új magyar erőmű építése

Aláírták az ezer megawattos Tisza CCGT erőmű finanszírozási szerződését. A gázerőmű a napelemparkjaink mellé nélkülözhetetlen segítség, ami stabilabbá teszi Magyarország áramellátását.

