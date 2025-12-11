Az Otthon Start az albérletpiacot is átrajzolta: az otthonteremtők javára fordul a mérleg nyelve

Országosan és a fővárosban 0,8-0,8 százalékkal csökkentek a lakbérek októberhez képest, így november volt a harmadik hónap, amikor mindkét piacon csökkenés tapasztalható havi összevetésben. Éves szinten azonban a bérleti díjak továbbra is emelkedést mutatnak. Országosan a bérleti díjak 6,2 százalékkal, Budapesten pedig 5,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban – írja az Ingatlan.com csütörtöki közleményében.

Az albérletárak lassuló drágulásának fő mozgatórugója az Otthon Start program, amely jelentősen csökkentette a bérlők számát / Fotó: Ladóczki Balázs

Az Otthon Start program indulása rengeteg bérlőt szívott ki az albérletpiacról

A KSH–Ingatlan.com lakbérindexe alapján Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője rámutatott, hogy „szeptember óta jelentős változás mutatkozik az albérletpiacon az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes hitelt biztosító Otthon Start program hatására. Az év elején az állampapír-megtakarításukat az albérletpiacra irányító befektetési célú vásárlók reménykedhettek a drágulásban, de az Otthon Start program indulása rengeteg bérlőt szívott ki az albérletpiacról. Arra, hogy már három egymást követő hónapban csökkent a lakbérindex, ritka esemény, legutóbb 2020-ban, a járvány időszakának közepén tapasztaltunk ilyet. Se előtte, se utána nem volt példa rá.”

Lassult az albérletek drágulása

Az albérletpiaci drágulás kifulladásához a kereslet és a kínálat idei változása is hozzájárult. Az ingatlanközvetítő adatai szerint

2025-ben a kiadó lakások iránti kereslet 13,8 százalékkal csökkent 2024-hez képest.

A fővárosi kerületekben 14,4 százalékos, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 16,7 százalékos visszaesés tapasztalható, míg a városokban összességében 7,9 százalékkal csökkent a kiadó lakások iránti telefonos érdeklődések száma.

Ezzel párhuzamosan nőtt a friss kínálat. 2025-ben több mint 90 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 7 százalékkal több mint 2024-ben. „Azok a bérlők, akik januárban kerestek kiadó lakást vagy házat, még csak 16,6 ezer hirdetésből válogathattak, mostanra viszont az albérletkínálat 17,7 ezret közelíti, ami szintén lassítja a drágulás tempóját.”

A kereslet gyengülése és a kínálat bővülése együttesen javította a bérlők helyzetét az év második felében.

A szakértő szerint látványos az áremelkedés lassulása éves összevetésben is. 2025 januárjában az éves albérletdrágulás tempója a KSH–Ingatlan.com lakbérindex adatai szerint országosan és Budapesten is 9-10 százalék körül alakult, idén novemberre viszont 5-6 százalékra csökkent.