Valamelyik nyugati magyar város a régió egyik legkorszerűbb alumíniumüzemét kapja

Egy új, 58 millió eurós (mintegy 22,5 milliárd forintos) ipari beruházás rajzolhatja át a magyar alumíniumipar térképét. A REMET Hungary Zrt. a közeljövőben egy egyelőre még meg nem nevezett nyugat-magyarországi város térségében építi fel Közép-Európa egyik legkorszerűbb alumíniumötvözet-gyárát, ahol magyar mérnöki know-how és piacvezető amerikai technológia találkozik.

Új erőre kaphat a magyar alumíniumipar / Fotó: Shutterstock

Az Index cikke szerint a projekt nem csupán technológiai, hanem geopolitikai szempontból is figyelemre méltó, ugyanis az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok új fejezetének egyik első kézzelfogható ipari eredménye. „A REMET-projektben nemcsak gyárat építünk, hanem hidat is: magyar innovációt kötünk össze amerikai technológiával és közép-európai ipari tudással. Ez a jövő ipara, amit mi már ma elkezdünk építeni” – idézi a portál Huszár Ernőt, a REMET Hungary Zrt. vezérigazgatóját.

A beruházás különlegessége, hogy a termelés során visszaváltott italos alumíniumdobozokból és ipari hulladékból is előállítanak primer alumíniumötvözetet. Ezzel az üzem a közép-kelet-európai régióban az elsők között lesz, amely teljes mértékben képes zárt körforgású, az ipari átlaghoz képest jelentősen alacsonyabb karbonkibocsátású alumíniumgyártásra.

A technológiai hátteret az amerikai Gillespie & Powers Inc. biztosítja, amely több mint 80 éve piacvezető az alumíniumolvasztó és újrahasznosító berendezések tervezésében és gyártásában. A technológiai transzfer révén Magyarország olyan know-how-hoz jut, amely mindeddig csak a legfejlettebb ipari országok számára volt elérhető.

Az Index cikke megjegyezte, hogy Orbán Viktor legutóbbi washingtoni látogatásán Donald Trump amerikai elnökkel több stratégiai együttműködést is bejelentettek, amelyek között az energia-, pénzügyi és technológiai partnerség kiemelt helyen szerepel. A REMET-projekt ezek közül a gazdasági együttműködések közül az első, amelyet nyilvánosan is bejelentettek.

Huszár Ernő szerint a jelenlegi geopolitikai légkör kedvez annak, hogy Magyarország megerősítse ipari és technológiai együttműködését az Amerikai Egyesült Államokkal.