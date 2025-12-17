Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
beruházás
alumínium
Egyesült Államok

Valamelyik nyugati magyar város a régió egyik legkorszerűbb alumíniumüzemét kapja

Testet öltenek az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok. A REMET Hungary Zrt. Közép-Európa egyik legkorszerűbb alumíniumötvözet-gyárát építheti fel.
VG
2025.12.17, 18:01

Egy új, 58 millió eurós (mintegy 22,5 milliárd forintos) ipari beruházás rajzolhatja át a magyar alumíniumipar térképét. A REMET Hungary Zrt. a közeljövőben egy egyelőre még meg nem nevezett nyugat-magyarországi város térségében építi fel Közép-Európa egyik legkorszerűbb alumíniumötvözet-gyárát, ahol magyar mérnöki know-how és piacvezető amerikai technológia találkozik.

alumínium iparág együttműködés beruházás
Új erőre kaphat a magyar alumíniumipar / Fotó: Shutterstock

Az Index cikke szerint a projekt nem csupán technológiai, hanem geopolitikai szempontból is figyelemre méltó, ugyanis az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok új fejezetének egyik első kézzelfogható ipari eredménye. „A REMET-projektben nemcsak gyárat építünk, hanem hidat is: magyar innovációt kötünk össze amerikai technológiával és közép-európai ipari tudással. Ez a jövő ipara, amit mi már ma elkezdünk építeni” – idézi a portál Huszár Ernőt, a REMET Hungary Zrt. vezérigazgatóját.

A beruházás különlegessége, hogy a termelés során visszaváltott italos alumíniumdobozokból és ipari hulladékból is előállítanak primer alumíniumötvözetet. Ezzel az üzem a közép-kelet-európai régióban az elsők között lesz, amely teljes mértékben képes zárt körforgású, az ipari átlaghoz képest jelentősen alacsonyabb karbonkibocsátású alumíniumgyártásra.

Új erőre kaphat a magyar alumíniumipar

A technológiai hátteret az amerikai Gillespie & Powers Inc. biztosítja, amely több mint 80 éve piacvezető az alumíniumolvasztó és újrahasznosító berendezések tervezésében és gyártásában. A technológiai transzfer révén Magyarország olyan know-how-hoz jut, amely mindeddig csak a legfejlettebb ipari országok számára volt elérhető.

Az Index cikke megjegyezte, hogy Orbán Viktor legutóbbi washingtoni látogatásán Donald Trump amerikai elnökkel több stratégiai együttműködést is bejelentettek, amelyek között az energia-, pénzügyi és technológiai partnerség kiemelt helyen szerepel. A REMET-projekt ezek közül a gazdasági együttműködések közül az első, amelyet nyilvánosan is bejelentettek.

Huszár Ernő szerint a jelenlegi geopolitikai légkör kedvez annak, hogy Magyarország megerősítse ipari és technológiai együttműködését az Amerikai Egyesült Államokkal.

A heteken belül elinduló gyárépítési projekt a tervek szerint 23 hónapon belül fejeződik be, és több száz új munkahelyet hoz majd létre a körzetben. Az üzem havi 4500 tonna kapacitással járul hozzá a hazai és regionális alumíniumellátás stabilitásához, miközben akár 20 százalékkal kevesebb energiát használ, mint a hagyományos gyártási eljárások, és 90 százalékkal kevesebbet, mint a timföldalapú alumíniumgyártás.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

