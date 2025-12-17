Erre senki sem számított: Varga Mihály átrendezte a képletet – egy népszerű intézkedést törölne el Brüsszel, de még ez sem indítana lavinát

Varga Mihály szerint az árrésstopok megszüntetése sem okozna érdemi inflációs sokkot Magyarországon, szemben azokkal az elemzői várakozásokkal, amelyek másfél százalékpontos drágulástól tartottak. A jegybankelnök kijelentése egybeesik az MNB friss, adatvezérelt irányváltásával, miközben az Európai Bizottság egyre határozottabban sürgeti az intézkedés eltörlését.

Varga Mihály szerint hiába fenyegetőzik Brüsszel, és hiába félnek az elemzők, az árrésstop megszüntetésének nem lenne drámai inflációs kockázata — és a makroadatok ezt alá is támaszthatják / Fotó: Varga Mihály / Facebook

Az alapkamat és az árrésstop is a helyén marad

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a kamatszinteket: az alapkamat 6,50 százalék maradt. A döntést követő sajtótájékoztatón azonban Varga Mihály egy, a gazdaságpolitikai viták középpontjában álló kérdésre is reagált.

A jegybankelnök szerint még abban az esetben sem lenne érdemi inflációs hatás, ha a kormány megszüntetné az árrésstopokat. Mint elmondta:

Ha a kormány úgy dönt, hogy megszünteti az árrésstopokat, nem hiszem, hogy másfél százalékponttal nő az infláció Magyarországon.

Ez egyértelműen szembemegy azokkal az elemzői várakozásokkal, amelyek korábban biztosra vették, hogy az intézkedés kivezetése érezhetően megdobná a fogyasztói árindexet.

Végre kimondta az elemző: a forint és Varga Mihály úgy lelassították a magyar inflációt, hogy máris jöhet az újabb meglepetés A jövő év első negyedében, ha ideiglenesen is, de akár 3 százalék alá is csökkenhet az infláció Magyarországon – állítják egybehangzóan elemzők, miután a KSH kedd reggel közölte: novemberben éves alapon 3,8 százalékkal, havi bázison 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak átlagosan.

A piac egy része abból indult ki, hogy az árrésstop mesterségesen nyomja le egyes termékek árát, így annak eltörlésekor áremelkedés következhet. Varga Mihály ezzel szemben leszögezte, hogy az infláció alakulását ennél jóval összetettebb tényezők befolyásolják, és a jelenlegi makrogazdasági környezetben ezek a kockázatok már sokkal kiegyensúlyozottabbak.

Az Equilor elemzése szerint a kamattartásnál is fontosabb üzenet volt az MNB kommunikációjában bekövetkezett változás. A jegybank egyértelművé tette: a monetáris tanács a jövőben adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről, folyamatosan értékelve az inflációs kilátásokat, az év eleji átárazásokat és a pénzügyi piacok stabilitását.

Ez a megközelítés rugalmasabb, ugyanakkor továbbra is óvatos monetáris politikát vetít előre.

A jegybank jelentősen módosította inflációs előrejelzéseit is: az idei évre 4,4 százalékos inflációt vár, a jövő évit 3,2 százalékra csökkentette, míg a 2027-es prognózist 3,3 százalékra emelte. Az MNB szerint a 3 százalékos inflációs cél fenntartható módon 2027 második felében érhető el. Varga Mihály ugyanakkor hangsúlyozta: bár az inflációs kockázatok kiegyensúlyozottabbá váltak, az inflációs várakozások továbbra is magasak, ezek csökkenése kulcskérdés.