Gyakorlatilag megállt az élelmiszer-infláció novemberben – ez olvasható ki a Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adataiból. Ahogy megírtuk, múlt hónapban éves alapon 3,8 százalékkal, míg havi bázison 0,1 százalékkal emelkedtek átlagosan a fogyasztói árak. Ezzel egy év után visszatért a jegybank 4 százalékos toleranciasávjába a pénzromlás üteme, amely egy éve nem volt ilyen alacsony szinten.

Szinte hihetetlen, de az árrésstopok lényegében megállították az élelmiszer-inflációt / Fotó: CandyRetriever / Shutterstcok

Árrésstopok: szinte hihetetlen, de lényegében megállították az élelmiszer-inflációt

Korábban az élelmiszer-infláció jelentette az egyik legnagyobb problémát, erre reagálva vezették be az árrésstopokat idén márciusban, amit kiterjesztettek decemberben több termékre.

A KSH egy ideje külön közli a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított élelmiszer-inflációt, ami novemberben 0,6 százalékos volt, tehát lényegében stagnáltak az élelmiszerárak, köszönhetően a kormányzati beavatkozásnak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan termékek, ahol még mindig 10 százalék fölött van a drágulás üteme, ilyen a kávé, tojás, csokoládé, étolaj. Az árrésstopok hatását tükrözi viszont, hogy a margarin ára 28,3 százalékkal csökkent, a liszté 15,3 százalékkal, de a tejtermékek is 11,4 százalékkal lettek olcsóbbak egy év alatt.

Információink szerint az intézkedés az online árfigyelőben követhető termékek esetében:

a kiterjesztés hatálya alá tartozó termékek esetében átlagosan 24,3 százalékos,

a korábban már árréscsökkentés alá vont élelmiszereknél 20,6 százalékos,

míg a drogériai termékeknél több mint 27 százalékos árcsökkenést eredményezett.

A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbította az intézkedést, ráadásul december 1-jétől további 13 termékkategóriára kiterjesztette.

Március óta élnek a kormányzati intézkedések

A kormányzati beavatkozás március közepén lépett életbe, harminc alapvető élelmiszer árrését korlátozták 10 százalékban, továbbá azt is megszabták, hogy ahol alacsonyabb az árrés, ott nem emelhetnek a kiskereskedelmi láncok.

Én is feszengtem, tizenhatszor gondoltam át minden lépést, hogy kellő óvatossággal járjunk el, de két hét után azt kell mondanom, hogy a dolog a működik

– ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök március végén a szokásos rádióinterjújában az első tapasztalatokról. A kormányfő példátlan sikertörténetnek nevezte az intézkedést, mivel szerinte sosem fordult elő a modern magyar történelemben, hogy ekkora esés következzen be az élelmiszerárakban, ilyen rövid alatt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a bevezetéskor azt a célt tűzte, hogy tartósan 4–5 százalék között kell maradnia az élelmiszer-inflációnak.