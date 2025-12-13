Deviza
Váratlan dolog történt a paksi atomerőmű építésénél, fontos dátum változott meg – Szijjártó Péter mindenre magyarázatot adott

Idő előtt megkezdődött a paksi első betonöntéshez szükséges vasbeton szerkezet építése. Szijjártó Péter szerint kulcsfontosságú, hogy nincsenek szankciók a paksi atomerőmű kapcsán.
2025.12.13., 14:50
A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű-bővítésen, s ezért idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbeton szerkezet építése a helyszínen – jelentette be szombaton Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű építése / Fotó: MVM

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is rámutatott, hogy a paksi atomerőmű két új blokkjának építése a garanciája Magyarország hosszú távú energiabiztonságának és a rezsicsökkentés védelmének.

„Most olyan helyzet alakult ki, hogy sem amerikai, sem európai szankciók nincsenek a paksi atomerőmű-építés kapcsán. Minden magyar hatósági engedélyt megkaptunk, így most fel tudtuk gyorsítani az építkezést. Február 5-én kerül majd az első beton a földbe, és ennek az előkészítő munkálatai gyorsabban haladnak, mint korábban terveztük, így az első betonöntéshez szükséges vasbeton szerkezet építését nem januárban, hanem már ma el tudtuk kezdeni” – ismertette a miniszter. Hozzátette, hogy a szóban forgó vasbeton szerkezet az előfeltétele annak, hogy az első beton le tud kerülni a földbe. A következő napokban és hetekben összesen 133 tonna vasat építenek be.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy mindezek gyártását és előszerelését magyar vállalkozások végezték el, tehát a paksi atomerőmű építése révén sok magyar vállalat is meg tud erősödni, nem is beszélve az egész gazdaságról.

„Már a saját betonüzem is elkezdte a működését az atomerőmű területén. Itt azt a speciális betont állítják elő, amely szükséges magának az atomerőműnek az építéséhez. Tehát az építkezést fel tudtuk gyorsítani, most jóval a tervek előtt haladunk, és a januárra tervezett munkát, vagyis az első beton vasbeton szerkezetének építését a mai napon elkezdjük” – összegezte a külgazdasági és külügyminiszter.

Hivatalos, történelmi pillanat Lengyelországban: megengedte az EU, hogy azt csinálják, amit a magyarok – megépül az első atomerőművük 17 ezermilliárd forintból

Nemcsak Magyarországon zajlik ilyen beruházás, ugyanis a héten az Európai Bizottság jóváhagyta a Lengyelország első atomerőművének építését és üzemeltetését támogató csomagot, az erről szóló részletes beszámoló már meg is jelent a bizottság honlapján.

A közleményből kiderült, hogy az akár 3750 megawatt villamosenergia-termelő kapacitású atomerőmű első blokkja várhatóan 2035-ben készül el, és 2036-ban már áramot is juttat a hálózatba, majd 2038-ra várhatóan a harmadik blokk is üzembe áll. A vállalat 2030-ig 60,2 milliárd zlotyig (mai árfolyamon 5470 milliárd forint) terjedő állami támogatásban részesül.

A projektben Lengyelország az amerikai Westinghouse és Bechtel vállalattal együttműködve valósítja meg első atomerőművének építését. Ez azért is érdekes, mert az előbbi, mármint a Westinghouse volt az a cég, amely a magyar MVM csoporttal novemberben megállapodott arról, hogy 2028-tól a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER-üzemanyaggal biztosít ellátást.

