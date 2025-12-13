Kitálalt a győri Audi-gyár vezetője, őszintén elmondta, milyen helyzetben vannak: létszámstopot rendeltek el, nem csak a kínai autók okozzák a bajt – ezt tervezik a fizetésekkel
A győri gyár stabil lábakon áll, és a kihívások ellenére pozitív kilátásokkal zárja az évet – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria elnöke a Kisalföldnek adott évértékelő interjújában. Hangsúlyozta: a Volkswagen csoport nehézségeit gyakran vetítik ki indokolatlanul az Audi Hungariára.
A cégvezér szerint a Volkswagen konszern három fő kihívással szembesül: az elektromobilitás felé tartó transzformáció magas költségeivel, a kínai márkák agresszív piaci megjelenésével és a globális vámokkal. Kínában az elmúlt években több mint száz új márka jelent meg, ami túltermelést és árharcot eredményezett, ezek a gyártók egyre erősebben nyomulnak az európai piacra.
Emellett az Egyesült Államok vámpolitikája nehezíti a konszern ottani pozícióit. Breme szerint ezek a tényezők minden európai autógyártót érintenek, és a globális bizonytalanságok – például a békétlenségek – tovább csökkentik a keresletet. A konszern korábban számos üzemet teljesen elektromos autók gyártására állított át, ám a mérsékeltebb kereslet miatt ezek alacsonyabb kapacitáskihasználtsággal működnek.
Győrben azonban előnyös a helyzet: a járműgyártásban az új Audi Q3 modell kiemelkedő sikert arat.
Az előző generáció már népszerű volt, az új kompakt SUV pedig főként magánvásárlók körében keresett, így kevésbé függ a flottaértékesítéstől. A kereslet olyan magas, hogy meghaladja a győri kapacitást: a többletmennyiséget Ingolstadttal megosztva gyártják, a karosszériákat Győrben készítik, majd Németországban lakkozzák és szerelik össze.
Ez a munkamegosztás nem újdonság, korábban az Audi A3 esetében is alkalmazták. A motorgyárban szintén érezhető a transzformáció hatása. A nagy teljesítményű PPE elektromos motorok gyártása nem éri el a tervezett kapacitáskihasználtságot, de a belső égésű motorok párhuzamos termelése kiegyensúlyozza a helyzetet.
Audi: jövőre is csökken a dolgozói létszám a győri gyárban
Az idei év várható eredményeiről szólva Breme optimista: a járműgyártásban a tavalyi rekordot meghaladó darabszám lehetséges, köszönhetően az új Q3 sikeres felfutásának – az alkatrészellátási problémákat már megoldották. A motorgyártás a tavalyi magas szinten zárhat, így összességében a vállalat teljesíti a terveket.
A mesterséges intelligencia (MI) és a robotizáció szerepéről Breme kiemelte, hogy ezek már régóta jelen vannak a gyártásban, például minőség-ellenőrzésben. Újabban indirekt területeken – adatfeldolgozásban, szerződésekben, műszaki fejlesztésben – is alkalmazzák, ami jelentősen gyorsítja a folyamatokat. Ez azonban nem közvetlenül csökkenti a létszámot, hanem a hatékonyságnövelés része.
A dolgozói létszám jövőjéről nyíltan beszélt: a versenyképesség megőrzése érdekében nem terveznek növekedést, inkább csökkenéssel számolnak.
A nyugdíjazásokat, határozott idejű szerződések lejártát és a természetes fluktuációt nem pótolják. Különösen az indirekt területeken szükséges a hatékonyság javítása, mivel ezek költségei is beépülnek a termékárakba.
Breme hangsúlyozta: modern gyárral és tapasztalt csapattal rendelkeznek, ezért nem fél a jövőtől, de tudja, hogy nem lesz könnyű. A fizetésekről, a 2026-os bértárgyalásokról is kendőzetlenül nyilatkozott: jó az együttműködés a szakszervezettel, nyílt lapokkal tárgyalnak majd. Cél a tisztességes, hosszú távú megállapodás, amely kiszámítható költségtervezést biztosít mind a vállalatnak, mind a munkatársaknak.
Készülünk a bértárgyalásra. Őszintén, nyílt lapokkal fogunk tárgyalni. Tisztességes bérmegállapodást várok. Az Audi Hungaria bérstratégiáját már megalapításakor a legjobban fizető vállalatokhoz igazította. Mára a vállalat bérszínvonala meghaladja nem csak a magyarországi átlagos autóipari bérszínvonalat, hanem jóval magasabb, a legjobban fizető magyar vállalatok bérszínvonalánál is.
Jövőképességünk érdekében ez az aktuális bérszínvonal nem tartható hosszú távon.
Ha maradna a korábbi béremelési dinamika, vállalatunk gazdaságossága jelentősen csökkenne, termékeinket és szolgáltatásinkat túlságosan drágán tudnák csak előállítani – hívta fel a figyelmet.
Igaz ez mind a három üzleti terület esetében. Azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy a régióban nem a győri Audi-gyár az egyedüli konszern gyár. Közel 60 kilométerre ott van a pozsonyi Volkswagen üzem, ahol szintén gyártanak Audi modelleket, tehát egy igazi versenytárs.
Az anyavállalat esetleges amerikai gyáráról Breme elmondta: ez évek óta téma, az Egyesült Államok fontos növekedési piac, de döntés még nincs. Végül a hazai vásárlóknak szóló üzenetében a minőségi különbséget emelte ki: az Audi hosszú távon megtartja értékét, európai igényekre fejlesztik, kiterjedt szervizhálózattal rendelkezik.
