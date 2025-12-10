Hivatalos bejelentés: soha nem látott változás jön a győri Audi-gyárban – az elektromos autók miatt következik be

Az Audi Hungaria motorgyárában teljes erővel zajlik a felkészülés a MEBeco új generációs elektromos hajtások sorozatgyártására. A projekt az utolsó szakaszába lépett: a gyártósorok és berendezések felkészítése a szériagyártásra teljes lendülettel zajlik az Audi Hungaria motorgyárában – közölte az Audi.

Fotó: Audi Hungária

A nullszéria és a sorozatgyártás közötti átmeneti fázisban a végleges gépátvételek és gyártási képességvizsgálatok folyamatosan történnek, hogy minden berendezés megfeleljen a legmagasabb minőségi követelményeknek. Az Audi Hungaria a győri motorgyárban nemcsak az MEBeco elektromos hajtások összeszerelését végzi, hanem jelentősen növeli a gyártási mélységet is.

Az állórész- és váltógyártás területén szerzett szakértelemre építve a vállalat a jövőben a forgórész, a lemezcsomag és a teljesítményelektronika gyártását is saját telephelyén valósítja meg, 33.000 m² felületen.

A projekt megvalósításához több szakterület – gyártás-, gyártervezés, minőségbiztosítás, logisztika, projektmenedzsment, műszaki fejlesztés, szerszámtervezés – szoros együttműködésére van szükség. Az új elektromos hajtások sorozatgyártása várhatóan jövő év első felében kezdődik.

„Az MEBeco-val az elektromos hajtásgyártásban eddig soha nem látott gyártási mélységet valósítottunk meg sikeresen. Professzionális csapatunkkal biztosítjuk innovatív termékünk legmagasabb minőségét, és hozzáértően hozzájárulunk az elektromobilitás továbbfejlesztéséhez.” – mondta Peter Will, az Audi Hungaria motorgyártásért/járműhajtásokért felelős igazgatósági tagja.

Az Audi Hungaria Magyarország vezető autóipari vállalata, amely 32 éves motor-, járműhajtás-gyártási és 27 éves járműgyártási tapasztalattal rendelkezik. A győri vállalat a Volkswagen Konszern nemzetközi gyártási és fejlesztési hálózatának fontos pillére, és az autóipari vállalatok közül egyedülállóan kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytat Magyarországon.

Termékportfólióját rugalmasan, az ügyféligényekhez igazítva alakítja, és a következő évtől az elektromos motorok új generációjával bővíti kínálatát. Az Audi Hungaria több mint 11 ezer munkavállalójának felelősségteljes munkaadója, és több mint 12 milliárd eurós beruházásával a legnagyobb külföldi befektető Magyarországon.