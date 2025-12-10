Deviza
EUR/HUF383.29 -0.15% USD/HUF329.27 -0.26% GBP/HUF438.79 -0.09% CHF/HUF408.83 -0.16% PLN/HUF90.69 -0.13% RON/HUF75.28 -0.18% CZK/HUF15.8 -0.17% EUR/HUF383.29 -0.15% USD/HUF329.27 -0.26% GBP/HUF438.79 -0.09% CHF/HUF408.83 -0.16% PLN/HUF90.69 -0.13% RON/HUF75.28 -0.18% CZK/HUF15.8 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
elektromos autók
Audi Hungária Zrt
Audi

Hivatalos bejelentés: soha nem látott változás jön a győri Audi-gyárban – az elektromos autók miatt következik be

A győri Audi Hungaria motorgyárában gőzerővel készülnek az új generációs MEBeco elektromos hajtások sorozatgyártására, amely 2026 első felében indul. Az Audi Hungaria a győri motorgyárban nemcsak az MEBeco elektromos hajtások összeszerelését végzi, hanem jelentősen növeli a gyártási mélységet is.
VG
2025.12.10, 07:00

Az Audi Hungaria motorgyárában teljes erővel zajlik a felkészülés a MEBeco új generációs elektromos hajtások sorozatgyártására. A projekt az utolsó szakaszába lépett: a gyártósorok és berendezések felkészítése a szériagyártásra teljes lendülettel zajlik az Audi Hungaria motorgyárában – közölte az Audi.

Hivatalos bejelentés: soha nem látott változás jön a győri Audi-gyárban – az elektromos autók miatt következik be Soha nem látott változás jön a győri Audi-gyárban – elstartolt az MEBeco előszéria gyártása
Fotó: Audi Hungária

A nullszéria és a sorozatgyártás közötti átmeneti fázisban a végleges gépátvételek és gyártási képességvizsgálatok folyamatosan történnek, hogy minden berendezés megfeleljen a legmagasabb minőségi követelményeknek. Az Audi Hungaria a győri motorgyárban nemcsak az MEBeco elektromos hajtások összeszerelését végzi, hanem jelentősen növeli a gyártási mélységet is. 

Az állórész- és váltógyártás területén szerzett szakértelemre építve a vállalat a jövőben a forgórész, a lemezcsomag és a teljesítményelektronika gyártását is saját telephelyén valósítja meg, 33.000 m² felületen.

A projekt megvalósításához több szakterület – gyártás-, gyártervezés, minőségbiztosítás, logisztika, projektmenedzsment, műszaki fejlesztés, szerszámtervezés – szoros együttműködésére van szükség. Az új elektromos hajtások sorozatgyártása várhatóan jövő év első felében kezdődik.

„Az MEBeco-val az elektromos hajtásgyártásban eddig soha nem látott gyártási mélységet valósítottunk meg sikeresen. Professzionális csapatunkkal biztosítjuk innovatív termékünk legmagasabb minőségét, és hozzáértően hozzájárulunk az elektromobilitás továbbfejlesztéséhez.” – mondta Peter Will, az Audi Hungaria motorgyártásért/járműhajtásokért felelős igazgatósági tagja.

Az Audi Hungaria Magyarország vezető autóipari vállalata, amely 32 éves motor-, járműhajtás-gyártási és 27 éves járműgyártási tapasztalattal rendelkezik. A győri vállalat a Volkswagen Konszern nemzetközi gyártási és fejlesztési hálózatának fontos pillére, és az autóipari vállalatok közül egyedülállóan kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytat Magyarországon.

Termékportfólióját rugalmasan, az ügyféligényekhez igazítva alakítja, és a következő évtől az elektromos motorok új generációjával bővíti kínálatát. Az Audi Hungaria több mint 11 ezer munkavállalójának felelősségteljes munkaadója, és több mint 12 milliárd eurós beruházásával a legnagyobb külföldi befektető Magyarországon.

Új üzletágba vág bele a Mercedes, kínaiakkal állnak össze, a világ leggazdagabb városában nyújtanak szolgáltatást

Nagy dobásra készül a patinás német autógyártó, egy kínai céggel partnerségben önvezető autó szolgáltatást indítanak Abu-Dzabiban. Ezzel azonban a Mercedes is beáll azon német autógyártók közé, amelyek Kínának való kiszolgáltatottsága egyre nő.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu