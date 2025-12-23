Kínos: annyira nincs már pénze az Audinak, hogy más márkák gyáraiban készülhetnek a modelljei: döntés született Amerikáról
Habár az idei év során, a Donald Trump amerikai elnök által kivetett vámok bejelentése után többször is felmerült, hogy saját gyárat építene az Amerikai Egyesült Államokban az Audi, nagyon úgy tűnik, hogy ez a terv egyelőre nem valósul meg.
Az Autopro cikke kiemelte, hogy az amerikai importvám legnagyobb elszenvedői közé tartoznak azok az európai márkák, akik forgalmaznak autókat az Egyesült Államok, de nem rendelkeznek gyárral a tengerentúlon. Többek között ilyen az Audi is, amely európai gyárai mellett Mexikóból látja el az amerikai piacot, 2025-től immár vámokkal terhelve. A vámok hatásának csökkentésére több terv is felmerült, ezek közül a gyárépítés úgy tűnik, lekerül az asztalról.
A legújabb fejlemény az Audi Felügyelő Bizottságának december 12-i üléséin történt, amikor is Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója ideiglenesen levette a napirendről az Audi saját amerikai üzemét. Ezt azzal indokolta, hogy egy új üzem túl nagy költséggel járt volna. Ugyanakkor az, hogy a döntés szerint csak ideiglenesen került le a napirendről, arra utal, hogy a terv megvalósulhat, amennyiben a pénzügyi feltételek javulnak.
Ettől függetlenül Gernot a Döllner továbbra is több Audi modell gyártását tervezi az Egyesült Államokban. Az egyik lehetőség egy nagyobb SUV gyártása a Scout márka jelenleg még építés alatt álló üzemében. A modell valószínűleg a Scout platformját fogja használni, és mint ilyen, hatótávolság-növelő járműként kerülhet piacra.
A másik lehetőség, hogy egy MEB-platformra épülő Q4 e-tron SUV gyártását kezdik el a Volkswagen chattanoogai üzemében. A létesítményben a Volkswagen ID.4 képében már gyártottak MEB-alapú modellt, így a Q4 e-tron bevezetése sem okozna túl nagy problémát.
Kitálalt a győri Audi-gyár vezetője, őszintén elmondta, milyen helyzetben vannak: létszámstopot rendeltek el, nem csak a kínai autók okozzák a bajt – ezt tervezik a fizetésekkel
A győri gyár stabil lábakon áll, és a kihívások ellenére pozitív kilátásokkal zárja az évet – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria elnöke a Kisalföldnek adott évértékelő interjújában. Hangsúlyozta, hogy a Volkswagen csoport nehézségeit gyakran vetítik ki indokolatlanul az Audi Hungariára.
A 2025-ös esztendő várható eredményeivel kapcsolatban Michael Breme optimista: a járműgyártásban a tavalyi rekordot meghaladó darabszám lehetséges, köszönhetően az új Q3 sikeres felfutásának – az alkatrészellátási problémákat már megoldották. A motorgyártás a tavalyi magas szinten zárhat, így összességében a vállalat teljesíti a terveket.