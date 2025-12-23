Kínos: annyira nincs már pénze az Audinak, hogy más márkák gyáraiban készülhetnek a modelljei: döntés született Amerikáról

Habár az idei év során, a Donald Trump amerikai elnök által kivetett vámok bejelentése után többször is felmerült, hogy saját gyárat építene az Amerikai Egyesült Államokban az Audi, nagyon úgy tűnik, hogy ez a terv egyelőre nem valósul meg.

Fotó: DPA / AFP

Az Autopro cikke kiemelte, hogy az amerikai importvám legnagyobb elszenvedői közé tartoznak azok az európai márkák, akik forgalmaznak autókat az Egyesült Államok, de nem rendelkeznek gyárral a tengerentúlon. Többek között ilyen az Audi is, amely európai gyárai mellett Mexikóból látja el az amerikai piacot, 2025-től immár vámokkal terhelve. A vámok hatásának csökkentésére több terv is felmerült, ezek közül a gyárépítés úgy tűnik, lekerül az asztalról.

A legújabb fejlemény az Audi Felügyelő Bizottságának december 12-i üléséin történt, amikor is Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója ideiglenesen levette a napirendről az Audi saját amerikai üzemét. Ezt azzal indokolta, hogy egy új üzem túl nagy költséggel járt volna. Ugyanakkor az, hogy a döntés szerint csak ideiglenesen került le a napirendről, arra utal, hogy a terv megvalósulhat, amennyiben a pénzügyi feltételek javulnak.

Ettől függetlenül Gernot a Döllner továbbra is több Audi modell gyártását tervezi az Egyesült Államokban. Az egyik lehetőség egy nagyobb SUV gyártása a Scout márka jelenleg még építés alatt álló üzemében. A modell valószínűleg a Scout platformját fogja használni, és mint ilyen, hatótávolság-növelő járműként kerülhet piacra.

A másik lehetőség, hogy egy MEB-platformra épülő Q4 e-tron SUV gyártását kezdik el a Volkswagen chattanoogai üzemében. A létesítményben a Volkswagen ID.4 képében már gyártottak MEB-alapú modellt, így a Q4 e-tron bevezetése sem okozna túl nagy problémát.

