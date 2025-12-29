Kijött a toplista: nagyot szakíthat jövőre a debreceni BMW, az iX3 Neue Klasse lehet a hazai piac egyik kedvence
Az Ayvens flottakezelő és mobilitási szolgáltató összegyűjtötte azt a 8+1 vadonatúj elektromos autót, amelyek várhatóan a legnagyobb figyelmet kapják 2026-ban a hazai piacon.
Kia EV5, kompakt városi használatra
Felmerülhet a kérdés, hogy egy elektromos SUV valóban képes-e alkalmazkodni egy család mozgalmas mindennapjaihoz. A Kia EV5 erre egyértelmű választ ad. Több mint 500 kilométeres hatótávolságával ez a kompakt autó ideális választás lehet az iskolai fuvaroktól egészen a hétvégi kiruccanásokig mindenféle célra.
Az utastér tágas, praktikus tárolómegoldásokkal és a legmodernebb vezetéstámogató rendszerekkel van felszerelve, hogy mindenki számára kényelmes és biztonságos legyen az utazás. A Kiától megszokott megbízhatóság és kedvező ár-érték arány miatt pedig várhatóan még elérhető is lesz a legújabb technológia.
Könnyen lehet, hogy ez az az elektromos autó, amely tényleg minden szempontnak megfelel.
Volkswagen ID.Cross és ID.Polo a sokoldalú crossover
A Volkswagen 2026-ban az ID.Cross és az ID.Polo bevezetésével tovább bővíti a teljesen elektromos ID-modellcsaládot. Az ID.Cross egy sokoldalú crossover, amely akár 500 kilométeres hatótávval, fejlett infotainment rendszerrel és átfogó biztonsági felszereltséggel érkezik majd a piacra.
Családok és kalandvágyók számára egyaránt ideális választást jelenthet, hiszen egyszerre kényelmes és strapabíró autó. Ha inkább városi használatra keresnénk járművet, akkor az ID.Polo lehet jó választás.
Ez az autó stílusosan viszi át az ikonikus Polo nevet az elektromos korszakba, körülbelül 400 kilométeres hatótávval, kompakt formában, sportos vezetési élményt ígérve. Mindkét modell várhatóan a jövő év végén lesz kapható hazánkban.
Mazda 6e a hétköznapi autó
Merész belépő az elektromos szedánok piacán a Mazda 6e, amely a japán mérnöki kiválóságot európai stílussal ötvözi. Az alapváltozat egy 68,8 kWh-s lítium-vas-foszfát akkumulátort kapott, amely valós körülmények között
körülbelül 475 kilométeres hatótávot biztosít, míg a hosszú hatótávú verzió közel 550 kilométert is képes megtenni egy töltéssel.
A modellt a Mazda villámgyors töltése – 80 százalékos töltöttség mindössze 22 perc alatt – teszi igazán jó választássá a hétköznapokra. A belső tér egyszerre elegáns és praktikus, a kifinomult aerodinamika pedig hatékonyságot és gyorsaságot garantál, így a 6e üzleti és szabadidős célokra egyaránt alkalmas – ráadásul már most elérhető hazánkban.
Nissan Leaf (next-gen) folyton az élmezőnyben
Az új generációs Nissan Leaf számos fejlesztéssel érkezik. Az Ariya padlólemezre épített új Leaf már összkerékhajtást, tágasabb utasteret és 450 kilométert meghaladó hatótávot kínál. Megbízhatósága és versenyképes ára miatt ideális belépőmodell azok számára, akik most nyitnának az elektromos autózás világa felé. A beszerelt innovatív funkciók, például a kétirányú töltés és a fejlett vezetéstámogató rendszerek miatt a Nissan Leaf 2026-ban is az elérhető árú elektromos autók élmezőnyében marad.
Kia EV4, autó nagy hatótávolsággal
A Kia EV4 azoknak készült, akik értékelik, ha a kompakt méret mellé dinamikus teljesítmény társul. Akár 400 kilométeres hatótávjával az EV4 egyaránt ideális mindennapi városi közlekedésre és hétvégi kirándulásokra. Hatékony helykihasználása, játékos dizájnja és elérhető ára miatt vonzó opció a kompakt elektromos autók szegmensében.
Opel Grandland Electric, a tekintélyautó
Már most elérhető hazánkban az Opel Grandland Electric, amely egy tekintélyes, 97 kilowattórás akkumulátorral felszerelt, közel 500 kilométeres hatótávolságú, nagyméretű autó, ahogyan a neve is mutatja. A családbarát SUV tágas belső térrel, rugalmas üléskiosztással és számos biztonsági funkcióval rendelkezik, így ideális választás lehet például a kisgyermekes családok számára. A német mérnöki precizitás megbízható utazást garantál, miközben a robusztus felépítés és a könnyű használhatóság a mindennapokban is tökéletes társsá teszi a Grandland elektromos változatát.
Tesla Model Y (Juniper) – az amerikai álom
Mi lenne, ha a teljesítmény, a kényelem és a csúcstechnológia egyetlen autóban találkozna? A megújult, Juniper kódnevű Tesla Model Y akár 556 kilométeres hatótávval, villámgyors töltéssel és a Tesla jól ismert Autopilot rendszerével érkezik, amely mindig naprakész a folyamatos, vezeték nélküli szoftverfrissítéseknek. Tágas, szinte futurisztikus belső tér, számos kényelmi funkció, dinamizmus és hatékonyság, tökéletes összhangban – ezt ígéri a Juniper, ami már most elérhető hazánkban.
BMW iX3 Neue Klasse: az autó, ami letarolja a hazai piacot
Az új, Debrecenben gyártott BMW iX3 egy tágas, négykerék-meghajtású SUV, amely megjelenését tekintve a márka jellegzetes formavilágára épít, miközben a BMW-re jellemző modern, vezetőbarát belső tér maximális kényelmet biztosít. A BMW iX3 50 xDrive akár 806 kilométeres hatótávolságot és 400 kW² töltési teljesítményt kínál. Az új Neue Klasse generáció összes modelljének közös jellemzője a nagyobb hatótávolság, a gyorsabb töltés, valamint a teljesen új, BMW Panoramic iDrive nevű kijelző- és kezelőrendszer-koncepció. A BMW új Heart of Joy rendszerét működtető, úgynevezett „négy szuperagy” intelligenciájának köszönhetően a vezetési dinamika is új szintre lép.
A szakértő magának is venne az új BMW-ből
Ahogy korábban megírtuk, a szakma nagy öregje, Ferdinand Dudenhöffer professzor már az idei müncheni IAA Mobility Show alkalmából arról beszélt a Der Aktionär hírportálnak, hogy a Mercedes, a Volkswagen és a BMW új elektromos modelljei határozzák meg a mércét 2026-tól.
A múlt hétvégén pedig megjelentek a debreceni gyártósorokra szánt, villanyhajtású BMW iX3 (Neue Klasse) új vezetési tesztjei – és ezek egészen különlegesek.
A YouTube vezető német autós portálja, az Autogefühl például kiemelte, hogy az új modell karosszériája az elmúlt 15 év összehasonlító adatai alapján egyértelműen a legsikeresebb teszteredményt mondhatja a magáénak.
Thomas Majchrzak, a portál kiadója a Der Aktionärnek elmondta, hogy ő maga is fontolgatja egy ilyen BMW vásárlását.
Ráadásul – teszi hozzá – az elkövetkező években tucatnyi, még titkos BMW-modellváltozat megjelenése várható, ergo egy olyan portfóliót hoznak össze a bajorok, amely változatosságban túltehet a Tesláén.
Csodálatos…
– mondja egy másik szakértő az új BMW iX3-ról.
Senki más nem alkotott meg egy ilyen szenzációsan kreatív, futurisztikus dizájnt, mint a BMW a Panoramic Vision Head-Up Display koncepcióban. A belső tér fantasztikus. Senki sem mondhatja nekem most már, hogy a kínaiak vagy a Tesla jobbak az autós infotainment terén
– tette hozzá.