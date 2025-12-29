Kijött a toplista: nagyot szakíthat jövőre a debreceni BMW, az iX3 Neue Klasse lehet a hazai piac egyik kedvence

Az Ayvens flottakezelő és mobilitási szolgáltató összegyűjtötte azt a 8+1 vadonatúj elektromos autót, amelyek várhatóan a legnagyobb figyelmet kapják 2026-ban a hazai piacon.

Az Ayvens Magyarország legnagyobb flottakezelője összesítést készített a legjobban várt autókról / Fotó: KIA

Kia EV5, kompakt városi használatra

Felmerülhet a kérdés, hogy egy elektromos SUV valóban képes-e alkalmazkodni egy család mozgalmas mindennapjaihoz. A Kia EV5 erre egyértelmű választ ad. Több mint 500 kilométeres hatótávolságával ez a kompakt autó ideális választás lehet az iskolai fuvaroktól egészen a hétvégi kiruccanásokig mindenféle célra.

Az utastér tágas, praktikus tárolómegoldásokkal és a legmodernebb vezetéstámogató rendszerekkel van felszerelve, hogy mindenki számára kényelmes és biztonságos legyen az utazás. A Kiától megszokott megbízhatóság és kedvező ár-érték arány miatt pedig várhatóan még elérhető is lesz a legújabb technológia.

Könnyen lehet, hogy ez az az elektromos autó, amely tényleg minden szempontnak megfelel.

Volkswagen ID.Cross és ID.Polo a sokoldalú crossover

A Volkswagen 2026-ban az ID.Cross és az ID.Polo bevezetésével tovább bővíti a teljesen elektromos ID-modellcsaládot. Az ID.Cross egy sokoldalú crossover, amely akár 500 kilométeres hatótávval, fejlett infotainment rendszerrel és átfogó biztonsági felszereltséggel érkezik majd a piacra.

Családok és kalandvágyók számára egyaránt ideális választást jelenthet, hiszen egyszerre kényelmes és strapabíró autó. Ha inkább városi használatra keresnénk járművet, akkor az ID.Polo lehet jó választás.

Ez az autó stílusosan viszi át az ikonikus Polo nevet az elektromos korszakba, körülbelül 400 kilométeres hatótávval, kompakt formában, sportos vezetési élményt ígérve. Mindkét modell várhatóan a jövő év végén lesz kapható hazánkban.

Mazda 6e a hétköznapi autó

Merész belépő az elektromos szedánok piacán a Mazda 6e, amely a japán mérnöki kiválóságot európai stílussal ötvözi. Az alapváltozat egy 68,8 kWh-s lítium-vas-foszfát akkumulátort kapott, amely valós körülmények között

körülbelül 475 kilométeres hatótávot biztosít, míg a hosszú hatótávú verzió közel 550 kilométert is képes megtenni egy töltéssel.

A modellt a Mazda villámgyors töltése – 80 százalékos töltöttség mindössze 22 perc alatt – teszi igazán jó választássá a hétköznapokra. A belső tér egyszerre elegáns és praktikus, a kifinomult aerodinamika pedig hatékonyságot és gyorsaságot garantál, így a 6e üzleti és szabadidős célokra egyaránt alkalmas – ráadásul már most elérhető hazánkban.