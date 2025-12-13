Igazi meglepetés: ez most Magyarország legolcsóbb új autója, szinte fillérekért adják – még a kínaiak is rácsodálkoztak

Sokáig a Space Star volt a legolcsóbb új autó Magyarországon: a kissé elavult, apró Mitsubishi fapados változatáért 4,5 milliót kellett fizetni. Ez az autómodell már nem kapható, és a piac is jelentősen átrendeződött, így most a trónra egy olyan autó ült fel, amire valószínűleg kevesen számítottak.

A Volkswagen Polo a Magyarországon megvásárolható legolcsóbb autó az új autók kategóriájában. / Fotó: Volkswagen

Jelenleg ugyanis az inkább prémium kategóriának tartott Volkswagen Polo a legolcsóbb új autó Magyarországon,

amelynek az alapára 5,98 millió forint

– hívta fel a figyelmet a Totalcar.

Ez meglepő fordulat, hiszen a Polo nem egy kompromisszumos minimálautó, a Volkswagen pedig nem az a márka, ami közmondásosan olcsó autókkal árasztja el a piacot. Most azonban úgy alakult, hogy több versenyző is kiesett a pikszisből, ezért az első helyhez elég volt 20 ezer forinttal belőni 6 millió alá.

A Totalcar szerzője legutóbb májusban szedte össze a tíz legolcsóbb magyarországi új autót, akkor az 5,98 milliós árral a Polo a negyedik helyre került volna.

Most a második helyre a Fiat Panda fért az 5,26 millió forintos árával, most azonban már 10 ezerrel drágábban indul, mint a Polo, vagyis 5,99 milliót kérnek érte. A harmadik helyen állt a Dacia Sandero 5,7 millió forinttal, most azonban 6,2 millió az alap listaára. A Sanderót most is meg lehet venni 5,8 millióért, ám ez az ár kizárólag speciális finanszírozás esetén érvényes.

A Polo legalapabb, Trend felszereltségű változatába egyliteres, háromhengeres, 80 lóerős szívómotort szerelnek, amihez egy ötfokozatú manuális váltó kapcsolódik. A kevesebb mint 1,2 tonnás, ötajtós kisautó vegyes fogyasztása WLTP szerint 5,4 és 6 liter között alakul 100 kilométeren, a végsebessége 171 km

Alapáron is jár a 16,5 centis érintőkijelző, van benne Bluetooth és négy hangszóró. A klíma még manuális, viszont az összes ablak elektromos, és a hátsó parkolóradar is belefért. Akad minden irányban állítható multikormány, van táblafelismerő, sávtartó, hegymenet asszisztens és vészfék asszisztens gyalogosfelismeréssel.

