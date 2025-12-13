Deviza
EUR/HUF385.21 0% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF438.6 0% CHF/HUF412.03 0% PLN/HUF91.16 0% RON/HUF75.64 0% CZK/HUF15.87 0% EUR/HUF385.21 0% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF438.6 0% CHF/HUF412.03 0% PLN/HUF91.16 0% RON/HUF75.64 0% CZK/HUF15.87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Volkswagen
legolcsóbb
polo
Magyarország
autó
új autó

Igazi meglepetés: ez most Magyarország legolcsóbb új autója, szinte fillérekért adják – még a kínaiak is rácsodálkoztak

Még a Dacia modelljeit is veri árban, pedig nyugati prémiumról van szó. Magyarország legolcsóbb új autója azt mutatja, hogy már nem csak a kínaiak tudnak fillérekért árazni.
VG
2025.12.13, 06:42

Sokáig a Space Star volt a legolcsóbb új autó Magyarországon: a kissé elavult, apró Mitsubishi fapados változatáért 4,5 milliót kellett fizetni. Ez az autómodell már nem kapható, és a piac is jelentősen átrendeződött, így most a trónra egy olyan autó ült fel, amire valószínűleg kevesen számítottak.

autó
A Volkswagen Polo a Magyarországon megvásárolható legolcsóbb autó az új autók kategóriájában. / Fotó: Volkswagen

Jelenleg ugyanis az inkább prémium kategóriának tartott Volkswagen Polo a legolcsóbb új autó Magyarországon, 

amelynek az alapára 5,98 millió forint

hívta fel a figyelmet a Totalcar.

Ez meglepő fordulat, hiszen a Polo nem egy kompromisszumos minimálautó, a Volkswagen pedig nem az a márka, ami közmondásosan olcsó autókkal árasztja el a piacot. Most azonban úgy alakult, hogy több versenyző is kiesett a pikszisből, ezért az első helyhez elég volt 20 ezer forinttal belőni 6 millió alá.

Autó: ez most a legolcsóbb Magyarországon

A Totalcar szerzője legutóbb májusban szedte össze a tíz legolcsóbb magyarországi új autót, akkor az 5,98 milliós árral a Polo a negyedik helyre került volna.

  1. Most a második helyre a Fiat Panda fért az 5,26 millió forintos árával, most azonban már 10 ezerrel drágábban indul, mint a Polo, vagyis 5,99 milliót kérnek érte.
  2. A harmadik helyen állt a Dacia Sandero 5,7 millió forinttal, most azonban 6,2 millió az alap listaára. A Sanderót most is meg lehet venni 5,8 millióért, ám ez az ár kizárólag speciális finanszírozás esetén érvényes.

A Polo legalapabb, Trend felszereltségű változatába egyliteres, háromhengeres, 80 lóerős szívómotort szerelnek, amihez egy ötfokozatú manuális váltó kapcsolódik. A kevesebb mint 1,2 tonnás, ötajtós kisautó vegyes fogyasztása WLTP szerint 5,4 és 6 liter között alakul 100 kilométeren, a végsebessége 171 km

Alapáron is jár a 16,5 centis érintőkijelző, van benne Bluetooth és négy hangszóró. A klíma még manuális, viszont az összes ablak elektromos, és a hátsó parkolóradar is belefért. Akad minden irányban állítható multikormány, van táblafelismerő, sávtartó, hegymenet asszisztens és vészfék asszisztens gyalogosfelismeréssel.

A Volkswagen Kínában csinálná meg a szerencséjét

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Volkswagen már egy jó ideje nyomás alá került Kínában, mivel a világ legnagyobb autópiacán az eladásai folyamatosan csökkennek. Most azonban egy új elektromos autóval fordítaná meg a negatív trendet, sőt a modell segítségével a német konszern menedzserei szerint a növekedéshez is visszatalálna a wolfsburgi konszern.

Az innovatív autó már a kínai ipari és informatikai minisztérium engedélyezési dokumentumaiban is szerepel ID.UNYX 07 néven, és a német autógyártó a vadonatúj konstrukcióval 

bizonyítaná, hogy a Volkswagen csúcson van az e-mobilitásban.

Az ID.UNYX 07 mérete imponáló, 4,85 méteres hosszával felülmúlja mind saját tavaly óta kapható  

  • ID.UNYX 06-ját (korábban: ID.UNYX), 
  • mind a Tesla Model 3-at. 

Az utóbbit azonban csak szűken, és a többi méret is azt mutatja, hogy a német mérnökök elsősorban ezt a középkategóriás járművet tekintették etalonnak.

A Volkswagen új elektromos meghajtású személygépkocsija 2026-ban kerülhet a kínai piacra. A VW ID.UNYX 07 belső terében az alul és felül egyenes vonalú kormánykerék is feltűnik. A nagy, középen elhelyezett vezérlőképernyő megmarad, a szedán elektromos motorja 170 kilowatt teljesítménnyel indul. 

Később a tervek szerint a VW kihozna négykerék-meghajtású változatokat is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu