Igazi meglepetés: ez most Magyarország legolcsóbb új autója, szinte fillérekért adják – még a kínaiak is rácsodálkoztak
Sokáig a Space Star volt a legolcsóbb új autó Magyarországon: a kissé elavult, apró Mitsubishi fapados változatáért 4,5 milliót kellett fizetni. Ez az autómodell már nem kapható, és a piac is jelentősen átrendeződött, így most a trónra egy olyan autó ült fel, amire valószínűleg kevesen számítottak.
Jelenleg ugyanis az inkább prémium kategóriának tartott Volkswagen Polo a legolcsóbb új autó Magyarországon,
amelynek az alapára 5,98 millió forint
– hívta fel a figyelmet a Totalcar.
Ez meglepő fordulat, hiszen a Polo nem egy kompromisszumos minimálautó, a Volkswagen pedig nem az a márka, ami közmondásosan olcsó autókkal árasztja el a piacot. Most azonban úgy alakult, hogy több versenyző is kiesett a pikszisből, ezért az első helyhez elég volt 20 ezer forinttal belőni 6 millió alá.
Autó: ez most a legolcsóbb Magyarországon
A Totalcar szerzője legutóbb májusban szedte össze a tíz legolcsóbb magyarországi új autót, akkor az 5,98 milliós árral a Polo a negyedik helyre került volna.
- Most a második helyre a Fiat Panda fért az 5,26 millió forintos árával, most azonban már 10 ezerrel drágábban indul, mint a Polo, vagyis 5,99 milliót kérnek érte.
- A harmadik helyen állt a Dacia Sandero 5,7 millió forinttal, most azonban 6,2 millió az alap listaára. A Sanderót most is meg lehet venni 5,8 millióért, ám ez az ár kizárólag speciális finanszírozás esetén érvényes.
A Polo legalapabb, Trend felszereltségű változatába egyliteres, háromhengeres, 80 lóerős szívómotort szerelnek, amihez egy ötfokozatú manuális váltó kapcsolódik. A kevesebb mint 1,2 tonnás, ötajtós kisautó vegyes fogyasztása WLTP szerint 5,4 és 6 liter között alakul 100 kilométeren, a végsebessége 171 km
Alapáron is jár a 16,5 centis érintőkijelző, van benne Bluetooth és négy hangszóró. A klíma még manuális, viszont az összes ablak elektromos, és a hátsó parkolóradar is belefért. Akad minden irányban állítható multikormány, van táblafelismerő, sávtartó, hegymenet asszisztens és vészfék asszisztens gyalogosfelismeréssel.
A Volkswagen Kínában csinálná meg a szerencséjét
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Volkswagen már egy jó ideje nyomás alá került Kínában, mivel a világ legnagyobb autópiacán az eladásai folyamatosan csökkennek. Most azonban egy új elektromos autóval fordítaná meg a negatív trendet, sőt a modell segítségével a német konszern menedzserei szerint a növekedéshez is visszatalálna a wolfsburgi konszern.
Az innovatív autó már a kínai ipari és informatikai minisztérium engedélyezési dokumentumaiban is szerepel ID.UNYX 07 néven, és a német autógyártó a vadonatúj konstrukcióval
bizonyítaná, hogy a Volkswagen csúcson van az e-mobilitásban.
Az ID.UNYX 07 mérete imponáló, 4,85 méteres hosszával felülmúlja mind saját tavaly óta kapható
- ID.UNYX 06-ját (korábban: ID.UNYX),
- mind a Tesla Model 3-at.
Az utóbbit azonban csak szűken, és a többi méret is azt mutatja, hogy a német mérnökök elsősorban ezt a középkategóriás járművet tekintették etalonnak.
A Volkswagen új elektromos meghajtású személygépkocsija 2026-ban kerülhet a kínai piacra. A VW ID.UNYX 07 belső terében az alul és felül egyenes vonalú kormánykerék is feltűnik. A nagy, középen elhelyezett vezérlőképernyő megmarad, a szedán elektromos motorja 170 kilowatt teljesítménnyel indul.
Később a tervek szerint a VW kihozna négykerék-meghajtású változatokat is.