közlekedés
M76
m86
autópálya

V. Németh Zsolt államtitkár bejelentette, hogy a kormány döntött az M76-os gyorsforgalmi út Körmend–Zalaegerszeg közötti szakaszának megépítéséről. Emellett néhány héttel korábban arról is határoztak, hogy koncessziós szerződéssel kiépítik az M86-os út Szombathely–Körmend közötti hiányzó szakaszát is.
VG
2025.12.01, 21:15
Frissítve: 2025.12.01, 21:18

A héten újabb jó hírt kaptunk miniszterelnök zalaegerszegi látogatása kapcsán: a kormányzat intézkedik arról is, hogy kiépüljön az m76-os út Körmend-Zalaegerszeg közti szakasza – mondta V. Németh Zsolt államtitkár a közösségi médiában feltöltött videójában.

Annyi autópályát épít a kormány a tízezer fős városba, hogy egyből nemzetközi csomópont lesz: térképen a nyomvonal
Új utak épülnek az országban / Fotó: Kacsúr Tamás

Hozzátette: néhány hete döntött arról a kormány, hogy megbízást fog adni koncessziós szerződés keretében az M86 Szombathely - Körmend közti szakaszának kiépítésére. A fejlesztésekkel Körmend egy igazi nemzetközi csomópontban találja magát, ami a város fejlődésére is jó hatással lesz.

A miniszter az év elején Szombathelyen közölte , hogy összekötik Szombathelyt és Körmendet, valamint Szombathelyt és Kőszeget új közúti infrastruktúrával. Ennek együttes bekerülése kétszázmilliárd forint lesz.

Fotó: V. Németh Zsolt, Facebook

Majd júniusban a Lázárinfó szombathelyi állomásán tett ígéretet arra, hogy három éven belül megépül:

  •  az M86-os Körmend és Szombathely közötti szakasza, valamint 
  • az M87-es Szombathely–Kőszeg gyorsforgalmi út, és mindkét út koncessziós eljárásban épülhet meg, amelyekre rövidesen kiírják a pályázatot is.

Az építéshez szükséges területek megszerzésére az idén ötszázmillió forint, jövőre pedig 1,5 milliárd forint állami forrást biztosítanak. 

Ehhe fontos hozzátenni, hogy a zalaegerszegi autópálya-összekötés a legújabb a kormány által bejelentett közúti projektek közül: novemberben az M100-as megvalósítását is bejelentették, amelynek célja, hogy Esztergomot végre bekössék az M1-es autópályába. A tervek szerint az első szakasz kb. 60 kilométer hosszú lesz, és 2026 tavaszán indulhatnak a kivitelezési munkák.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium betiltotta a kőszállító nehézgépjárművek közúti közlekedését Tokaj és Bodrog térségében. A kőszállítás a környezetbarát vasútvonalakon történhet, amely csökkenti a zaj- és forgalomterhelést a helyi lakosság érdekében, miközben versenybe hozza a kisebb, magyar tulajdonú bányákat.

