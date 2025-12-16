Hivatalos: új kínai autógyártó lép be Magyarországra, sorban fognak érte állni – ez lehet az új népautó a Suzuki helyett?

Az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága két új prémium kategóriás kínai autómárkát vezet be a magyar piacra, a NIO és a Firefly modelljeit januártól értékesíti az első budapesti márkakereskedés – jelentette be a cég kedden Budapesten.

Újabb kínai autók érkeznek 2026-ban a magyar piacra / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„A NIO a kimagasló technológiát, a dizájnt és a szervizszolgáltatást ötvözi azzal a céllal, hogy az elektromos mobilitás ne csak fenntarthatóbb, hanem élménydúsabb és személyre szabottabb is legyen” – magyarázta Annelies Reiss, a NIO Közép-Európa regionális márkamenedzsere az esemény alkalmából kiadott közleményben.

A NIO elektromos járműveket gyártó, sanghaji székhelyű vállalatot 2014 novemberében alapították, ma már a prémium intelligens elektromos járművek piacának egyik vezető vállalata, amely saját kutatási és fejlesztési potenciállal rendelkezik a kulcsfontosságú technológiák területén. Jelenleg a NIO több mint 10 helyszínen rendelkezik kutatási-fejlesztési központokkal és gyártóüzemekkel, többek között Sanghajban, Pekingben, Münchenben, Oxfordban, Biatorbágyon akkucsere-állomásokat gyártó üzeme működik. Emellett 10 országban és régióban épített ki értékesítési és szervizhálózatot.

A magyarországi autópiacon a NIO négy teljesen elektromos modellel – egy közepes szedánnal, egy tourerrel, egy SUV-val és egy prémium városi kisautóval jelenik meg. A cél egyelőre a márka ismertségének növelése, a kereskedések száma középtávon 2-3-ra bővülhet.

A rendezvényen Müllner Zsolt, az AutoWallis igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a csoport a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójaként portfólióját folyamatosan, organikus és akvizíciós úton szélesíti. Koncepciójába beleillik, hogy a közép-kelet-európai piacra érkező, feltörekvő kínai autómárkáknak régiós lefedettséget biztosítson.

A Firefly lehet a magyarok új népautója

A szintén most érkező Firefly lényegében a NIO almárkája. Az Electrive értesülései szerint Európában már számos országban kaphatók az elektromos járművei.

Dániában nagyjából 28100 euró (10,85 millió forint),

Görögországban 31900 (12,3 millió forint),

Ausztriában 29900 euró (11,5 millió forint),

Norvégiában pedig 23700 euró (9,2 millió forint)

a kezdő ár. Norvégia többek között annak is köszönheti, hogy olcsóbb, mivel nem tagja az Európai Uniónak, így nem vonatkoznak rá az EU által a kínai termékekre kivetett vámok.