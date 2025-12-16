Deviza
EUR/HUF385,51 +0,23% USD/HUF327,87 +0,2% GBP/HUF440,14 +0,53% CHF/HUF412,71 +0,41% PLN/HUF91,53 +0,41% RON/HUF75,71 +0,28% CZK/HUF15,85 +0,19% EUR/HUF385,51 +0,23% USD/HUF327,87 +0,2% GBP/HUF440,14 +0,53% CHF/HUF412,71 +0,41% PLN/HUF91,53 +0,41% RON/HUF75,71 +0,28% CZK/HUF15,85 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 761,83 +0,23% MTELEKOM1 780 +1,83% MOL2 850 -2,2% OTP34 600 +0,58% RICHTER9 855 +0,36% OPUS555 -2,46% ANY6 940 0% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS5 360 -0,74% BUMIX10 128,33 +1,45% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 413,68 -0,34% BUX109 761,83 +0,23% MTELEKOM1 780 +1,83% MOL2 850 -2,2% OTP34 600 +0,58% RICHTER9 855 +0,36% OPUS555 -2,46% ANY6 940 0% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS5 360 -0,74% BUMIX10 128,33 +1,45% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 413,68 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópiac
xpeng
AutoWallis Csoport
firefly
Nio

Hivatalos: új kínai autógyártó lép be Magyarországra, sorban fognak érte állni – ez lehet az új népautó a Suzuki helyett?

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon. A NIO és a Firefly autóit januártól értékesíti majd az első budapesti márkakereskedés.
VG/MTI
2025.12.16, 20:40
Frissítve: 2025.12.16, 20:52

Az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága két új prémium kategóriás kínai autómárkát vezet be a magyar piacra, a NIO és a Firefly modelljeit januártól értékesíti az első budapesti márkakereskedés – jelentette be a cég kedden Budapesten.

AutoWallis autó
Újabb kínai autók érkeznek 2026-ban a magyar piacra / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„A NIO a kimagasló technológiát, a dizájnt és a szervizszolgáltatást ötvözi azzal a céllal, hogy az elektromos mobilitás ne csak fenntarthatóbb, hanem élménydúsabb és személyre szabottabb is legyen” – magyarázta Annelies Reiss, a NIO Közép-Európa regionális márkamenedzsere az esemény alkalmából kiadott közleményben.

A NIO elektromos járműveket gyártó, sanghaji székhelyű vállalatot 2014 novemberében alapították, ma már a prémium intelligens elektromos járművek piacának egyik vezető vállalata, amely saját kutatási és fejlesztési potenciállal rendelkezik a kulcsfontosságú technológiák területén. Jelenleg a NIO több mint 10 helyszínen rendelkezik kutatási-fejlesztési központokkal és gyártóüzemekkel, többek között Sanghajban, Pekingben, Münchenben, Oxfordban, Biatorbágyon akkucsere-állomásokat gyártó üzeme működik. Emellett 10 országban és régióban épített ki értékesítési és szervizhálózatot.

A magyarországi autópiacon a NIO négy teljesen elektromos modellel – egy közepes szedánnal, egy tourerrel, egy SUV-val és egy prémium városi kisautóval jelenik meg. A cél egyelőre a márka ismertségének növelése, a kereskedések száma középtávon 2-3-ra bővülhet.

A rendezvényen Müllner Zsolt, az AutoWallis igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a csoport a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójaként portfólióját folyamatosan, organikus és akvizíciós úton szélesíti. Koncepciójába beleillik, hogy a közép-kelet-európai piacra érkező, feltörekvő kínai autómárkáknak régiós lefedettséget biztosítson.

A Firefly lehet a magyarok új népautója

A szintén most érkező Firefly lényegében a NIO almárkája. Az Electrive értesülései szerint Európában már számos országban kaphatók az elektromos járművei.

  • Dániában nagyjából 28100 euró (10,85 millió forint),
  • Görögországban 31900 (12,3 millió forint),
  • Ausztriában 29900 euró (11,5 millió forint),
  • Norvégiában pedig 23700 euró (9,2 millió forint)

a kezdő ár. Norvégia többek között annak is köszönheti, hogy olcsóbb, mivel nem tagja az Európai Uniónak, így nem vonatkoznak rá az EU által a kínai termékekre kivetett vámok.

A Firefly egy négy méter hosszú, teljesen elektromos kompakt autó, amely 42,1 kilowattórás akkumulátorának köszönhetően akár 330 kilométert is képes megtenni egy töltéssel. Ez a hatótávolság városi ciklusban elérheti a 470 kilométert is. Az akkumulátor a gyorstöltő-állomásokon akár 100kilowattos teljesítményen is töltető, ez esetben 29 perc alatt tölthetjük 10 százalékról 80 százalékra.

A kínai autómárkák megbízható partnere az AutoWallis

Az AutoWallis az elsők között lépett partnerségre olyan népszerű kínai márkákkal, mint a BYD, az MG és a Farizon, az XPENG. Az idén júniusban jelentették be, hogy a csoport megállapodott a NIO márka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről Magyarországon, Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban és Romániában.

Müllner Zsolt emlékeztetett arra, hogy az AutoWallis a közép-kelet-európai régió 17 országában gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen, 30 márkát képvisel. Kiskereskedelmi üzletága 59 márkaponttal rendelkezik a régióban.

A nyilvános cégadatok szerint az AutoWallis konszolidált árbevétele 2024-ben 398,460 milliárd forintra nőtt az előző évi 366,266 milliárd forint után. Adózott eredménye tavaly 6,976 milliárd forintra esett vissza 9,842 milliárd forintról. Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.

AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény17:20:00
Árfolyam: 148,5 HUF 0 / +0,34 %
Forgalom: 3 773 385 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Nyílik a Tesla-verő kínai márka budapesti kereskedése – percek alatt tölt fel és az egyik modell már repülni is tud

A magyar, a horvát és a szlovén piacra szóló importőri jogok megszerzését követően a kelet-közép-európai régió első Xpeng-kereskedéseinek megnyitását is bejelentette az AutoWallis és a Salvador Caetano. A tervek szerint 2026 januárjában Budapesten, illetve a Ljubljana melletti Trzinben megnyíló szalonok nemcsak az egyik leginnovatívabb, tisztán elektromos autókat gyártó vállalat számára jelentenek mérföldkövet, de az AutoWallis kiskereskedelmi pozícióját is tovább erősítik a régióban.

„Az Xpeng márkakereskedések megnyitása fontos lépés az AutoWallis regionális kiskereskedelmi pozíciójának megerősítésében egy olyan újenergia-márka (new energy vehicle, NEV) révén, amely nemcsak hatalmas potenciállal rendelkezik, hanem a fenntarthatóbb mobilitási megoldások felé való elmozdulást is jelenti. Nem is kívánhatnánk ennél ígéretesebb kezdetet a következő évre” – emelte ki Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu