Az osztrákok Magyarországnak estek neki a romániai gáz miatt, de máshol kellene a fogást keresniük

Már most is szállítható Magyarországon át valamennyi földgáz Románia felől Ausztriába, és terítéken van egy olyan projekt is, amely a szükséges kapacitásokat jelentősen kibővítené. Ez azért fontos, mert a napokban ezzel kapcsolatban súlyos vád jelent meg az osztrák sajtóban.

Csanádpalotán várja a magyar gázrendszer a romániai gázt / Fotó: FGSZ

Ausztriában üdvözölnék a román gázt

Eszerint Ausztria egyebek mellett azért nem tud majd Romániából Magyarországon át földgázt importálni, mert ehhez „kétirányúvá kellene tenni a Magyarországon át haladó vezetéket, de Budapest ezt ellenzi”.

A Világgazdaságnak arról nincs információja, hogy a kétirányúsítást „Budapest ellenzi-e, vagy sem”, de olyan tényekről igen, amelyek cáfolják az aggodalmat. Ilyen tény például, hogy a kifejezetten Románia felől érkező gáz számára addig nem érdemes kapacitásokat kiépíteni, amíg a román oldalon fizikai akadálya van a tranzitra szánt mennyiség beérkezésének. Márpedig csak most szeptemberben született meg a döntés, hogy a romániai Transgaz új földgázvezetéket építhet Magyarország felé. A 150 millió eurós beruházást a román kormány nemzeti jelentőségűnek nyilvánította. Csak ekkor indulhattak meg a szükséges kisajátítások és szerződéskötések, amelyeket majd maga a fejlesztés követhet. A vezetékszakasz a Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria gázhálózatát összekötő BRUA földgázfolyosó egyik szakasza.

Egy beruházáshoz piaci igényre is szükség van

Tény az is, hogy a BRUA magyarországi szakasza kialakításának egybe kell esnie a magyar nemzeti érdekekkel – efelől nyilván nincs kétség –, ezen belül műszaki, pénzügyi és gazdaságossági feltételeknek kell teljesülnie. A gazdaságosság konkrétan azt jelenti, hogy a magyarországi nagy nyomású földgázhálózat tulajdonosa, üzemeltetője és irányítója, az FGSZ Földgázszállító Zrt. csak akkor fog ilyen beruházásba, ha annak piaci indokoltságát igazolja a rendszerhasználók igényeinek előzetes felmérése. Részben ennek alapján hagyja jóvá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, hogy egy FGSZ által megcélzott infrastruktúra-fejlesztés bekerüljön a társaság évről évre frissülő, tízéves fejlesztési tervébe.