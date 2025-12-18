Deviza
EUR/HUF389,11 +0,04% USD/HUF331,24 -0,03% GBP/HUF442,87 -0,04% CHF/HUF416,67 0% PLN/HUF92,35 +0,05% RON/HUF76,39 0% CZK/HUF15,95 0% EUR/HUF389,11 +0,04% USD/HUF331,24 -0,03% GBP/HUF442,87 -0,04% CHF/HUF416,67 0% PLN/HUF92,35 +0,05% RON/HUF76,39 0% CZK/HUF15,95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ausztria
Románia
Transgaz
Neptun Deep
FGSZ

Az osztrákok Magyarországnak estek neki a romániai gáz miatt, de máshol kellene a fogást keresniük

Nem a magyarországi gázinfrastruktúrán múlik, ha Ausztria nem importál romániai gázt. A Világgazdaság sorra vette, miért alaptalan a volt OMV-vezér ezt állító panasza. Látható, hogy az FGSZ eddig is elsőként lépett az érintett tranzitot is segítő projektekkel, és készen áll a további beruházásokra. Azonban előbb Romániában kell elvégezni a már hat éve megígért gázinfrastruktúra-fejlesztéseket.
VG
2025.12.18, 06:01

Már most is szállítható Magyarországon át valamennyi földgáz Románia felől Ausztriába, és terítéken van egy olyan projekt is, amely a szükséges kapacitásokat jelentősen kibővítené. Ez azért fontos, mert a napokban ezzel kapcsolatban súlyos vád jelent meg az osztrák sajtóban.

gáz
Csanádpalotán várja a magyar gázrendszer a romániai gázt / Fotó: FGSZ

Ausztriában üdvözölnék a román gázt

Eszerint Ausztria egyebek mellett azért nem tud majd Romániából Magyarországon át földgázt importálni, mert ehhez „kétirányúvá kellene tenni a Magyarországon át haladó vezetéket, de Budapest ezt ellenzi”.

A Világgazdaságnak arról nincs információja, hogy a kétirányúsítást „Budapest ellenzi-e, vagy sem”, de olyan tényekről igen, amelyek cáfolják az aggodalmat. Ilyen tény például, hogy a kifejezetten Románia felől érkező gáz számára addig nem érdemes kapacitásokat kiépíteni, amíg a román oldalon fizikai akadálya van a tranzitra szánt mennyiség beérkezésének. Márpedig csak most szeptemberben született meg a döntés, hogy a romániai Transgaz új földgázvezetéket építhet Magyarország felé. A 150 millió eurós beruházást a román kormány nemzeti jelentőségűnek nyilvánította. Csak ekkor indulhattak meg a szükséges kisajátítások és szerződéskötések, amelyeket majd maga a fejlesztés követhet. A vezetékszakasz a Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria gázhálózatát összekötő BRUA földgázfolyosó egyik szakasza.

Egy beruházáshoz piaci igényre is szükség van

Tény az is, hogy a BRUA magyarországi szakasza kialakításának egybe kell esnie a magyar nemzeti érdekekkel – efelől nyilván nincs kétség –, ezen belül műszaki, pénzügyi és gazdaságossági feltételeknek kell teljesülnie. A gazdaságosság konkrétan azt jelenti, hogy a magyarországi nagy nyomású földgázhálózat tulajdonosa, üzemeltetője és irányítója, az FGSZ Földgázszállító Zrt. csak akkor fog ilyen beruházásba, ha annak piaci indokoltságát igazolja a rendszerhasználók igényeinek előzetes felmérése. Részben ennek alapján hagyja jóvá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, hogy egy FGSZ által megcélzott infrastruktúra-fejlesztés bekerüljön a társaság évről évre frissülő, tízéves fejlesztési tervébe.  

Aligha hihető azonban, hogy pozitív eredményt hozna az FGSZ olyan aukciója, amelyen döntően kihasználhatatlan kapacitást kínál fel. Márpedig pont ez a helyzet addig, amíg nem érkezhet több gáz Románia felől. Persze, az FGSZ a távolabbi évekre is kiír aukciókat, amelyeken a rendszerhasználók adhatnak kötelező érvényű ajánlatokat, akár három évvel későbbi szállításra is, jelen esetben például a szeptemberben bejelentett romániai fejlesztés megvalósulására számítva. Ám még mindig a romániai fejlesztés előtt vagyunk, a szeptemberi döntés előtt pedig eleve kétséges volt a nagyobb mennyiségű romániai gáz tranzitja. Arra alapozva nem lett volna észszerű Magyarországon előreszaladni a BRUA itteni szakaszával.

Nem az FGSZ-en múlik

A magyar fél nyitottságához azonban nem férhet kétség. Az FGSZ eleve a BRUA keretében hajtott végre már 2019-ben egy hatalmas fejlesztést Csanádpalotánál, azaz a magyar–román gázfolyosó hazai szakaszán. A következő 4–10 évben feltételesen megvalósítandó terveiben szerepel továbbá

  • a csanádpalotai kompresszorok cseréje,
  • a Romániából és Szerbiából érkező gáz szállítását szolgáló, Algyő ás Városföld közötti, 70 kilométeres gázvezeték lefektetése, továbbá
  • Városföldtől egy 78 kilométeres vezeték lefektetése a vecsési gázelosztó központig. E cső szállíthatná az előbbiek mellett a Horvátország felől, illetve a hazai föld alatti tárolókból származó gázt is.

Hat év csúszással lát munkához a Transgaz

A magyarországi tervben szereplő beruházások feltételességének azonban komoly oka van. Például a Transgaz hatéves késése. A romániai társaság ugyanis már akkor nyilatkozott a BRUA-hoz kapcsolódó, de csak most szeptemberben kormányzati áldást kapott fejlesztési terveiről, amikor az FGSZ végzett az említett csanádpalotai beruházással. Vagyis még 2019-ben jelentette be a Recas és Horia település közötti szakasz megépítését, és három kompresszor fejlesztését Jupa (Zsuppa), Bibesti és Podisor közelében. Az átadást 2019–2020-ra ígérte, végül azonban csak most láthatott munkához.

Rossz ajtón kopogtat az osztrák panaszos

Persze, román oldalról nyilván megvan az oka ennek a hat év késének, de e késést nem Magyarországnak kell felróni. Vagyis, ha az OMV (az osztrák sajtónak a társaság korábbi vezérigazgatója, Gerhard Roiss nyilatkozott) a Neptun Deep mezőbe történt befektetéseire (vagy bármire) hivatkozva román gázt szeretne vinni Ausztriába, akkor nem a magyarországi tranzitútvonalon kellene fogást keresnie. Mellesleg látható, hogy ha halad a munkájával a Transgaz, akkor halad az FGSZ is.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu