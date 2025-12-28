Váratlan közleményt adott ki Balogh Levente cége, súlyos hiba a Szentkirályinál: gyárat épít Magyarországon az egyik leggazdagabb magyar – az év legolvasottabb hazai hírei
Termékvisszahívás a Szentkirályinál, Európában is ritka gyár építése Magyarországon, végleg kivonuló osztrák multi, vásárlási bojkott a hazai boltokban és rengeteg pénzbe kerülő uniós terv az oroszok ellen – címszavakban talán így lehetne összefoglalni, milyen hazai témák érdekelték leginkább a Világgazdaság olvasóit az idén.
Persze az év 365 napján sok víz lefolyt a Dunán, így aztán bizonyos történetek már jóval előrehaladottabbak, mint amilyen állapotot egy-egy top cikk adott esetben leír, mégis rendkívül tanulságos felidézni, hogy milyen sztorik tették markánssá a 2025-ös évet a magyar gazdaság területén.
Balogh Levente cége váratlan közleményt adott ki
Csomagolási hiba miatt hív vissza csipszeket a Szentkirályi Magyarország Kft., mint a Frito Lay. által gyártott Lays termékek magyarországi forgalmazója, és biztosítja az érintett termékek ingyenes cseréjét – közölte a cég egy márciusi napon. A Szentkirályi összeforrt Balogh Levente üzletember nevével.
A közleményük szerint a Frito Lay sp. z o.o. által gyártott Lays termékek magyarországi forgalmazója, azaz a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. nevében (amely a Szentkirályi Magyarország Kft. társult vállalkozása) tájékoztatnak arról, hogy a február 9-én gyártott Lays Max Strong Chilli & Lime csomagolásának egy részébe, technikai hiba következtében egy másik termékünk, a Lays Max Strong Hot Chicken Wings került.
Egyes fogyasztók számára problémát jelenthet, hogy ebben a termékben tejallergén található,
ami így a csomagoláson nem lett feltüntetve.
Magyarországnak a világ összes pénzét ki kell fizetnie, ha életbe lép az EU legújabb terve az oroszok ellen
Akár 800 milliárd forinttal is növelheti Magyarország éves energiaköltségeit az Európai Unió orosz energiaembargós javaslata, amely a gáz és kőolaj teljes kivezetését célozza 2027 után – mondta Czepek Gábor parlamenti államtitkár nyár elején az MCC energiapolitikai kerekasztal-beszélgetésén. A politikus, egyben az MVM elnöke hangsúlyozta: ez az összeg megegyezik a rezsicsökkentésre szánt állami forrásokkal.
Mint tudjuk, azóta ez a terv valósággá vált, döntés született az orosz energia kitiltásáról. Az államtitkár szerint a szankciós javaslat következményeként
- a magyar háztartások akár négyszeres gáz-,
- illetve kétszeres áramszámlával szembesülhetnének.
„Ez elfogadhatatlan teher lenne a lakosság számára” – fogalmazott.
CzepekGábor emlékeztetett: az Európai Bizottság már 2013 óta támadja a magyar rezsivédelmi politikát, és kötelezettségszegési eljárást is indított az ország ellen. A szóban forgó rendelet pedig a tagállamok számára kötelezővé tenné az orosz földgáz és kőolaj teljes kivezetését.
Vásárlási bojkott Magyarországon: nem beszél róla a Lidl és az Aldi, de a CBA igen
Február 10–13. között, más információk szerint február 12-én vásárlásmentes napot, napokat szerveztek Magyarországon. Ez lényegében egy bojkott a magyarországi boltok ellen a magas árak, azon belül is a magas élelmiszerárak miatt.
Az akció szervezése eddig körülbelül annyiból állt, hogy különböző magánszemélyek közzétették a közösségi médiában, hogy vásárlásmentes napot hirdetnek, és vegyenek benne részt minél többen.
Az első bojkott híre éppen így terjedt szét, kétségtelenül nagy elérést produkálva a Facebookon. Az eredeti poszt 35 ezer megosztásig jutott el, vagyis reálisan kijelenthető, hogy
százezrek találkozhattak vele valamilyen formában az interneten.
A valóság azonban egészen más terep, és finoman szólva sem lehetett azt tapasztalni a magyarországi boltokban, hogy bezuhant volna a forgalmuk.
Ennyi volt: most már tényleg kivonul Magyarországról az osztrák multi
Májusban írtuk meg, hogy lezárta az IP West irodaépület eladását az osztrák üzleti ingatlanos óriás, a CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo), ami a cég közleménye szerint a budapesti irodapiac egyik legnagyobb tranzakciója a 2024/2025-ös időszakban. Az eladást a BRE és a CERHA HEMPEL Rechtsanwälte segítették.
A tavaszi nagy ügylet az IP West irodaházat érintette, amelyhez 800 parkolóhely tartozik és 32 100 négyzetméter hasznos terület. A tranzakció árát és a vevő kilétét nem hozta nyilvánosságra az osztrák vállalat. Ugyanakkor mégis tudni lehet, hogy ki vásárolta meg az irodaházat:
a BYD elárulta, hogy budapesti fejlesztési központjának a helyszíne éppen az IP West irodaház lesz.
A CA Immo ugyanakkor még mindig több mint 148 ezer négyzetméter irodával rendelkezik Budapesten. Csakhogy ez az osztrák cég tervei szerint már nem sokáig marad így. Keegan Viscius, a CA Immo vezérigazgatója ugyanis a Linkedinen közölte, hogy az IP West eladásának sikeres lezárása a magyar piacról való stratégiai kivonulásunk kezdetét jelenti.
Eldöntötte az egyik leggazdagabb magyar: gyárat épít itthon
Ugyancsak májusban számoltunk be róla, hogy a Master Good cégcsoport megkezdheti a nyáron Európa legnagyobb szervestrágya-feldolgozó üzemének felépítését Nyírjákón.
A Bárány család négy generáció óta foglalkozik baromfitenyésztéssel, cégcsoportjuk, a Master Good dolgozza fel a magyar csirkevolumen 50 százalékát. A Forbes ötven leggazdagabb magyart tartalmazó listáján a 19. helyen végzett Bárány László és családja 180,7 milliárd forintos vagyonával.
A Bárány család vagyonát tavaly még „csak” 163 milliárd forintra becsülték. Azaz egy év alatt közel 18 milliárd forintos növekedés állt be.
Megunta Brüsszel időhúzását egy európai ország, 100 milliárd eurót kaphat Zelenszkij: Ursula von der Leyen Magyarországot csinálna Ausztriából – az év legolvasottabb külföldi hírei
Az ukrán pénzek ügye uralta a nemzetközi híreket 2025-ben. Ukrajna jövője mindeddig nem dőlt el, talán a következő napokban igen, az viszont már rögtön az év elején ténnyé vált, hogy Románia belépett a schengeni övezetbe. Végül nem lett patrióta kormánya Ausztriának, de ha meg tudott volna alakulni, Ursula von der Leyen már a rajtnál elkaszálta volna. Ez volt a legolvasottabb öt nemzetközi vonatkozású cikk a Világgazdaságban 2025-ben.