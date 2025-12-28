Váratlan közleményt adott ki Balogh Levente cége, súlyos hiba a Szentkirályinál: gyárat épít Magyarországon az egyik leggazdagabb magyar – az év legolvasottabb hazai hírei

Termékvisszahívás a Szentkirályinál, Európában is ritka gyár építése Magyarországon, végleg kivonuló osztrák multi, vásárlási bojkott a hazai boltokban és rengeteg pénzbe kerülő uniós terv az oroszok ellen – címszavakban talán így lehetne összefoglalni, milyen hazai témák érdekelték leginkább a Világgazdaság olvasóit az idén.

Balogh Levente cégének váratlan közleménye a Szentkirályinál feltárt hibáról nagyon sokakat érdekelt / Fotó: Balogh Levente / Facebook

Persze az év 365 napján sok víz lefolyt a Dunán, így aztán bizonyos történetek már jóval előrehaladottabbak, mint amilyen állapotot egy-egy top cikk adott esetben leír, mégis rendkívül tanulságos felidézni, hogy milyen sztorik tették markánssá a 2025-ös évet a magyar gazdaság területén.

Balogh Levente cége váratlan közleményt adott ki

Csomagolási hiba miatt hív vissza csipszeket a Szentkirályi Magyarország Kft., mint a Frito Lay. által gyártott Lays termékek magyarországi forgalmazója, és biztosítja az érintett termékek ingyenes cseréjét – közölte a cég egy márciusi napon. A Szentkirályi összeforrt Balogh Levente üzletember nevével.

A közleményük szerint a Frito Lay sp. z o.o. által gyártott Lays termékek magyarországi forgalmazója, azaz a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. nevében (amely a Szentkirályi Magyarország Kft. társult vállalkozása) tájékoztatnak arról, hogy a február 9-én gyártott Lays Max Strong Chilli & Lime csomagolásának egy részébe, technikai hiba következtében egy másik termékünk, a Lays Max Strong Hot Chicken Wings került.

Egyes fogyasztók számára problémát jelenthet, hogy ebben a termékben tejallergén található,

ami így a csomagoláson nem lett feltüntetve.

Magyarországnak a világ összes pénzét ki kell fizetnie, ha életbe lép az EU legújabb terve az oroszok ellen

Akár 800 milliárd forinttal is növelheti Magyarország éves energiaköltségeit az Európai Unió orosz energiaembargós javaslata, amely a gáz és kőolaj teljes kivezetését célozza 2027 után – mondta Czepek Gábor parlamenti államtitkár nyár elején az MCC energiapolitikai kerekasztal-beszélgetésén. A politikus, egyben az MVM elnöke hangsúlyozta: ez az összeg megegyezik a rezsicsökkentésre szánt állami forrásokkal.