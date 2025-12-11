Balogh Levente cége nagyot hibázott, mégse pukkant a német pezsgő, új forintbankjegyek jönnek – ez volt a legolvasottabb márciusban a magyar gazdaságról
Év vége közeledtével egyre többet tekintünk hátra, összegzünk, értékelünk, hogy aztán előre tekinthessünk – ehhez szeretnénk segítséget adni összefoglalóinkkal. Mi érdekelte leginkább lapunk olvasóit a magyar gazdaság témáiban 2025 márciusában a kattintásokból kikövetkeztethetően – ezt mutatjuk be, hisz nem csak számunkra tanulságos. Van, hogy a pillanat „időtálló”, és ha nem, az az érdekes, miért ragadott meg mégis. Balogh Levente, Nagy Márton, Varga Mihály és a többiek: biztosan velünk maradnak.
Balogh Levente cége váratlan közleményt adott ki: súlyos hibát követett el a Szentkirályi
Sokaknak az egyik csipszzacskó olyan, mint a másik, mások ki nem állhatják valamelyik ízét, állagát, de rávetik magukat a másikra, és van olyan vásárló is, amelyiknek az egészségét tekintve sem mindegy, hogy mit tesz a kosárba.
Emiatt került bonyodalomba tavasszal Balogh Levente cége, a Szentkirályi Magyarország.
Ha a csomagba nem az kerül, ami a csomagoláson áll, az önmagában is baj, különösen ha a tartalom árthat a tejallergiásoknak – akiknek száma a magyarok közt akár százezrekre is tehető –, de a csomagolás erről nem igazítja el őket. A Lays Max Strong Chilli & Lime csomagok egy részébe tévedésből eredően a Lays Max Strong Hot Chicken Wings került, és a zacskón nem tüntették fel a tejallergéneket. Emiatt a Szentkirályi Magyarország visszahívta az adott tételt a boltokból és ingyenes csereterméket adott helyette a vásárlóknak.
Ha feltűnt, hogy a Lays nem azonos a Szentkirályival, ez jogos. A Frito Lay sp. z o.o. által gyártott Lays termékek magyarországi forgalmazója a Magyarüdítő Forgalmazó Kft., amely a Szentkirályi Magyarország Kft. társult vállalkozása. Az utóbbi cég a televíziós személyiségként is ismert 56 évers üzletember, Balogh Levente nevével forrott össze.
Németország döntött, Magyarország pezsgőt bonthat: vége a szűk esztendőknek
Bizony ennek is van tanulsága. A német hírek nekünk, magyarok reménykeltőek és leverőek is tudnak lenni, és így van ezzel sok más európai ország is, olyan erős a német gazdaság kisugárzása.
Márciusban az okozott optimizmust, hogy – bár a februári választásokat követően még hatalomra se került az új kancellár, Friedrich Merz – bejelentették, hogy a korábbi költségvetési szigort feloldva gigászi, 500 milliárd eurós infrastruktúra-fejlesztési alapot hoznak létre tízéves időszakra.
„Ez hatalmas változás a német politikában és gazdaságpolitikában. Ez egy hatalmas csomag, megváltoztatja Németország arculatát” – idézte a Világgazdaság Nagy Mártont., aki arról beszélt: rövid távon ez Magyarország előnyére válhat, hiszen Magyarország rendkívüli módon integrálódott a német gazdaságba, és ez reálissá teszi a magyar gazdaság növekedéséről szóló előrejelzést. Ezt az optimizmust nem csak a magyar nemzetgazdasági miniszter fejezte ki: erről szóltak akkor a hírek Európa-szerte, sőt azóta is.
Merz kormánya azóta hivatalba lépett, még a tavasszal a Bundestag el is fogadta az elképesztő méretű költségvetési lazítást, a hatásai azonban nem akarnak mutatkozni mostanáig sem. Az európai gazdaság újraindulására és a német motorra vonatkozó optimista előrejelzések továbbra is részei az elemzéseknek, az időtávuk azonban folyamatosan csúszik a jövőbe.
Az Egyesült Államok és Magyarország viszonylatában lesznek olyan együttműködési pontok, amelyek Magyarország számára „nagyon előnyös végkifejlettel járnak” – ezt is ekkor közölte Nagy Márton, és azóta tudjuk: ez szépen bejött.
Fontos bejelentést tett a gépjárműadóval kapcsolatban a NAV – erre érdemes figyelni
Már elérhető a gépjárműadó-kalkulátor, amely egyszerűen, online, a felhasználó által megadott adatok alapján kiszámítja az adott gépjármű után fizetendő összeget – ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményben jelentette be március elején, amiről beszámolt a Világgazdaság is – és rengetegen olvasták.
Az adóhivatal emlékeztetett: a gépjárműadó befizetésének határideje április 15. Az új kalkulátor segítségével azonban kiadásaink bőven a határozat átvételét megelőzően is előre tervezhetőek. Az egyes gépjármű-kategóriák külön fülön érhetők el, személyautó, motorkerékpárok esetében elegendő megadni a gyártási évet és a kilowatt-teljesítményt, és kijelölhető az is, ha a jármű elektromos hajtású.
No, ezt a hírt elvitte a tavaszi szél – mosolyoghatnánk. Ha nem jönne újabb tavasz, már nem is oly soká.
Új forintbankjegyek jönnek Magyarországon: elárulta a jegybank, mikor fizethetünk velük először
Új jegybankelnök – új bankó. Hiszen a magyar bankjegyeken a Magyar Nemzeti Bank elnökének aláírása szerepel, ezen a poszton pedig március 4-én Matolcsy Györgyöt a korábbi pénzügyminiszter Varga Mihály váltotta.
Már nyomtatja a jegybank a frissen kinevezett elnök aláírásával ellátott bankókat – írta lapunk három héttel később, olvasók tízezreihez eljuttatva a hírt. Az ígéret úgy szólt: júniustól már fizethetünk az új forintbankjegyekkel, ugyanakkor természetesen az előző jegybankelnök(ök) által szignózott címletek is érvényes fizetőeszköz maradnak. Mintegy 700 millió ilyen bankjegy volt akkor forgalomban.
Aki júniusban Varga aláírásával ellátott bankjegyhez jutott, talán már el is költötte, de remélhetőleg lett neki helyette sok újabb. Ami a forint értékállóságát illeti, akár belföldön, akár más devizákkal szemben, ez ügyben az új elnök azóta sem aratott sok kritikát a szakelemzésekben, dicséretet annál inkább. A forint az idén szinte páratlanul szárnyalt, az infláció mérséklődött – jöhet 2026.
Kimondta az elemző: a forint és Varga Mihály úgy lelassították a magyar inflációt, hogy máris jöhet az újabb meglepetés
A jövő év első negyedében, ha ideiglenesen is, de akár 3 százalék alá is csökkenhet az infláció Magyarországon – állítják egybehangzóan elemzők, miután a KSH kedd reggel közölte: novemberben éves alapon 3,8 százalékkal, havi bázison 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak átlagosan. Bár ez elsősorban az árréstopoknak és a tavalyi bázisnak köszönhető, több elemző is azon a véleményen van, hogy az infláció lassulásában már megjelenhetett a tartósan erős forint hatása is.
Üzemanyag: az eddigi legnagyobb árcsökkentést jelentették be Magyarországon – keddtől lép életbe
Ebben az évben még nem látott áresés jön a benzinkutakon: az üzemanyag magyarországi ára holnaptól végre áttörhet egy rég nem látott lélektani határt – írtuk március 10-én, hétfőn, és rengetegen voltak kíváncsiak rá, mi fog történni kedden. Ne feledjük, még két hónap sem telt el Donald Trump hivatalba lépése óta, az elnök a békekötés előremozdítását ígérte Ukrajnában, az energiaárak ennek következtében csökkentek, a forint pedig gyors erősödésbe kezdett, amit azóta is folytatott, ha még mindig nem is érkezett el a béke az év utolsó heteire, csak a megújult reménye.
És ami történt azon a kedden: folytatódott a megelőző egy hét tendenciája.
- a benzin beszerzési ára bruttó 9,
- a gázolaj beszerzési ára bruttó 7 forinttal
vált alacsonyabbá, a 95-ös benzin literje így 608, a gázolajé 625 forint lett. A folyamat azóta tovább haladt, 2025. december 8-án – amint erről is beszámoltunk – a benzinár 568 forintnál, a gázolajé pedig 579 forintnál tartott. Ha már nem lesz háború – hát meglátjuk, ha meglátjuk.
+1:
Lázár János nagyot ígért: a magyar vasút még idén látványos változáson fog keresztülmenni
Áprilisban elrajtol a MÁV+-applikáció, beindul az IC-vonatok menet közbeni takarítása, és egyre több új mozdony áll szolgálatba – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a Világgazdaság beszámolója szerint.
Lázár János szerint 2026-ra a mozdonypark fele megújul, és az utasok a nyári szezonban országszerte klímás járművekre számíthatnak.
A programról lapunkban rengetegen értesültek, és a 2025-re vonatkozó része teljesült is. Hogy alakult azóta a MÁV és szolgáltatásainak sorsa, erről itt olvashatunk még többet.
Keresse további írásainkat és más rovataink toplistás összefoglalóit is a Világgazdaságban.